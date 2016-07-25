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Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi

Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi yavaş yavaş başlıyor. Eskişehir’deki küçük hamlenin ardından İzmir’de ESHOT ilk elektrikli otobüs filosunu kuruyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi
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Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın hız kazandığı Türkiye’de elektrikli araçlar konusunda da önemli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de toplu taşımada elektrikli araçların kullanılabilir olması adına yerel yönetimler kademesinde bir dizi girişim yürütülüyor.

Bu konuda geçtiğimiz süreçte Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Akıllı Şehir Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan  aldığı 5 milyon Euro hibe kapsamında 4 adet elektrikli otobüs almıştı. Raylı sistemler ve toplu taşımacılık alanında önemli yatırımlar yapan, 2015 yılında Avrupa’da Yılın Şirketi Ödülü’nü alan ve Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü üreten Bozankaya’dan alınan otobüsler ile önemli bir atılım yapılmıştı. Alınan E-Bus’lar 200kWh kapasiteli batarya ile 300km yol alabiliyor.

Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi
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İzmir Belediyesi Filo Kuruyor

Bu gelişmenin ardından daha büyük ölçekli bir proje de ESHOT tarafından İzmir’de yapıldı. İzmir Belediyesi’ne bağlı olarak toplu taşıma hizmeti veren ESHOT, tam elektrikli otobüs filosu için düğmeye bastı.

20 adet tam elektrikli otobüslerin temini için bir ihale açan Genel Müdürlük, ihaleyi 8.8 Milyon Euro bedelle yerli şirket TCV Otomotiv’in kazandığını duyurdu. 3 yıl içinde 400 elektrikli otobüsün hizmete girmiş olmasını hedeflediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, alınan otobüslerin 29 oturan, 40 ayakta ve 2 tekerlekli sandalyeli yolcu kapasiteli olarak hizmet vereceğini belirtiyor.

Türkiye’de şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönemi
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Kilometrede Ne Kadar Yakıyor?

Fosil yakıtlı gelişmiş modellerde olduğu gibi kolay biniş için duraklarda sağa alçalma özelliğine sahip olan otobüslerin günde yaklaşık 400km yol yapabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Klimaların açık olduğu dönemde ise menzil 250km olarak açıklanıyor.

Elbette ki alınan otobüsler bu mesafeyi tek şarj ile alamayacak. Zaten tek şarj menzillerine ilişkin de bir bilgi paylaşılmış değil ancak hızlı şarj özelliği ile otobüslerin pillerinin 2.5 saat içinde tam dolu kapasiteye ulaşmış olacağı belirtiliyor. Yani en azından günde bir kez şarj arası verilerek hizmet sağlanacağını söyleyebiliriz.

Hava kirliliğini azaltmaya yönelik etkisi bir yana otobüslerin enerji maliyeti anlamında da son derece hesaplı olacağı söyleniyor. Fosil yakıtlı türevlerine kıyasla %80 oranında daha hesaplı olan otobüsler, klimanın kapalı olduğu durumda kilometre başına 19,56 kuruş, açık olduğu durumda ise 30 kuruş maliyetle yol alabilecek.


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Tremonster 2 yıl en beğenilen
Güzel gelişmeler, daha da ilerletmek gerek.

Ancak hepsinden önce, toplu taşımada insan muamelesi değil, hayvandan bile aşağıda bir muamele gördüğümüz için, öncelikle insan gibi toplu taşıma hizmeti almamız gerekir. Bu olmadan yapılan geliştirmelerin iyileştirmelerin pek bir anlamı yok ne yazık ki.

İşin komik tarafı, saatinde gelmeyen-gitmeyen, rotasını takip etmeyen, kafasına göre sefer iptal eden, konserve balıktan bile daha sıkı olacak şekilde yolcu "istifleyen", 10 lira fazla kazanmak için yollarda terör estiren, başkentimizde ne yazık ki yüksek oranda bulunan bu şöförlere sesini çıkartamıyorsun çünkü resmen ortada bir örgüt-mafya gibiler. Şikayet ediyorsun, hiçbir şey olmuyor. Belediye şöföre top atıyor; şöför belediyeye top atıyor. Ülkemizin kronik sorunu olduğu üzere, ne bir kimse hatasını kabul edip kendini düzeltme gereği duyuyor, ne de sorumluluk alıyor. "Bir suçlu varsa, o ben olamam, sensindir."

Ve bu kurulu düzene ses çıkarana, insan gibi ulaşım sağlamak isteyene çıkışan, sesini çıkaranı bastırmaya çalışan YOLCULARla dolu o otobüsler. En acı yanı da o zaten. Sen daha iyi şartlarsa yolculuk yapma hakkını arıyorsun ama evrimini tamamlayamamış birileri, "ben neden daha iyi şartlarda yolculuk yapamıyorum?" diye düşünmek yerine seni bastırmaya çalışıyor.

"Alışmış, kudurmuştan beterdir" demişler ne de olsa.
Güzel gelişmeler, daha da ilerletmek gerek.Ancak hepsinden önce, toplu taşımada insan muamelesi değil, hayvandan bile aşağıda bir muamele gördüğümüz ...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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adnansetek 2 yıl Captain_Ivy
Aazam
Bir de "doğa dostu otobüs" vardı. Tepesinde otlar çimenler vardı gördüğüm kadarıyla. O iş ne oldu?

O otlakları imara açtılar
AazamBir de "doğa dostu otobüs" vardı. Tepesinde otlar çimenler vardı gördüğüm kadarıyla. O iş ne oldu?O otlakları imara açtı...
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Yanıtla +29
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-Batarang- 2 yıl
Konyada yıllardır elektrikli ve doğalgazlı otobüsler kullanılıyor zaten tramvaylarda 2014 model en son teknolojiyle üretilmiş katenersiz gidebilen tramvaylar bir kaç yılada metro yapılacak
Konyada yıllardır elektrikli ve doğalgazlı otobüsler kullanılıyor zaten tramvaylarda 2014 model en son teknolojiyle üretilmiş katenersiz gidebilen tramvaylar b...
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Stand Alone 2 yıl
Balık istifi gibi insan taşıma zihniyeti olduğu sürece, zorda kalmadığım sürece toplu taşımayı tercih etmem. İnsan değil de hayvan taşıyor gibi gaza asılıp frene basandan tut, nefes alacak yer kalmayacak kadar yolcu alan araçlara kadar uzar bu mevzu. Millet akıllandı artık, 3-5 kredi çekip arabasını alıyor, zorda kalmadığı sürece toplu taşımayı kullanmıyor.

İstanbul'da toplu taşımayı kullanmak, araba kullanmaktan daha zor.
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interwap 2 yıl
Yakıt farkı yolculara yarayacak mı yoksa belediyenin yanına kar mı kalacak?
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tostu kaça kıstırin 2 yıl
Çok yakar olmaz bunlar.
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yec44 2 yıl
Kilo metrede 20 kuruş ama 2-3 senede bir 200kwh lik pil değişecek
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ma95 2 yıl
Elekrikli araçların çevre kirliliğini önlediğine katılmıyorum. Öyle ya da böyle o petrol,kömür,doğalgaz yakılıp elektrik üretiliyor.O enerjiyi naklederken verimsizliğin dibine vuruyorsunuz.Sonuç itibariyle salınan co2 miktarı belki de artıyor bile. %80 daha verimli denmiş.Bu büyük bir soru işareti bence.Tek faydası şehirde salınmaması sebebiyle şehir havası bi nebze daha temiz kalır.Belki de yanılıyorumdur ama şimdilik pek de mantıklı gelmiyor.Kaldı ki hızlı şarjla bile 2.5 saat yetersiz. Aslında bu tip yenilikleri severim ama ne biliyim işte fazla karamsar bakıyroum bu işe galiba
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underlater 2 yıl
Bu araçlarla ilgili yapılacak ikinci iş ise araçların çatılarına güneş panelleri yerleştirmek olacaktır. İhtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını kendisi üretecek böylece. Bence bu fikri de planlarına eklemeliler...
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Dahi Olalım 2 yıl underlater
underlater
Bu araçlarla ilgili yapılacak ikinci iş ise araçların çatılarına güneş panelleri yerleştirmek olacaktır. İhtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını kendisi üretecek böylece. Bence bu fikri de planlarına eklemeliler...

Maliyet sebebiyle veyahut güneş panelleri çok az enerji ürettiği için yapmıyorlar bence.
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burakk, 2 yıl
5 milyon euro 4 tane için çok fazla
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NeuTRon_X 2 yıl
Engellilerin binmesi için otobüs şoförleri bekleyecek mi acaba? Hiç sanmıyorum.
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swat882 2 yıl
Bir tramvay yapmadınız şu başkent e
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artenis 2 yıl
Devasa bir tavan alanı var, tamamen güneş paneli ile kaplasalar etkili bir destek ünitesi ortaya çıkacaktır.
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