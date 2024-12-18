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    Bakan Uraloğlu duyurdu: “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz”

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 16’ncı yılında 8 bin 316 hizmetle devam ettiğini belirtirken “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz” dedi.
    Bakan Uraloğlu duyurdu: “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz” Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin dijitalleşme sürecinin en önemli yapı taşlarından biri olan e-Devlet Kapısı, 16. yaşını kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu süreçte e-Devlet’in sadece bir hizmet platformu olmanın ötesine geçerek vatandaş-devlet ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 18 Aralık 2008’de kullanıma açılan e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 16’ncı yılında 8 bin 316 hizmetle devam ettiğini belirterek, "e-Devlet Kapısı bugün itibarıyla bin 79 kuruma ait 8 bin 316 işleme ve 66 milyon 683 bin 837 kullanıcı sayısına ulaştı. 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sı şu anda e-Devlet Kapısı abonesi.” dedi.

    15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sı e-Devlet Kapısı abonesi

    Bakan Uraloğlu duyurdu: “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz” Tam Boyutta Gör
    e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sının şu anda e-Devlet Kapısı abonesi olduğunun kaydeden Uraloğlu, “e-Devlet hizmet kullanım istatistikleri göz önüne alındığında gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse vatandaşlara masraf teşkil edebilecek pek çok süreci de ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız ve devletimiz için hizmetlerde zaman, yol, evrak ve daha nice gider kalemi artık ortadan kalktı. Her yıl milyarlarca liralık tasarruf da sağlandı. Her gün 11 milyona yakın kullanıcı girişi olduğunu düşünürsek vatandaşlarımız için ne kadar önemli bir hizmet olduğu da ortaya çıkıyor” diye konuştu.

    En çok kullanılan hizmet, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

    Bakan Uraloğlu duyurdu: “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz” Tam Boyutta Gör
    Uraloğlu en çok kullanılan hizmetin ise yüzde 23,64 gibi büyük bir oranla "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" olduğunu belirtti. “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetinin de yüzde 10,02 ile ikinci sırada yer aldığını söyledi.​​​​

    Uraloğlu, "Bu yıl özellikle 'Sosyal Güvenlik Kurumu Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim' hizmeti de en çok kullanılan hizmetler arasında yer aldı. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'ndan aldığı hizmetin yüzde 9,43’ünü, yani 400 milyona yakın, 'Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetini kullanmış. “Çalışma Hayatım” hizmeti yüzde 9,37 ile dördüncü sırada yer alırken Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmeti yüzde 9,15 ile beşinci oldu" ifadelerini kullandı.

    “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz”

    Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısı’nın 66 milyon 700 bine yakın kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük dijital devlet hizmetlerinden biri haline geldiğinin de altını çizerek “Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz. e-Devlet’i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye’nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız” diye konuştu.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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