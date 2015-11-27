Türkiye’nin en popüler teknoloji sitesi DonanimHaber.com

Dünya genelinde 30’dan fazla ülkede reklam verenlerin en doğru rakamlara ulaşması adına ölçümlemeler yapan araştırma şirketi Gemius, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen web sayfalarına ilişkin bir rapor yayınladı. Sahte trafik, botlarla sağlanan gerçek dışı rakamlardan arındırılmış rapor sonuçlarına göre DonanımHaber, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen teknoloji portalı oldu.

Yayın hayatına 1999 yılında başlayan DonanimHaber.com, 2001 yılında ASP temelli olarak Türkiye’nin ilk dinamik web sayfası oldu. 2001 yılında açılan forum.donanimhaber.com 2 Milyon’a yaklaşan üye sayısı ile bugün Türkiye’nin en büyük sosyal ağlarından biri.

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Raporda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 10 web sitesini paylaşan Gemius’a göre Milliyet.com.tr, Sahibinden.com ve Hurriyet.com.tr ilk 3 sırayı paylaşan isimler oldu. DonanımHaber aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen tüm web siteleri arasında da altıncı sırada yer alıyor.Tüm trafiğin tek tek analiz edilerek oluşturulduğu raporların Alexa ya da benzeri sitelerdeki rakamlardan çok daha yüksek isabet oranına sahip olduğunu da belirtelim. Bugüne kadar her konuda önemli ilkleri siz değerli okurlarımız ile paylaşmak adına ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederiz.