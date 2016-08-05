Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor

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Devletin dijital dünyadaki yüzü olan e-Devlet Kapısı, 18 Aralık 2008 tarihinde hizmet girmişti. O zamandan bu yana her geçen gün yeni hizmetler sunmaya başlayan ve kapsamı genişleyen uygulamanın işletim hizmetleri ve geliştirilmesi Türksat tarafından sağlanıyor.

Çıktığı dönemde sadece 22 hizmetin kullanılabilir olduğu e-Devlet Kapısı, bugün 256 farklı kamu kurumuna ait 1532 adet farklı başlık altında vatandaşlara hizmet ediyor. Hizmetlerin genişlemesi ile birlikte kullanıcı sayısı 28.5 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Bu arada e-Devlet hizmetinden faydalanabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Buradan hareketle toplam kullanıcı sayısı %50’ye yakın bir düzeyde gerçekleşmiş oluyor.

“e-Devlet ile Ülkemizde Bürokrasi ‘Tuş’ Oldu”

Ulaştırma, Denicilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın “e-Devlet ile ülkemizde bürokrasi tuş oldu” şeklinde ifada ettiği hizmet, sadece kamu kurumlarının değil yerel yönetimlerin de vatandaşa hizmet götürdüğü bir mecra konumuna gelmiş durumda.

13 Haziran 2012 tarihinde Pendik Belediyesi’nin entegre olmasıyla başlayan yerel yönetimler dönemi, bugün 200’den fazla belediyenin katılımına erişmiş durumda. Her ay yaklaşık 30 milyon defa giriş yapıldığı belirtilen servise sadece web sitesi üzerinden değil mobil uygulamalar üzerinden de ulaşılabiliyor.

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Ahmet Arslan’ın açıklamalarına göre üniversite öğrencilerinin e-Devlet üzerinden eğitim göreceği okula ve bölüme uzaktan kayıt yaptırabilmesi 2015 yılında 100 milyon lira tasarruf sağlamış. Tüm hizmetlerin ülke ekonomisine ve vatandaşlara sağladığı kazanç ise bir yılda milyarlarca lirayı buluyormuş.

Bu arada Türksat’ın geliştirdiği yeni bir uygulama ile vatandaşların sms ile şifre alabilmesine de olanak tanınacağını belirten Ulaştırma Bakanı, PTT’ye gerek kalmadan verilecek telefona gönderilecek şifre ile de sisteme giriş yapabileceğini ve sonradan unutulan şifrenin sıfırlanabileceğini belirtiyor.