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Türkiye’de akıllı telefon değiştirme sıklığı 2,5 yıl

DORinsight’ın gerçekleştirdiği “Teknoloji Araştırması” sonuçlarına göre, Türkiye’de akıllı telefonların değiştirilme sıklığı ortalama 2,5 yılda bir. Her üç kişiden ikisi müziği internetten dinliyor.
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de akıllı telefon değiştirme sıklığı 2,5 yıl
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Hitay Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından “Teknoloji Araştırması”  gerçekleştirildi.  7-15 Nisan 2016 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 9 bin 519 kişi katıldı. 

Araştırma kapsamında, katılımcılara hangi teknolojik ürünleri ne sıklıkla kullandıkları, teknoloji ürünlerinde hangi markaları tercih ettikleri, nelere dikkat ettikleri ve ayırdıkları bütçe gibi sorular soruldu.


Akıllı telefon için ne yaş fark ediyor ne de cinsiyet

Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 95’i akıllı telefon kullanıyor. Kadın-erkek oranlarına ve yaş dağılımına baktığımızda ise hemen hemen her yaş grubunun ve iki cinsiyetin de 10’da 9’unun akıllı telefon kullanıldığı dikkatlerden kaçmadı. Akıllı telefondan sonra en çok kullanılan diğer teknolojik ürünler ise yüzde 89 oy oranı ile bilgisayar ve yüzde 60 oy oranı ile tablet oldu. Ankete katılanların bu ürünleri kullanım sıklığı da günde ortalama 7 saat.

Akıllı telefonlarda değişim sıklığı 2,5 yılda bir

Araştırmaya katılanların akıllı telefonlarını ortalama 2,5 yılda bir değiştirdiğinin ortaya çıkması da araştırmanın bir diğer önemli sonucu oldu. Katılımcıların yüzde 39’u akıllı telefonlarını her 2 yılda bir değiştiriyor. Geriye kalan katılımcıların yüzde 44’ü 3 yıldan sonra telefonlarını değiştirirken, yüzde 11’i ise her yıl değiştirdiğini belirtti. Telefonunu değiştirmeyen katılımcılar ise yüzde 6 oranında kaldı. Akıllı telefon dışındaki teknolojik ürünlerin değişme sıklığı incelendiğinde ise katılımcıların yüzde 23’ü ürünlerini her 3 yılda bir, yüzde 19’u her 2 yılda bir, yüzde 43’ü 4 yıldan fazla bir süreden sonra yeni teknolojik ürünler satın alıp eskisini değiştirdiklerini dile getirdi.

En çok tercih edilen akıllı telefon markası: Samsung

Hem akıllı telefonlarda hem de diğer teknoloji ürünlerinde Samsung markası yüzde 42 ile en çok tercih edilen marka olurken ikinci sırada en çok tercih edilen marka ise yüzde 25 oy oranı ile Apple oldu. Bununla birlikte teknolojik ürünleri satın alırken tüketicilerin en çok dikkat ettiği unsurun ürünün dayanıklı ve kaliteli olduğuna dikkat etmesi gözlerden kaçmadı. Tüketicilerin dikkat ettiği diğer unsurlar ise ürünün sahip olduğu işletim sistemi (yüzde 13), marka bilinirliği (yüzde 12) ve son teknoloji ürünü olması (yüzde 11). 

Müzik dinleme istasyonu internet!

Katılımcıların yüzde 66’sı bilgisayarları aracılığıyla internet üzerinden ve müzik indirme sitelerinden müziklerini dinlemeyi tercih ettiğini belirtirken geriye kalan katılımcıların yüzde 36’sının radyodan, yüzde 25’inin Spotify, Deezer gibi müzik uygulamalarından, yüzde 13’ünün de AppStore’dan dinlediği tespit edildi.

Çalışmada internet bağlantısında en çok tercih edilen marka yüzde 52 ile TTNET olurken, TTNET dışında en çok tercih edilen diğer markalar ise yüzde 18 ile Superonline ve yüzde 7 ile Uydunet oldu.

Neredeyse iki kişiden biri artık 4,5G kullanıyor

Yenilenen internet hızıyla beraber 4,5G’ye geçenlerin sayısı da oldukça arttı. Katılımcıların yüzde 49’u 4,5G’ye geçtiğini, yüzde 51’i de henüz geçmediğini belirtti.

En çok tercih edilen satış noktası teknoloji mağazaları

Tüketicilerin teknolojik ürünlerini en çok satın aldığı yerlerin başında fiziksel teknoloji mağazaları yer alırken diğer tercihleri ise yüzde 57 oy oranı ile internet, yüzde 20 ile operatör bayileri ve yüzde 16 ile süpermarketler. Katılımcıların yarısından çoğunun bu ürünler için ayırdıkları yıllık bütçe ise 1.001 - 5.000 TL arasında olurken harcadıkları ortalama bütçenin ise 3.102 TL olduğu ortaya çıktı.


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aspirin_00 3 yıl en beğenilen
asgari ücretli alınan maaşla taksit ancak 2.5 yılda bitiyor :))
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Firaristt 3 yıl
O süre artacaktır. Zira geçtiğimiz senelerdeki en pahalı telefonlar bugün orta seviyenin bir tık üstü olan telefonların fiyatı kadar. 3-4 sene önce en pahalısı 2500TL iken bugün S, Note, M, Z serisi dediğinizde en günceli 2500 liradan kapı açar olmuş durumda. Halkın çoğunluğu için büyük paralar bunlar. Diğer taraftan 1.5-2 senelik telefonlar daha bir o kadar götürebilecek donanıma sahip. Eskisi gibi 512MB yetmedi 1GB'a geçeyim devri bitti sayılır. 2GB yetmedi denecek bir şey yok piyasada. Arkada 10 uygulama sürekli çalışmaz da 6-7 uygulama çalışır, yine de kullanıcıların çoğunun fark edeceği ve telefonu değiştirmesini gerektirecek bir şey değil.
O süre artacaktır. Zira geçtiğimiz senelerdeki en pahalı telefonlar bugün orta seviyenin bir tık üstü olan telefonların fiyatı kadar. 3-4 sene önce en pahalısı...
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Master_Evil 3 yıl
bi telefonu 3 yıldan fazla kullanınca kendimi kârda hissediyorum
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Karres 5 ay
Yavaşlatmasalar 4 yıl rahat gider
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erdal85 5 ay
Bozulmazsa 10 yıl kullanırım ama bozuluyor garantisi bitince yaw
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coolcool 5 ay
2 hafta kullanıp değiştirme sadece benim huyum olamaz :)
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vataniçinölürüm 6 ay
En az 3 sene kullanmadan değiştirmemek lazım. Yazık günah o kadar para veriliyor. Bari iyice kullanalım. İsraf olmasın.
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coolcool 7 ay
Ben ortalama 2 ayda 1
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Yoğurtlu Ayran 8 ay
Şahsen 4 senedir galaxy grand neo ile mutluyuz seneye değiştireceğim benim için 5 senede bir
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ufuk172 10 ay
1999 nokia 5110
2000 Siemens c35i
2002 Ericsson t18
2003 Philips xenium 9@9+
2006 Nokia 1100
2010 Samsung (modelini hatırlamıyorum)
2011 Huawei İdeos X5 (ilk akıllı)
2015 Xiaomi redmi note 2
2017 Xiaomi redmi note 4
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The.Mafia 10 ay
Millet her sene degistiyir 2.5 yil dayanan zor
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Yossi Kohen 10 ay
Telefon alinali tam 2.5 yıl olması ve bu haberin yapılması manidar.
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Zodiac Killer 9 ay Yossi Kohen

Sana bir telefon alalım bunu ben kullanayım
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bekir33 1 yıl
Benim sansimdan mıdır nedir bilmem ama bu 3. Akıllı telefonum.2 seneyi tamamlayan telefon maalesef ekranı bozuluyor.ondan önce Nokia'nın tuşlu telefonu vardı onu 4 sene kullandım.
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dorinsight, teknoloji araştırması ve
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