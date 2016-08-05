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Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor

Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük eden projelerden biri olan e-Devlet Kapısı, aradan geçen 8 yıllık süreçte çok önemli rakamlara ulaştı. İşte e-Devlet'e dair ilgi çekici bilgiler:
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor
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Devletin dijital dünyadaki yüzü olan e-Devlet Kapısı, 18 Aralık 2008 tarihinde hizmet girmişti. O zamandan bu yana her geçen gün yeni hizmetler sunmaya başlayan ve kapsamı genişleyen uygulamanın işletim hizmetleri ve geliştirilmesi Türksat tarafından sağlanıyor.

Çıktığı dönemde sadece 22 hizmetin kullanılabilir olduğu e-Devlet Kapısı, bugün 256 farklı kamu kurumuna ait 1532 adet farklı başlık altında vatandaşlara hizmet ediyor. Hizmetlerin genişlemesi ile birlikte kullanıcı sayısı 28.5 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Bu arada e-Devlet hizmetinden faydalanabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Buradan hareketle toplam kullanıcı sayısı %50’ye yakın bir düzeyde gerçekleşmiş oluyor.

“e-Devlet ile Ülkemizde Bürokrasi ‘Tuş’ Oldu”

Ulaştırma, Denicilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın “e-Devlet ile ülkemizde bürokrasi tuş oldu” şeklinde ifada ettiği hizmet, sadece kamu kurumlarının değil yerel yönetimlerin de vatandaşa hizmet götürdüğü bir mecra konumuna gelmiş durumda.

13 Haziran 2012 tarihinde Pendik Belediyesi’nin entegre olmasıyla başlayan yerel yönetimler dönemi, bugün 200’den fazla belediyenin katılımına erişmiş durumda. Her ay yaklaşık 30 milyon defa giriş yapıldığı belirtilen servise sadece web sitesi üzerinden değil mobil uygulamalar üzerinden de ulaşılabiliyor.

Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor
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Ahmet Arslan’ın açıklamalarına göre üniversite öğrencilerinin e-Devlet üzerinden eğitim göreceği okula ve bölüme uzaktan kayıt yaptırabilmesi 2015 yılında 100 milyon lira tasarruf sağlamış. Tüm hizmetlerin ülke ekonomisine ve vatandaşlara sağladığı kazanç ise bir yılda milyarlarca lirayı buluyormuş.

Bu arada Türksat’ın geliştirdiği yeni bir uygulama ile vatandaşların sms ile şifre alabilmesine de olanak tanınacağını belirten Ulaştırma Bakanı, PTT’ye gerek kalmadan verilecek telefona gönderilecek şifre ile de sisteme giriş yapabileceğini ve sonradan unutulan şifrenin sıfırlanabileceğini belirtiyor.


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Nevfel 2 yıl en beğenilen
Sanki kendileri memlekete bir fayda sağlamış gibi yapılan her iyi şeye kulp takma mühendislik yüksek okulu mezunları konuya gelmişler.
Bunlara ne yapsan yaranamazsın. Afrikaya gitselerdi yüksek ilim ve dehalarıyla afrika şuanda dünyada birinci sıraya çıkmıştı. Ancak ilim ve dehalarını bizim memleket göremedi maalesef.
Sanki kendileri memlekete bir fayda sağlamış gibi yapılan her iyi şeye kulp takma mühendislik yüksek okulu mezunları konuya gelmişler.Bunlara ne yapsan ya...
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Yanıtla +39
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IraArel 2 yıl
E-devlete neden kulp buluyorsunuz ki gayet güzel ve işlevsel bence.

Lütfen RTE'nin yaptığı her şey doğru hadi destekleyelim modundan da, yaptığı her şey yanlış hadi taşlayalım modundan da vazgeçelim.

Doğruya doğru yanlışa yanlış diyelim.
E-devlete neden kulp buluyorsunuz ki gayet güzel ve işlevsel bence.Lütfen RTE'nin yaptığı her şey doğru hadi destekleyelim modundan da, yaptığı her ş...
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Mode03 2 yıl
yani kullanmak istemese de başka alternatif mi var okulum bana öğrenci belgesi vermiyor e devletten alıcaksın diyor şimdi ben ihtiyacım olduğunda tabiki de e devletten alıcam belgeyi kullanmış olucam e devleti bunun haber özelliği mi var ? hayır yarın bir gün e devleti patlatıp bilgilerimizi torrente felan düşürürlerse ne olacak ki daha önce olduğu gibi ? Türkiye ve teknoloji siyahla beyaz gibi yıkama yağlamaya gerek yok
yani kullanmak istemese de başka alternatif mi var okulum bana öğrenci belgesi vermiyor e devletten alıcaksın diyor şimdi ben ihtiyacım olduğunda tabiki de e de...
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KoşanBalık 2 yıl
Başlık yanliş:
nufusunun yarisi ptt den sifre aliyor kapiyi kullanan biz internet kafe isletenler
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FreeRun 2 yıl
Mobil uygulamasında bitirilen okullar görünmüyor, masaüstün de ise bir yere girdiniz mi geri dönüşü sıkıntı, daha geliştirilmesi lazım kullanımı çokta akıcı değil.
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Das Boot 2 yıl
Halen eksik hizmetler var platformda. Fakat hızla geliştiğini gözlemliyorum. Aktif olarak kullanmamı gerektirecek bir durumum olmasa da olur olmadık anlarda işimi görüyor. Ben memnunum.
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Dark is the Sunlight 2 yıl
Her şey iyi hoş da hala bir çok belge için ıslak imza gerekiyor. E devletten belge çıkartıyorsun resmi işlerde geçerliliği olmuyor. Bu işe bir el atsalar mükemmel olacak.
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BekirTemel 2 yıl
halk da bir çok konuda bilinçleniyor ne güzel.
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Jeopol 2 yıl
guzel, yararli birsey ama burokrasinin tus oldugu filan yok. abartmislar.
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7nbitirdin 2 yıl
Kullanmak için yapmışlar tabi kullanacağız, bi de haber yapmislar bunu.
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ressi1 2 yıl
40 milyon insan x 2tl 80 milyon yapar devletimize bin bereket
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mhmtfrt. 2 yıl
Çok basit bi kural var her linke tıklamak zorunda değilsin. Beğenmiyosan okuma. Ayrıca eğer ki özel bi konu takip ediyosan onun sitesine forumlarına bak.
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Daima İleri 2 yıl
Devletin teknolojiye bu kadar hızlı adapte olması güzel bir durum. AKP'nin başarılı olduğu durumlardan birisi.

Ama maalesef şöyle bir sıkıntı ile karşılaştım ki, buradan alınan mezuniyet belgesi resmi, kanunla korunan kurumlar tarafından kabul edilmedi. Şikayet ettim, İnşallah bu sorun çözülür. Ayrıca ikametgah da buradan alınabilir olmalı. Saçma saçma muhtara veya nüfus müdürlüğüne gitmemeliyiz. (Buradan alınan ikametgah resmi işlemlerde kullanılamaz ibaresi içeriyor)
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BJK 2 yıl
Çok güzel bir uygulama, emeği geçenlerin eline sağlık, ama teknolojinin gelişmesi ve globalleşen dünyada zaten bu tip uygulamaların olması gerekiyor. Diğer ülkelerde bu tarz uygulamaların olduğu aşikar, biz de büyük ihtimalle oradan alıp kendi sistemimize entegre ettik. Güzel hizmet, ama abartılacak bir şey değil.
2 Yanıt Yanıtla +1
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gcb1903 2 yıl
Tamam kızmayın çök kötü bir şey bu. Kullanmayın siz de ben baya severek kullanıyorum. Çok daha özellik eklense iyi olur. İkametgah için muhtara gidiyoruz hala. E-devlet'in ki kabul edilmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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IraArel 2 yıl
E-devlete neden kulp buluyorsunuz ki gayet güzel ve işlevsel bence.

Lütfen RTE'nin yaptığı her şey doğru hadi destekleyelim modundan da, yaptığı her şey yanlış hadi taşlayalım modundan da vazgeçelim.

Doğruya doğru yanlışa yanlış diyelim.
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Babboable 2 yıl gcb1903
Son yapilan hangi hizmet gelsin oylamasinda ikametgah 1. siradaydi yanlis hatirlamiyorsam. Su an muhtemelen onun uzerinde calisiyorlar.
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Nevfel 2 yıl en beğenilen
Sanki kendileri memlekete bir fayda sağlamış gibi yapılan her iyi şeye kulp takma mühendislik yüksek okulu mezunları konuya gelmişler.
Bunlara ne yapsan yaranamazsın. Afrikaya gitselerdi yüksek ilim ve dehalarıyla afrika şuanda dünyada birinci sıraya çıkmıştı. Ancak ilim ve dehalarını bizim memleket göremedi maalesef.
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dr20mouse 2 yıl
Bürokrasi insan için ama insandan öte.
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