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    e-Devlet'te 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı!

    e-Devlet'te 2024'te 4,2 milyarın üzerinde işlem yapıldı. e-Devlet'in kullanıcı sayısı yaklaşık 2,4 milyon artarak 66 milyonun üzerine çıktı. İşte e-Devlet'in 2024 karnesi...
    e-Devlet'te 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldı! Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet’in 2024 karnesini açıkladı. e-Devlet’te 2024’te eklenen özellik sayısı ve toplam yapılan işlem sayısı belli oldu.

    2024 yılında e-Devlet’te 568 yeni hizmet kullanıma sunuldu. 54 yeni kurum ilk kez e-Devlet üzerinden hizmet vermeye başladı. 2024 sonu itibarıyla e-Devlet’in kullanıcı sayısı yaklaşık 2,4 milyon artarak 66 milyon 753 bin 526’ya yükseldi.

    2024 yılının tamamında tüm kullanıcıların e-Devlet’te yaptığı toplam işlem sayısı ise 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 adet olarak açıklandı.

    En çok kullanılan hizmetler neler?

    Dijital Dönüşüm Ofisi, 2025 yılında da e-Devlet’in geliştirilmeye devam edileceğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sının e-Devlet’e giriş yaptığını açıklamıştı. Bakan Uraloğlu, en çok kullanılan hizmetin ise yüzde 23,64 gibi büyük bir oranla "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" olduğunu, ikinci sırada ise yüzde 10,02 ile “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetinin yer aldığını belirtti.

    e-Devlet ihraç edilecek

    Bakan Uraloğlu, e-Devlet’in dost ve kardeş ülkelere de ihraç edileceğini, bu ülkelerdeki resmi işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesine imkan tanınacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

    "Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz. e-Devlet’i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye’nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız."

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