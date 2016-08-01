Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı

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Ülkemizde 2015 yılında ARGE harcamalarının bütçedeki payı %1 seviyesinde gerçekleşmişti. TBMM’den çıkan ARGE kanunu ile kademeli olarak AB ve OECD ülkelerine yakınsanması hedeflenen ARGE yatırımlarında Türkiye aslında oldukça geride. AB ortalaması bu alanda %3 seviyelerinde.

ARGE Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sınai Mülkiyet Kanunu tasarısının ekim veya kasım aylarında yasalaşmış olmasını hedeflediklerini dile getiriyor. Bu kanunun yasalaşması ile birlikte patent başvuru, tescil, koruma ve ticarileşme gibi aşamalar çok daha etkin ve kolay bir hale getirilecek.

Fikri Mülkiyet Borsası

Bunun yanı sıra Borsa İstanbul bünyesinde yer alacak olan Fikri Mülkiyet Borsası, patentlerin ticarileşmesi konusunda fikir sahipleri ile yatırımcıları birbirine yakınsayacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işletmelerin finansal yapılarında da marka değerlerinin ve patentlerin ağırlık kazanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Özellikle ARGE Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üç fazda teknoloji bölgelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. İlk fazda patent uzmanları, fikri ve sınai hakların önemi ve Türkiye’deki yasal süreçleri konusunda katılımcıları bilgilendirecek. İkinci aşamada bu fikirlerin ticarileşmesi konularına odaklanılırken son aşamada “Patent Randevu Sistemi” devreye girecek. Patent uzmanları ortaya konan fikirler, yenilikler veya buluşlar konusunda birebir danışmanlık hizmeti sunacak.

Son dönemde ARGE yatırımları konusunda ciddi destek bütçeleri ayıran Türkiye, bu çalışmalar ile ortaya konan fikirlerin korunması ve ticari bir kazanca dönüşmesi anlamında da önemli bir aşama kaydedilmesine zemin hazırlamış olacak.