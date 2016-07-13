Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor





Bilim, matematik ve mühendislik gibi alanlardan yararlanarak dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirirsiniz? İşte Google’ın Bilim Fuarı kapsamında yanıtını aradığı ve bu kapsamda projeler beklediği soru bu. Tam 107 ülkeden binlerce yanıt aldık diyen Google’ın finalistleri de belli olmaya başladı.

Türkiye’den 2 önemli proje bölge finalisti oldu ve adım adım finale yürüyor. Bölgesel finalistler, 28 Eylül 2016’da Mountain View Kaliforniya’da düzenlenecek ödül töreninde, global finalist olmak için kıyasıya bir yarış içinde olacak.

Google bu yıl, temiz içme suyu sağlamak, insanları doğal afetlerden korumak ve kuraklıkla savaşmak gibi zorlu toplumsal problemleri çözmeye yönelik projeleri öne çıkarmaya çalıştıklarının da altını çiziyor. Bu nedenle Kuzey Amerika, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika, Asya ve Pasifik Adaları ile Avrupa bölgelerini kapsayan beş proje “Toplumsal Etki Ödülü”nü kazanacak.

Türkiye’den finale kalan iki proje şöyle:

Midye ile Herkese Daha Temiz Su

Yüksek derecede sanayileşmiş bölgelerde yaşayanların ve buraları ziyaret edenlerin kurşun içermeyen içme suyuna erişmelerinin ne kadar zor olduğuna dikkat çeken proje, içme suyu olarak şişelenmiş su kullanılırken diş fırçalama gibi durumlarda musluk suyundan vücuda giren kurşuna karşı midyelerden elde edilen bir filtre sistemini hayata geçirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda midye kabuklarının kurşunu absorbe etme konusunda toprak, su ve daha birçok kaynaktan daha ideal olduğu ortaya konmuş.

Proje Adresi: https://goo.gl/6hV0t7

Geri Dönüştürülmüş Kutularla Depreme Hazırlık

Tam Boyutta Gör



Aluminyum içecek kutularının geleneksel beton duvarların ve kirişlerin içine yerleştirilerek, depremin vereceği hasarın %32 ile %61 oranındaki absorbe edilebilmesini sağladığı ortaya konmuş.

Proje Adresi: https://goo.gl/4KKzSU