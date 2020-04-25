Türkiye normalleşiyor mu? Günlük iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçti!

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, umutları yeşertti. İlk Koronavirüs tanısının üzerinden 45 gün geçmesinin ardından, dün ilk kez günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti. Bugünkü tabloda da benzer bir eğilim söz konusu. Üstelik bugünkü iyileşen hasta sayısı rekor kırarak, yeni vaka sayısı ile arasındaki farkı daha da katladı.

Paylaşılan bilgilere göre 25 Nisan Cumartesi günü itibariyle 38.308 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 2.861 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 107.703'e yükseldi.

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Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 25 Nisan

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 106 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.706'ya ulaştı.

Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 3.845 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 25.582'ye yükselmiş oldu.

25 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.782, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 900 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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