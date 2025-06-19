Microsoft, binlerce çalışanı daha işten çıkaracak

Ağırlıklı olarak satış ekibi hedefte
Konuya yakın kaynaklara göre, işten çıkarmaların Temmuz ayı başında, yani Microsoft’un mali yılının sona ermesinden hemen sonra açıklanması bekleniyor. Planlar henüz kesinleşmiş olmasa da, kesintilerin sadece satış ekipleriyle sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor. Microsoft ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.
Bu gelişme, Microsoft’un Mayıs ayında gerçekleştirdiği ve 6000 çalışanı etkileyen önceki işten çıkarma dalgasının ardından geliyor. O dönemdeki kesintiler daha çok ürün geliştirme ve mühendislik kadrolarını etkilerken, satış ve pazarlama gibi müşteriyle doğrudan ilişkili pozisyonlar büyük ölçüde korunmuştu.
Öte yandan Nisan ayında şirket, küçük ve orta ölçekli müşterilere yönelik yazılım satışlarının bir kısmını dış kaynak firmalara devretmeyi planladığını çalışanlara duyurmuştu. Bu karar, Microsoft’un iç yapısını yeniden düzenleme sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Microsoft, toplamda 228 bin çalışana sahip. Bu sayının yaklaşık 45 bini satış ve pazarlama birimlerinde görev yapıyor. Şirket, mali yılın sonunda genellikle organizasyonel değişiklikler ve yeniden yapılanmalar duyuruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: