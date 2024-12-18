Bakan Uraloğlu duyurdu: “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz”

- 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sı e-Devlet Kapısı abonesi
- En çok kullanılan hizmet, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
- “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 18 Aralık 2008’de kullanıma açılan e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 16’ncı yılında 8 bin 316 hizmetle devam ettiğini belirterek, "e-Devlet Kapısı bugün itibarıyla bin 79 kuruma ait 8 bin 316 işleme ve 66 milyon 683 bin 837 kullanıcı sayısına ulaştı. 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sı şu anda e-Devlet Kapısı abonesi.” dedi.
15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sı e-Devlet Kapısı abonesi
En çok kullanılan hizmet, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Uraloğlu, "Bu yıl özellikle 'Sosyal Güvenlik Kurumu Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim' hizmeti de en çok kullanılan hizmetler arasında yer aldı. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'ndan aldığı hizmetin yüzde 9,43’ünü, yani 400 milyona yakın, 'Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetini kullanmış. “Çalışma Hayatım” hizmeti yüzde 9,37 ile dördüncü sırada yer alırken Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmeti yüzde 9,15 ile beşinci oldu" ifadelerini kullandı.
“e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz”
Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısı’nın 66 milyon 700 bine yakın kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük dijital devlet hizmetlerinden biri haline geldiğinin de altını çizerek “Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz. e-Devlet’i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye’nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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