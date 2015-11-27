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Türkiye’nin en popüler teknoloji sitesi DonanimHaber.com

Dünya çapında reklam verenler için ölçümlemeler yapan Gemius, DonanımHaber’i Türkiye’nin en popüler teknoloji sitesi olarak açıkladı. İşte Türkiye'nin en popüler 10 web sitesi:
3 yıl
8,7b
1
72
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin en popüler teknoloji sitesi DonanimHaber.com

Dünya genelinde 30’dan fazla ülkede reklam verenlerin en doğru rakamlara ulaşması adına ölçümlemeler yapan araştırma şirketi Gemius, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen web sayfalarına ilişkin bir rapor yayınladı. Sahte trafik, botlarla sağlanan gerçek dışı rakamlardan arındırılmış rapor sonuçlarına göre DonanımHaber, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen teknoloji portalı oldu.

Raporda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 10 web sitesini paylaşan Gemius’a göre Milliyet.com.tr, Sahibinden.com ve Hurriyet.com.tr ilk 3 sırayı paylaşan isimler oldu. DonanımHaber aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen tüm web siteleri arasında da altıncı sırada yer alıyor.

Tüm trafiğin tek tek analiz edilerek oluşturulduğu raporların Alexa ya da benzeri sitelerdeki rakamlardan çok daha yüksek isabet oranına sahip olduğunu da belirtelim. Bugüne kadar her konuda önemli ilkleri siz değerli okurlarımız ile paylaşmak adına ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederiz.

Yayın hayatına 1999 yılında başlayan DonanimHaber.com, 2001 yılında ASP temelli olarak Türkiye’nin ilk dinamik web sayfası oldu. 2001 yılında açılan forum.donanimhaber.com 2 Milyon’a yaklaşan üye sayısı ile bugün Türkiye’nin en büyük sosyal ağlarından biri.
Türkiye’nin en popüler teknoloji sitesi DonanimHaber.com

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strathmorea 3 yıl en beğenilen
. Altyapısı en değişken ve istikrarsız teknoloji sitesi de burası.
. Halen adam gibi bir video oynatıcısında karar kılamayan site de burası.
. Videoları otomatik oynatma dediğim halde bir süre sonra o seçeneğin kendi kendine kalkıp tak diye videonun başladığı site de burası.
. Beni hatırla dediğim halde neredeyse 2 günde 1 şifre girmem gereken sitede burası.
. Biraz da TIK sarhoşluğundan olsa gerek eleştiri yaptığımızda genel yayın yönetmenine kadar ilgili kişinin beğenmiyorsan izleme kardeşim diyebildiği sitede burası.
. Hiç bir küfür ve hakaret içermediği halde yorum silen site de burası.
. Yine küfür ve hakaret içermediği halde vizyon filmleri haberlerini eleştirdiğim için yorumumu silen, üzerine bana hiç bir açıklama yapmadan tam 120 gün ban cezası veren fakat böyle iş olmaz ben hakkımı kanuni yoldan arayacağım deyince akabinde cezamı kaldıran site de burası.
Aklıma gelenler bu kadar şu anda. Evet Donanım haber bana çok şey kattı fakat eksikleri yok değil. Umarım bazı konularda daha profesyonel olurlar.
. Altyapısı en değişken ve istikrarsız teknoloji sitesi de burası.. Halen adam gibi bir video oynatıcısında karar kılamayan site de burası.. Videoları ...
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1 Yanıt Yanıtla +104
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awolfinsky 3 yıl
En büyük forum sitesi ama aynı zamanda en çok çöken forum sitesi.Sürekli bir hata bir aksilik parayı kırıyonuz bi zahmet kardan kısıp altyapıya yatırım yapın.
Yanıtla +41
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H.E.B Sup 3 yıl
Türkiyenin en büyük donanım sitesidir doğrudur.Fakat son yıllarda özellikle son 6 aydır oem bölümündeki aşırı kalitesizlik , terbiyesiz saygısız genç kullanıcının çokluğu , buna tepkisiz yönetiminde eklenmesiyle tam çorba bir forum olmuştur.İsteyen bir günlüğüne ekran kartı veya işlemci bölümünü veya iphone vs samsung konularını takip etsin.Bilgili adamın bilgisini aktardığında troll basiretsiz ekibin içine etme mantığına da forum yönetimi çözüm bulamamıştır.

3-5 bilgisiz terbiyesiz olmuş 300-500 haliyle forumun eski paylaşımcı bilgi veren havasına dönmesi için önce marka fanatiği geri zekalı topluluğu silmesi sonrasında nasıl yönetiyoruz koca forumu diye kendi kendine öz eleştiri yapması gerekiyor.

Düşünün ki bir kişi yeni ekran kartı almış incelemesini yapıyor başka bir kullanıcıda ona inşallah ekran kartın bozulur çünkü ben alamıyorum desin.Haliyle forum ölmüşte ağlayanı yok.

Bir grupta beğenmiyorsan başka foruma git mantığında.Aynı mantık ülkeyi yöneten fakat ona oy vermeyen beğenmiyorsan başka ülkeye git diyen ile aynı mantık.
Türkiyenin en büyük donanım sitesidir doğrudur.Fakat son yıllarda özellikle son 6 aydır oem bölümündeki aşırı kalitesizlik , terbiyesiz saygısız genç kullanıcı...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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verag 2 yıl
başarılarınızın devamını dilerim :)
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holiganx61 2 yıl
Ilk 2006 yillarinda girdim daha önce pek firsatim olmadi ama iyi bir platform iyiki varlar
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Kappa Face 2 yıl
Hadi teknik sorunlarınızı anlarım. Reklamlar da tolere edilebilir bu işten para kazanıyorsunuz sonuçta. Ama gerçekten "en popüler" siteye yakışmayacak amatörce haberler, tanıtımlar yapıyorsunuz, bir an önce kendinize çeki düzen vermeniz lazım
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sabah moonwalk keyfi 2 yıl
Ekşisözlük niye yok acaba
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inexo 2 yıl
çağ dışı forum arayüzü kullanan ender "teknoloji" forumuna sahip site
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-Batarang- 2 yıl
Türkiyenin en çok reklam alan ve en kötü alt yapıya sahip en çok çöken haber sitesi hangisi onun haberinide yapın merak ettik
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YereDusenAdam 3 yıl
Donanım haber sık sık çöken reklam sitesi
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Guest-C302EA147 3 yıl
Donanim olarak cok bakmiyorum ama forum olarak tartismasiz Turkiye de birinci. Tabii bazi kirginliklarimiz yok da degil.


Birine aptal dedigin zaman ceza yiyebilirsin ama elestiriye ceza almak mantiksiz.



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EnemyDestroyeD 3 yıl
her gün en az 5 kere dh ye girerken bağlantı hatası alıyorum ne hikmetse sadece dh ye girerken oluyor bu durum
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