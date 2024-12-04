Plaka yenileme işlemlerinde yeni dönem: Artık e-Devlet’ten yapılacak!

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Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile araç plaka yenileme işlemleri kolaylaştırıldı. Artık kayıp plakaların yenilenmesi işlemi e-Devlet’ten yapılabilecek. Notere gitmeye gerek olmayacak. Araç devri durumundaki plaka işlemleri ise noterden yapılmaya devam edecek.

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Eski düzenlemede kayıp plakaların yenilenmesi için Trafik Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapıp plakanın kaybolduğuna dair dilekçe doldurulması ve ardından notere gidip kayıp plaka beyanında bulunulması gerekiyordu. Sonrasında Şoförler Odası’na gidip plaka basım süreci tamamlanıyordu.

Noter zorunluluğu kalktı!

Yeni düzenlemede ise noter zorunluluğu ve Trafik Şube Müdürlüğü’ne gidilmesi zorunluluğu. e-Devlet üzerinden kayıp plaka başvurusu yaptıktan sonra Şoförler Odası’na giderek kayıp plakanızı yenileyebileceksiniz. Noter zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte araç sahiplerinin notere ödemesi gereken 54 TL’lik kayıp plaka bedelinden tasarruf sağlanacak.

Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir."

Öte yandan plaka kaybının yanı sıra ad-soyad gibi iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araç tescil belgesi oluşturulması işlemleri de artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Söz konusu düzenleme 4 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Kayıp plaka yenilemede yeni dönem: Artık e-Devlet’ten yapılacak