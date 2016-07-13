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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor

Dünyanın dört bir yanındaki parlak beyinleri, dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet eden Google Bilim Fuarı 2016’da Türkiye’den 2 proje bölge finalisti oldu. İşte o projelerin detayları:
2 yıl
8,5b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor

Bilim, matematik ve mühendislik gibi alanlardan yararlanarak dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirirsiniz? İşte Google’ın Bilim Fuarı kapsamında yanıtını aradığı ve bu kapsamda projeler beklediği soru bu. Tam 107 ülkeden binlerce yanıt aldık diyen Google’ın finalistleri de belli olmaya başladı.

Türkiye’den 2 önemli proje bölge finalisti oldu ve adım adım finale yürüyor. Bölgesel finalistler, 28 Eylül 2016’da Mountain View Kaliforniya’da düzenlenecek ödül töreninde, global finalist olmak için kıyasıya bir yarış içinde olacak.

Google bu yıl, temiz içme suyu sağlamak, insanları doğal afetlerden korumak ve kuraklıkla savaşmak gibi zorlu toplumsal problemleri çözmeye yönelik projeleri öne çıkarmaya çalıştıklarının da altını çiziyor. Bu nedenle Kuzey Amerika, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika, Asya ve Pasifik Adaları ile Avrupa bölgelerini kapsayan beş proje “Toplumsal Etki Ödülü”nü kazanacak.

Türkiye’den finale kalan iki proje şöyle:

Midye ile Herkese Daha Temiz Su

Yüksek derecede sanayileşmiş bölgelerde yaşayanların ve buraları ziyaret edenlerin kurşun içermeyen içme suyuna erişmelerinin ne kadar zor olduğuna dikkat çeken proje, içme suyu olarak şişelenmiş su kullanılırken diş fırçalama gibi durumlarda musluk suyundan vücuda giren kurşuna karşı midyelerden elde edilen bir filtre sistemini hayata geçirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda midye kabuklarının kurşunu absorbe etme konusunda toprak, su ve daha birçok kaynaktan daha ideal olduğu ortaya konmuş.

Proje Adresi: https://goo.gl/6hV0t7

Geri Dönüştürülmüş Kutularla Depreme Hazırlık

Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor
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Aluminyum içecek kutularının geleneksel beton duvarların ve kirişlerin içine yerleştirilerek, depremin vereceği hasarın %32 ile %61 oranındaki absorbe edilebilmesini sağladığı ortaya konmuş. 

Proje Adresi: https://goo.gl/4KKzSU


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GenkaNuank 2 yıl en beğenilen
Allahtan gönderilecek projeleri TÜBİTAK secmiyor
1 Yanıt Yanıtla +45
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i3e 2 yıl
iyiki gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yurtdışı platformlar (ki gerçekten bilimle ilgileniliyor) var. yoksa "papaz eriğini imam eriğine çevirme" - "kötü söz söyletilen kavanoz" gibi abuk subuk şeylerin arasında pek bir değer bulamazlar burada.
iyiki gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yurtdışı platformlar (ki gerçekten bilimle ilgileniliyor) var. yoksa "papaz eriğini imam eriğine çevirme" - "kö...
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001ATB 2 yıl
Aferin çocuklara.Ülkemiz böyle değerler ile ilgilenmiyor malesef. Tek derdimiz başkanlık olmuş,bu şekilde bu ülke hep ilerliyormuş gibi gösterilir ama hiç ilerlemez.
Aferin çocuklara.Ülkemiz böyle değerler ile ilgilenmiyor malesef. Tek derdimiz başkanlık olmuş,bu şekilde bu ülke hep ilerliyormuş gibi gösterilir ama hiç ilerl...
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DarthLuca 2 yıl
pazaz eriğine abdest aldırıp dine imana getiren muhteşem projelerimiz varken böyle lüzumsuz projelerle yarışmalara katılmak bence caiz değil, hatta diyanet sen başkanı bu konuyada değinmeli... Diyanetin Nasadan fazla bütçesiyle sadece eriğe değil bütün meyve sebzelere abdest aldırcak sistem geliştirilmeli...
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001ATB 2 yıl
oydelee
trakyAli-1986
oydelee Yok ledli ekmek kutusu olsaymış, yok papaz eriği olsaymış, yok Tubitak iyi ki seçmiyormuş.. Bİ BİTMEDİNİZ .... Bu buluşların ya da bilimsel projelerin yurtdışına çıkışına sebep olan kim ?? Bilimsel proje nedir, ne amaçlanmıştır, insanlığa faydası nedir, ticarileştirilebilme olasılığı nedir zerre fikri olmayan insanlar ancak muhalefet.
Tamam akkör sen reisine biat et secde et gerisini düşünme.
Al işte bi keko muhalif daha (muhalif derken anladığın muhalefet partisiyse vay haline), bu araştırmaların yurtdışına ulaştırılabilmesine yardımcı olabilen kim derken Tayyip Erdoğanı (senin tabirinle reyiz, secde edilecek insan yazık ayrı bir sığırlık seviyesindeymişsin) değil Tübitakı kastettim. Yapılan her yoruma siyasi ideolojileri, parti partizanlığını katarak muhalif ya da destekçi olmaktan vazgeçersiniz umarım. Tek bildiğiniz facebook gibi sosyal medyada yayımlanan ledli ekmek kutusuna tübitak destek verdi gibi haberler (merak ediyorum bir kez olsun kaynak doğrulaması yaptınız mı). Bu arada aklıma gelmişken onu da yazayım konuyla alakası pek yok da sizin gibileri tanımlayacak cinsten bir durum. Eminim Ayşe Begüm gencimiz cimnastikte dünya birincisi olduğunda futbol için arkadaşlarınızla kavga etmenize rağmen sosyal medya hesaplarınızda Futbol olsaydı çoktan duyardınız, bunu duymadınız dimi gibi haberleri paylaştınız. Ha üstünüzde de tuttuğunuz takımın forması vardı.

Sensin kardeş he.
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oydelee 2 yıl
Bu arada evdeki ekmekleriniz küflendiğinde sokağa atmaktansa, çok basit bi yöntemle MAVİ LED takarak küflenmesini engelleyebileceğinizi bulmuş lise öğrencisi. Ancak taşak geçin ledli ekmek dolabı yapmış tübitak desteklemiş. Aslanım sen böyle basit işler yapma o kadar zekisin ki bulursun babalar gibi antifungal dayar geçersin, Tübitak'tan da almassın desteğiniz Pfizer'dan alırsın aslansın sen zekisin sen.
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Fakirdepocu 2 yıl
Bence onemli bir haberdi. Daha detayli anlatim olsaydi daha iyi olurdu ama haber olmasi bile iyidir.

Ayrica her konunun altinda siyaset konusulmasindan bikmadiniz mi?
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oydelee 2 yıl
Yok ledli ekmek kutusu olsaymış, yok papaz eriği olsaymış, yok Tubitak iyi ki seçmiyormuş.. Bİ BİTMEDİNİZ .... Bu buluşların ya da bilimsel projelerin yurtdışına çıkışına sebep olan kim ?? Bilimsel proje nedir, ne amaçlanmıştır, insanlığa faydası nedir, ticarileştirilebilme olasılığı nedir zerre fikri olmayan insanlar ancak muhalefet.
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GenkaNuank 2 yıl oydelee
Google?
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trakyAli-1986 2 yıl oydelee
oydelee
Yok ledli ekmek kutusu olsaymış, yok papaz eriği olsaymış, yok Tubitak iyi ki seçmiyormuş.. Bİ BİTMEDİNİZ .... Bu buluşların ya da bilimsel projelerin yurtdışına çıkışına sebep olan kim ?? Bilimsel proje nedir, ne amaçlanmıştır, insanlığa faydası nedir, ticarileştirilebilme olasılığı nedir zerre fikri olmayan insanlar ancak muhalefet.

Tamam akkör sen reisine biat et secde et gerisini düşünme.
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kadirirdem 2 yıl
tübitak olsa bunlar tutmaz gönderin derdi...
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Markus Schulz 2 yıl
Bizim dna islemcisini de reddetsinler -_- icime oturan o okuz iki senedir orada Google beycigim
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alito 2 yıl
TUBİTAK'ın önüne yıldızlar arası yolculuk yapabilen uzay gemisi yap koy burun kıvırır. Geminin üzerine muska koy, finaldesin. Biri çıkıp dua okuyan bardağı yeniden 'icat' etmezse, inşallah birincisin.
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FatihAsl 2 yıl
001ATB
Aferin çocuklara.Ülkemiz böyle değerler ile ilgilenmiyor malesef. Tek derdimiz başkanlık olmuş,bu şekilde bu ülke hep ilerliyormuş gibi gösterilir ama hiç ilerlemez.

Evet doğru söylemişsiniz. tek derdimiz başkanlık olmuş. böyle bir haberde bu yorum ile bunu kanıtlamış oldunuz.
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Kriger 2 yıl
tüm projelere bakma ımkanımız var mı?
ayrıca ilk projeyı 13 yasında ki bi kız mı üretmiş ??
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i3e 2 yıl
iyiki gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yurtdışı platformlar (ki gerçekten bilimle ilgileniliyor) var. yoksa "papaz eriğini imam eriğine çevirme" - "kötü söz söyletilen kavanoz" gibi abuk subuk şeylerin arasında pek bir değer bulamazlar burada.
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GenkaNuank 2 yıl en beğenilen
Allahtan gönderilecek projeleri TÜBİTAK secmiyor
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Rachsuchtig 2 yıl GenkaNuank
Bunu buraya birakayim da
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bir de bu liseteleri
tubitak.gov.tr/...
tubitak.gov.tr/...
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