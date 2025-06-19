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    Microsoft, binlerce çalışanı daha işten çıkaracak

    Microsoft, yapay zeka yatırımlarını sürdürürken maliyetleri kısmak için yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Binlerce kişi etkilenecek ve satış ekipleri öncelikli hedef.

    Microsoft, binlerce çalışanı daha işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerindeki işten çıkarmalar sürüyor. ABD’li dev Intel’in ardından şimdi de Microsoft, yapay zekaya yönelik devasa yatırımlarını sürdürürken maliyetleri dengelemek amacıyla binlerce çalışanı daha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin bu kez özellikle satış kadrolarını hedef alacağı bildirildi.

    Ağırlıklı olarak satış ekibi hedefte

    Konuya yakın kaynaklara göre, işten çıkarmaların Temmuz ayı başında, yani Microsoft’un mali yılının sona ermesinden hemen sonra açıklanması bekleniyor. Planlar henüz kesinleşmiş olmasa da, kesintilerin sadece satış ekipleriyle sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor. Microsoft ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

    Bu gelişme, Microsoft’un Mayıs ayında gerçekleştirdiği ve 6000 çalışanı etkileyen önceki işten çıkarma dalgasının ardından geliyor. O dönemdeki kesintiler daha çok ürün geliştirme ve mühendislik kadrolarını etkilerken, satış ve pazarlama gibi müşteriyle doğrudan ilişkili pozisyonlar büyük ölçüde korunmuştu.

    Öte yandan Nisan ayında şirket, küçük ve orta ölçekli müşterilere yönelik yazılım satışlarının bir kısmını dış kaynak firmalara devretmeyi planladığını çalışanlara duyurmuştu. Bu karar, Microsoft’un iç yapısını yeniden düzenleme sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Microsoft, toplamda 228 bin çalışana sahip. Bu sayının yaklaşık 45 bini satış ve pazarlama birimlerinde görev yapıyor. Şirket, mali yılın sonunda genellikle organizasyonel değişiklikler ve yeniden yapılanmalar duyuruyor.

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