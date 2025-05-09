Mayınları tespit eden otonom su altı aracı STM NETA 300 Mavi Vatan’a açıldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma teknolojileri alanında önde gelen şirketlerinden STM tarafından geliştirilen insansız otonom su altı aracı STM NETA 300’ün deniz testlerine başlandı.

STM NETA ne işe yarayacak?

İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA 300, Türk Donanması’nda mayınların tespit edilmesinde görev alacak. Suyun altında otonom olarak seyir gerçekleştirecek. Mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayacak. Mayınları veya mayın benzeri nesneleri olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmesini, sınıflandırmasını ve teşhis etmesine imkan sağlıyor. Bu sayede milli gemilerimizin ve donanma personelinin zarar görmesini önleyecek.

Tam Boyutta Gör STM NETA 300 ayrıca geniş bir alanı tarayarak arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabiliyor. Yandan tarama sonarı ve hassas navigasyon sistemleri ile hedeflerin ve sualtı batıklarının tespitinde yüksek doğrulukta veri elde edebiliyor.

Askeri ve sivil görevlerde kullanılacak

STM NETA 300 gelişmiş modüler tasarımı sayesinde hem sivil hem de askeri olarak geniş bir kullanım sağlıyor. Askeri harekat olarak; istihbarat, keşif, gözetleme ve hızlı çevre değerlendirmesi, denizaltı savunma harekatı, patlayıcı maddelerin imhası, liman savunmasını destekleyen STM NETA 300, sivil kullanımda ise; deniz tabanı ve çevresel değerlendirme, boru hatları inceleme ve gözlemi, jeofizik araştırma ve gözlemi, deniz üstü yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi ve deniz arkeolojisi gibi alanlarda görev yapabiliyor.

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STM NETA 300 özellikleri

STM NETA ailesinin ilk üyesi olan STM NETA 300, iki kişi tarafından taşınabilen kompakt tasarıma sahip. 300 metre derinliğe kadar görev yapabiliyor, azami 5 deniz mili sürate çıkabiliyor. STM NETA 300, bataryası ile 24 saate kadar su altında hareket edebilecek.

STM NETA ismi nerden geliyor?

STM’nin milli insansız otonom sualtı aracı ailesine STM NETA ismi verildi. Bu isim bir bahriye tabiri olan, “düzgün, emniyetli ve her zaman hazır” anlamlarına gelen NETA’dan geliyor.

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