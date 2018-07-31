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Türkiye yıllık doğal kaynağını tüketti! 2019'daki hakkımızı harcıyoruz

Dünyanın sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Aşım Günü, bu yıl Türkiye’de 11 Temmuz, dünyada 1 Ağustos olarak belirlendi. Yıllık hakkımızı tükettik, eksi bakiye harcıyoruz.
9 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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WWF Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre yıllık doğal kaynaklarını tüketti ve gelecek yılın hakkından kullanmaya başladı. Dünyanın sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Aşım Günü, bu yıl Türkiye’de 11 Temmuz, dünyada 1 Ağustos olarak belirlendi. Buna göre Türkiye, kaynaklarını dünya ortalamasından 21 gün önce tüketti.

WWF Türkiye, Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynak kapasitesi ve insanların talebini seyreden araştırmalara yürüten Global Footprint Network verilerini paylaştı.

Doğal kaynak tüketim hızımız sürekli artıyor

Global Footprint Network’e göre insanlığın Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 1 Ağustos'ta gerçekleşti. 1969'dan bu yana en erken tarih olan 1 Ağustos'tan itibaren insanlık 2019'un hakkından kaynak kullanmaya ve bir anlamda borçlanmaya başlayacak. Bu tarih 2015'te 13 Ağustos, 2016'da 8 Ağustos, 2017'de ise 2 Ağustos idi. Doğal kaynak tüketimimiz her geçen gün giderek artıyor.

Türkiye ise doğal kaynakların sağladığı potansiyeli 11 Temmuz’da tüketti. Türkiye sanki 1 değil 1,9 adet dünya varmış gibi yaşıyor. Dünya ortalaması ise 1,7 adet seviyesinde.


Kötü gidişata 4 maddeyle çözüm

Global Footprint Network'ün, kötü gidişatı durduracak 4 ana çözüm alanı şöyle:

  1. Dünya kentlerinde otomobil kullanımı yüzde 50 azalır, otomobillerle kat edilen mesafenin yüzde 30'u toplu taşıma araçlarıyla ve kalanı yürüyerek veya bisikletle kat edilirse Dünya Limit Aşım Günü 12 gün,
  2. İnsanlığın karbon ayak izi yüzde 50 azaltıldığı takdirde 93 gün,
  3. Herkes gıda israfını yüzde 50 azaltır, diyetinde dünya ortalamasında kalori alırsa 38 gün,
  4. Dünyadaki bütün aileler, gelecekte birer az çocuk dünyaya getirdikleri takdirde 2050 itibarıyla 30 gün ileri gidecek


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interwap 9 ay en beğenilen
Ey WWF! Sen kimsin?
1 Yanıt Yanıtla +34
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dr20mouse 9 ay
Otomobil konusunda katılıyorum. Tek başıma araba sürmek yerine toplu taşıma kullanıyorum. Ailecek olmadığı sürece istanbul içinde araba sürmek israf. Hiç bir kârı yok. Trafikte hediyesi oluyor zaten.
Otomobil konusunda katılıyorum. Tek başıma araba sürmek yerine toplu taşıma kullanıyorum. Ailecek olmadığı sürece istanbul içinde araba sürmek israf. Hiç bir kâ...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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Witcher3 9 ay
Karbon ayak izinde lider abd de dir gidip onlara laf etsinler.
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cem1907 9 ay
istanbul da yasiyorum arabam vardi sattim ise metro ile gidip geliyorum metro da klimalar kapalı oluyor genel olarak ter kokulari icin de gidip geliyoz istanbula naparsan yap trafik te insan da azalmaz istersen 24 saat calistir otobusleri yogunluk agirlikli olarak sabah ve aksam uzeri oluyor tek cozum betonlasmayi azaltmak dogu ya da is imkanlari vermek
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Krone 9 ay
Gerçekçi çözümler değil. Dizel araçların ve diğer yüksek emisyonlu araçların tamamen yasaklanması, toplu taşıma ve bisiklet kullanımına teşvik edilmesi şart. İnsan öldürmekten bahseden caniler, önce sizden başlamak lazım.
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Vaudeville 9 ay
Doğurmayın artık diyorlar. Haklılar. Çocuk işi ehliyete bağlanmalı.
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sorceress 9 ay
Batı dünyası çevre katliamını bıraksın tüm dünya düzelir.
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Lumibrite 9 ay
Her şeyi tükettik, bırak kaynağı!
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WB 9 ay
WWF! Derhal burayi terket kardesim!
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Luken Drew 9 ay
Otomobile laf etmeyin arabamı gezmeye çıkarmadan rahat uyuyamıyorum
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sniko1 9 ay
Otomobil konusu elektrikli araçların yayginlasmasi ile çözülür gibime geliyor.Ayrica gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına eğilim gelişmiş ülkelerde daha da artacaktır fakat bence dünyanın gelecek adına endiselenmesi gereken en önemli konu orantısız bir gelişim göstermesi beklenen Afrika kıtası
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AMC 9 ay
Otomobile laf demeyin toplu taşımaylan uğraşamam ben müziğimi açıcam klimamı acıcam evimin önüne gelecem kimseylen uğraşamam ey allahım.
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interwap 9 ay en beğenilen
Ey WWF! Sen kimsin?
1 Yanıt Yanıtla +34
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Omisis046 9 ay interwap
interwap
Ey WWF! Sen kimsin?

Bunlar hep wa wa fe zihniyeti hocam.
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