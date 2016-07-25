Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi

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Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın hız kazandığı Türkiye’de elektrikli araçlar konusunda da önemli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de toplu taşımada elektrikli araçların kullanılabilir olması adına yerel yönetimler kademesinde bir dizi girişim yürütülüyor.

Bu konuda geçtiğimiz süreçte Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Akıllı Şehir Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan aldığı 5 milyon Euro hibe kapsamında 4 adet elektrikli otobüs almıştı. Raylı sistemler ve toplu taşımacılık alanında önemli yatırımlar yapan, 2015 yılında Avrupa’da Yılın Şirketi Ödülü’nü alan ve Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü üreten Bozankaya’dan alınan otobüsler ile önemli bir atılım yapılmıştı. Alınan E-Bus’lar 200kWh kapasiteli batarya ile 300km yol alabiliyor.

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İzmir Belediyesi Filo Kuruyor

Bu gelişmenin ardından daha büyük ölçekli bir proje de ESHOT tarafından İzmir’de yapıldı. İzmir Belediyesi’ne bağlı olarak toplu taşıma hizmeti veren ESHOT, tam elektrikli otobüs filosu için düğmeye bastı.

20 adet tam elektrikli otobüslerin temini için bir ihale açan Genel Müdürlük, ihaleyi 8.8 Milyon Euro bedelle yerli şirket TCV Otomotiv’in kazandığını duyurdu. 3 yıl içinde 400 elektrikli otobüsün hizmete girmiş olmasını hedeflediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, alınan otobüslerin 29 oturan, 40 ayakta ve 2 tekerlekli sandalyeli yolcu kapasiteli olarak hizmet vereceğini belirtiyor.

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Kilometrede Ne Kadar Yakıyor?

Fosil yakıtlı gelişmiş modellerde olduğu gibi kolay biniş için duraklarda sağa alçalma özelliğine sahip olan otobüslerin günde yaklaşık 400km yol yapabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Klimaların açık olduğu dönemde ise menzil 250km olarak açıklanıyor.

Elbette ki alınan otobüsler bu mesafeyi tek şarj ile alamayacak. Zaten tek şarj menzillerine ilişkin de bir bilgi paylaşılmış değil ancak hızlı şarj özelliği ile otobüslerin pillerinin 2.5 saat içinde tam dolu kapasiteye ulaşmış olacağı belirtiliyor. Yani en azından günde bir kez şarj arası verilerek hizmet sağlanacağını söyleyebiliriz.

Hava kirliliğini azaltmaya yönelik etkisi bir yana otobüslerin enerji maliyeti anlamında da son derece hesaplı olacağı söyleniyor. Fosil yakıtlı türevlerine kıyasla %80 oranında daha hesaplı olan otobüsler, klimanın kapalı olduğu durumda kilometre başına 19,56 kuruş, açık olduğu durumda ise 30 kuruş maliyetle yol alabilecek.