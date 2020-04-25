Facebook, süre sınırı olmaksızın 50 kişiye kadar grup çağrısı yapılabilen Messenger Rooms'u tanıttı

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Yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığımız bu günlerde, iletişim araçlarının kullanımı bir hayli arttı. Özellikle Zoom, günlük 300 milyon aktif kullanıcı sayısıyla gerek uzaktan eğitimin gerekse de kurumsal görüşmelerin merkezi haline gelmiş durumda.

Facebook da bu tablo karşısında boş durmuyor. Her gün 700 milyondan fazla kişinin Facebook Messenger'dan ve WhatsApp'tan arama gerçekleştirdiğini belirten sosyal medya devi, özellikle birçok ülkede Messenger ve WhatsApp ile yapılan görüntülü görüşmelerin iki kattan fazla arttığını ifade ediyor.

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Messenger Rooms neler sunuyor?

Popüler sosyal medya platformu Facebook, yeni iletişim aracı Messenger Rooms'u duyurdu. Herhangi bir süre kısıtı olmadan 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms, telekonferanların uğrak adreslerinden biri olmaya aday.

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Zoom ve Houseparty gibi uygulamalara alternatif oluşturacak olan Messenger Rooms'u kullanabilmek için Facebook hesabınızın olması gerekmiyor. Bir oda oluşturulduğunda, herkes tarayıcıları aracılığıyla görüşmeye katılabiliyor. Üstelik oda başlatmanın tek yolu katılımcıları teker teker davet etmekten geçmiyor.

Konukları ana sayfadan, Facebook gruplarından veya sayfalardan tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi bir davet bağlantısı paylaşarak da odaya dahil edebilmek mümkün.

Gizlilik ve güvenlik noktasında çeşitli kontroller sunan Messenger Rooms, bir oda oluşturulduğunda odayı kimlerin görebileceğinin ve kimlerin odaya katılabileceğinin denetimini odayı oluşturan kişiye bırakıyor. Ayrıca diğer uygulama ve hizmetlerinde olduğu gibi odalardan da veri topladığını açık bir şekilde ifade eden Facebook, bu verilerin ürün deneyimini iyileştirmek için kullanılacağını söylüyor. Bunun yanı sıra odalarda herhangi bir şekilde reklam gösterilmeyecek.

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Odalar ilerleyen zamanlarda Instagram Direct, WhatsApp ve portal üzerinden de oluşturulabilecekken, video görüşmeleri için Zoom'un sevilen sanal arka plan özelliği de unutulmamış. Görüşmeleri renklendirmek isteyenler için çeşitli AR efektleri sunulan platformda, 360 derece sanal arka planlar da bulunuyor. Ancak bu özelliklerden istifade edebilmek için Facebook Messenger uygulamasının yüklü olması gerekiyor.

Bu hafta itibariyle ABD'de kullanıma sunulacak olan Messenger Rooms, önümüzdeki haftalarda kendine daha geniş kullanım alanları bulacak.



Bakalım Facebook'un bu hamlesi, Zoom'u tahtından edebilecek mi?

https://about.fb.com/news/2020/04/introducing-messenger-rooms/

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