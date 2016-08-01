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Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı

Bir süredir konuşulan Fikri Mülkiyet Borsası konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk markalarının korunması ve fikri mülkiyetlerin ticarileşmesi noktasında önemli bilgiler paylaştı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de Fikri Mülkiyet Borsası kurulması için çalışmalar hız kazandı
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Ülkemizde 2015 yılında ARGE harcamalarının bütçedeki payı %1 seviyesinde gerçekleşmişti. TBMM’den çıkan ARGE kanunu ile kademeli olarak AB ve OECD ülkelerine yakınsanması hedeflenen ARGE yatırımlarında Türkiye aslında oldukça geride. AB ortalaması bu alanda %3 seviyelerinde.

ARGE Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sınai Mülkiyet Kanunu tasarısının ekim veya kasım aylarında yasalaşmış olmasını hedeflediklerini dile getiriyor. Bu kanunun yasalaşması ile birlikte patent başvuru, tescil, koruma ve ticarileşme gibi aşamalar çok daha etkin ve kolay bir hale getirilecek.

Fikri Mülkiyet Borsası

Bunun yanı sıra Borsa İstanbul bünyesinde yer alacak olan Fikri Mülkiyet Borsası, patentlerin ticarileşmesi konusunda fikir sahipleri ile yatırımcıları birbirine yakınsayacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işletmelerin finansal yapılarında da marka değerlerinin ve patentlerin ağırlık kazanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Özellikle ARGE Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üç fazda teknoloji bölgelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. İlk fazda patent uzmanları, fikri ve sınai hakların önemi ve Türkiye’deki yasal süreçleri konusunda katılımcıları bilgilendirecek. İkinci aşamada bu fikirlerin ticarileşmesi konularına odaklanılırken son aşamada “Patent Randevu Sistemi” devreye girecek. Patent uzmanları ortaya konan fikirler, yenilikler veya buluşlar konusunda birebir danışmanlık hizmeti sunacak.

Son dönemde ARGE yatırımları konusunda ciddi destek bütçeleri ayıran Türkiye, bu çalışmalar ile ortaya konan fikirlerin korunması ve ticari bir kazanca dönüşmesi anlamında da önemli bir aşama kaydedilmesine zemin hazırlamış olacak.


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SEO-Uzmanı 2 yıl
facebook fikrini facebook olmadan önce ben düşündüm,
bunu tescil leseydim
facebook daha sonra ortaya çıkıp ta
TR üzerinde yapacağı her türlü ticari kazanımından
bende pay alabilir miydim !?
2 Yanıt Yanıtla
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TheCapedCrusader 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

facebook fikrini facebook olmadan önce ben düşündüm,
bunu tescil leseydim
facebook daha sonra ortaya çıkıp ta
TR üzerinde yapacağı her türlü ticari kazanımından
bende pay alabilir miydim !?

değişken bir durum.. muhtemelen alamazdınız
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Teknopat76 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
facebook fikrini facebook olmadan önce ben düşündüm,
bunu tescil leseydim
facebook daha sonra ortaya çıkıp ta
TR üzerinde yapacağı her türlü ticari kazanımından
bende pay alabilir miydim !?

Büyük ihtimalle sana 10bin₺ verirlerdi sende ahahaha gandırdım kerizleri.diye düşünürdün. :)
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fthkn 2 yıl
Fikri mülkiyet akla özgün icatları getiriyor. Bu da Türkiye'de sınırlı. Hele ki bilim ve teknoloji de kocaman bir sıfır Türkiye. Teknoloji patentimiz hiç yok sayılır. Sanırım Serdar Ortaç şarkılarının fikri mülkiyetini korumak amacıyla böyel bir girişim içerisindeler.
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personalcomputer 2 yıl
Bürokrasi yükü azaltılırsa ARGE yatırımlarının payı artar.
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sniper23 2 yıl
Nasıl bir şey olacak merakla bekliyoruz.
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