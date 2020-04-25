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    Türkiye normalleşiyor mu? Günlük iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçti!

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 25 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığına yakalanan hasta sayısı ve Koronavirüs'ten hayatını kaybeden kişi sayısı:
    2
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,3b
    27
    38
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye normalleşiyor mu? Günlük iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçti!
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, umutları yeşertti. İlk Koronavirüs tanısının üzerinden 45 gün geçmesinin ardından, dün ilk kez günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti. Bugünkü tabloda da benzer bir eğilim söz konusu. Üstelik bugünkü iyileşen hasta sayısı rekor kırarak, yeni vaka sayısı ile arasındaki farkı daha da katladı.

    Paylaşılan bilgilere göre 25 Nisan Cumartesi günü itibariyle 38.308 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 2.861 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 107.703'e yükseldi.

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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 25 Nisan

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 106 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.706'ya ulaştı.

    Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 3.845 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 25.582'ye yükselmiş oldu.

    25 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.782, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 900 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    profecco 2 sa. en beğenilen
    Evet evet normalleşelim. İnşaat firmaları 100 bine mal ettiği evleri 250 binden satmaya devam etsin. Devlet 50 bine gelen otomobili 200 binden satsın. 2. elde de 6 ay önce 50 bine aldığı otomobile 65 bin çekip fiyatta indirim istemeyin kalbinizi kırarım yazsın satıcılar. Esnafımız 1 tllik malı 10 tlden satsın yine. 2300 tl maaş alıp da ay başını çıkaramasın millet. Normalleşelim yani :)
    Evet evet normalleşelim. İnşaat firmaları 100 bine mal ettiği evleri 250 binden satmaya devam etsin. Devlet 50 bine gelen otomobili 200 binden satsın. 2. elde d...
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    Yanıtla +27
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    lazer__ 2 sa.
    yav he he



    neyseki dr serdar savaş anlatıyor neyin ne olduğunu

    dk 9:35

    ayrıca bkz: erkan değirmenci olayı
    dw.com/...



    dk 3:50

    yav he he neyseki dr serdar savaş anlatıyor neyin ne olduğunu dk 9:35 ayrıca bkz: erkan değirmenci olayı ...
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    Yanıtla +10
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    Doktor Strange 2 sa. yeni yorumcu
    Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    CleanCoders (Fatih ) 19 dk.
    hey sana diyorum felaket tellalı, sağlık sistemi çökmediği sürece sana ekmek yok.
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    milankundera 15 dk. yeni yorumcu CleanCoders
    Sağlık sistemi çökse bu medyadan öğrenebileceğini sanan zavallı...
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    Naruto45 13 dk. CleanCoders
    Herkes kendi düşüncesini söylebilir buna demokrasi denir zorunuza gidiyor biliyorum ama söyleyim dedim doğru veya yanlış en çok siz biliceksiniz herşeyi
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    alito (A. Teyfik Görmez) 38 dk.
    Böyle haberlerle Mayısta bütün caddeler ana baba günü olur artık. Aferin sizeee!! Başardık, bitti gitti korona morona kalmadı memlekette. Herkes birbirini yalayabilir!
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    GetSomeRest (hakan istanbullu) 39 dk.
    Millet kafayı yemiş. Haberde hastalığın gerilediğinden sözediyor burda gelmiş yok ekonomi yok inşaat diye zırvalıyorlar.
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    milankundera 20 dk. yeni yorumcu GetSomeRest
    Gün geçtikçe gerileyen tek şey sizin zekanız...
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    Nevfel (T. I. ) 59 dk.
    Bu herşeyi bilen kör muhalifleri memnun edemezsin. Sizi kim jong paklar anca.



    Avrupa abd pandemi merkezi ilan edildi ama yok hala bizim ülkemizi kötülemeye devam. Asıl abd ve avrupa tüm verileri sallama ve eksik. Açıklanan rakamlarını en az 2-3 ile çarpın siz.



    Ama olur mu abd avrupa cici. Onlar sizi 1000 senedir katletmemiş, yedi bir ceddinize zulum etmemiş gibi hala divane gibi onlara uyup inanmaya devam ediyorsunuz.



    Allah ıslah etsin sizi.
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    Onurmsq (--- ----) 1 sa.
    2. test yapılmıyor. iyileştiğini nereden biliyorlar.
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    MMK46 1 sa.
    Sözüm muhalefet adı altında boş yorum yapanlara.
    Çoğu ekonimisi büyük olan ülkeler zaten haftalar öncesinden normalleşmeye döndü.
    Bizim dönmeyi planlaması mı koyuyor size ?
    Yoksa sadece boş yapmak mı hoşunuza gidiyor?
    bırakın boş lafı az ülke menfaatine düşünün fesatlar!
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    milankundera 1 sa. yeni yorumcu
    Normalleştiği felan yok. Sadece ekonomiyi tercih ettiler. Rakamlarla zaten istedikleri gibi oynadıkları defalarca ifşa oldu.
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    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 1 sa.
    Türkiye'nin virüs öncesi durumu çok güllük gülistanlık gibi sanki birde normalleşiyor mu deniyor.

    dibinde İran gibi ne idüğü belirsiz ülke var ve pek çok kişi gidip geliyor devamlı ve ticari faaliyeti olanlar var.

    Ayrıca içinde 15 milyon sığınmacı mülteci var ayrıyetten bir tane ne olacağı belirsiz savaş var varda var ekonomi cort kur uçmuş işsizlik tavan piyasadaki pahalılığa rağmen enflasyon %8 yersen.
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    asau 1 sa.
    Test sayısı ile ilgili açıklamanda çok önemli hata var; 38.308 KİŞIYE şeklinde değil, 38.308 KEZ şeklinde olmalı.
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    nick bırakmamışsınız lan 1 sa.
    ya bizim normalimiz normal değil ki nasıl normale dönelim?
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    1257 kez okundu.
    21 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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