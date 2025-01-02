e-Devlet'te 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı!

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet’in 2024 karnesini açıkladı. e-Devlet’te 2024’te eklenen özellik sayısı ve toplam yapılan işlem sayısı belli oldu.

2024 yılında e-Devlet’te 568 yeni hizmet kullanıma sunuldu. 54 yeni kurum ilk kez e-Devlet üzerinden hizmet vermeye başladı. 2024 sonu itibarıyla e-Devlet’in kullanıcı sayısı yaklaşık 2,4 milyon artarak 66 milyon 753 bin 526’ya yükseldi.

2024 yılının tamamında tüm kullanıcıların e-Devlet’te yaptığı toplam işlem sayısı ise 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 adet olarak açıklandı.

En çok kullanılan hizmetler neler?

Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 yılında da e-Devlet’in geliştirilmeye devam edileceğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sının e-Devlet’e giriş yaptığını açıklamıştı. Bakan Uraloğlu, en çok kullanılan hizmetin ise yüzde 23,64 gibi büyük bir oranla "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" olduğunu, ikinci sırada ise yüzde 10,02 ile “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetinin yer aldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu duyurdu: “e-Devlet’i ihraç etmeyi planlıyoruz” 2 hf. önce eklendi

e-Devlet ihraç edilecek

Bakan Uraloğlu, e-Devlet’in dost ve kardeş ülkelere de ihraç edileceğini, bu ülkelerdeki resmi işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesine imkan tanınacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz. e-Devlet’i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye’nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız."

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