Türkiye’nin en popüler teknoloji sitesi DonanimHaber.com

Haber Müdürü
Dünya genelinde 30’dan fazla ülkede reklam verenlerin en doğru rakamlara ulaşması adına ölçümlemeler yapan araştırma şirketi Gemius, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen web sayfalarına ilişkin bir rapor yayınladı. Sahte trafik, botlarla sağlanan gerçek dışı rakamlardan arındırılmış rapor sonuçlarına göre DonanımHaber, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen teknoloji portalı oldu.
Raporda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 10 web sitesini paylaşan Gemius’a göre Milliyet.com.tr, Sahibinden.com ve Hurriyet.com.tr ilk 3 sırayı paylaşan isimler oldu. DonanımHaber aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen tüm web siteleri arasında da altıncı sırada yer alıyor.
Tüm trafiğin tek tek analiz edilerek oluşturulduğu raporların Alexa ya da benzeri sitelerdeki rakamlardan çok daha yüksek isabet oranına sahip olduğunu da belirtelim. Bugüne kadar her konuda önemli ilkleri siz değerli okurlarımız ile paylaşmak adına ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederiz.
Yayın hayatına 1999 yılında başlayan DonanimHaber.com, 2001 yılında ASP temelli olarak Türkiye’nin ilk dinamik web sayfası oldu. 2001 yılında açılan forum.donanimhaber.com 2 Milyon’a yaklaşan üye sayısı ile bugün Türkiye’nin en büyük sosyal ağlarından biri.
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. Halen adam gibi bir video oynatıcısında karar kılamayan site de burası.
. Videoları otomatik oynatma dediğim halde bir süre sonra o seçeneğin kendi kendine kalkıp tak diye videonun başladığı site de burası.
. Beni hatırla dediğim halde neredeyse 2 günde 1 şifre girmem gereken sitede burası.
. Biraz da TIK sarhoşluğundan olsa gerek eleştiri yaptığımızda genel yayın yönetmenine kadar ilgili kişinin beğenmiyorsan izleme kardeşim diyebildiği sitede burası.
. Hiç bir küfür ve hakaret içermediği halde yorum silen site de burası.
. Yine küfür ve hakaret içermediği halde vizyon filmleri haberlerini eleştirdiğim için yorumumu silen, üzerine bana hiç bir açıklama yapmadan tam 120 gün ban cezası veren fakat böyle iş olmaz ben hakkımı kanuni yoldan arayacağım deyince akabinde cezamı kaldıran site de burası.
Aklıma gelenler bu kadar şu anda. Evet Donanım haber bana çok şey kattı fakat eksikleri yok değil. Umarım bazı konularda daha profesyonel olurlar.
3-5 bilgisiz terbiyesiz olmuş 300-500 haliyle forumun eski paylaşımcı bilgi veren havasına dönmesi için önce marka fanatiği geri zekalı topluluğu silmesi sonrasında nasıl yönetiyoruz koca forumu diye kendi kendine öz eleştiri yapması gerekiyor.
Düşünün ki bir kişi yeni ekran kartı almış incelemesini yapıyor başka bir kullanıcıda ona inşallah ekran kartın bozulur çünkü ben alamıyorum desin.Haliyle forum ölmüşte ağlayanı yok.
Bir grupta beğenmiyorsan başka foruma git mantığında.Aynı mantık ülkeyi yöneten fakat ona oy vermeyen beğenmiyorsan başka ülkeye git diyen ile aynı mantık.