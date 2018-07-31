Türkiye yıllık doğal kaynağını tüketti! 2019'daki hakkımızı harcıyoruz

WWF Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre yıllık doğal kaynaklarını tüketti ve gelecek yılın hakkından kullanmaya başladı. Dünyanın sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Aşım Günü, bu yıl Türkiye’de 11 Temmuz, dünyada 1 Ağustos olarak belirlendi. Buna göre Türkiye, kaynaklarını dünya ortalamasından 21 gün önce tüketti.

WWF Türkiye, Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynak kapasitesi ve insanların talebini seyreden araştırmalara yürüten Global Footprint Network verilerini paylaştı.

Doğal kaynak tüketim hızımız sürekli artıyor

Global Footprint Network’e göre insanlığın Dünya Limit Aşım Günü bu yıl 1 Ağustos'ta gerçekleşti. 1969'dan bu yana en erken tarih olan 1 Ağustos'tan itibaren insanlık 2019'un hakkından kaynak kullanmaya ve bir anlamda borçlanmaya başlayacak. Bu tarih 2015'te 13 Ağustos, 2016'da 8 Ağustos, 2017'de ise 2 Ağustos idi. Doğal kaynak tüketimimiz her geçen gün giderek artıyor.

Türkiye ise doğal kaynakların sağladığı potansiyeli 11 Temmuz’da tüketti. Türkiye sanki 1 değil 1,9 adet dünya varmış gibi yaşıyor. Dünya ortalaması ise 1,7 adet seviyesinde.





Kötü gidişata 4 maddeyle çözüm

Global Footprint Network'ün, kötü gidişatı durduracak 4 ana çözüm alanı şöyle:

Dünya kentlerinde otomobil kullanımı yüzde 50 azalır, otomobillerle kat edilen mesafenin yüzde 30'u toplu taşıma araçlarıyla ve kalanı yürüyerek veya bisikletle kat edilirse Dünya Limit Aşım Günü 12 gün, İnsanlığın karbon ayak izi yüzde 50 azaltıldığı takdirde 93 gün, Herkes gıda israfını yüzde 50 azaltır, diyetinde dünya ortalamasında kalori alırsa 38 gün, Dünyadaki bütün aileler, gelecekte birer az çocuk dünyaya getirdikleri takdirde 2050 itibarıyla 30 gün ileri gidecek