Türkiye'nin yeni keşif uydusu Göktürk-2 uzaydaki yörüngesine yerleşti





Önceki yıl uzaya fırlatılan RASAT'ın ardından yazılımı ve donanımı yerli üretim olan Türkiye'nin ikinci yer gözlem uydusu Göktürk-2 de bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ işbirliğiyle 2007 yılından beri aynı adlı proje kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden ülkemizin askeri amaçlı ilk keşif uydusu, 19 Aralık'ta uzaya gönderilecekti. Ancak bu tarihte Çin'in Gansu eyaletinin hava şartlarının böyle bir programa uygun olmayacağı öngörülerek fırlatma bir gün erkenden gerçekleştirildi. Jiuquan Uydu Fırlatma Üssü'nden kalkış yapan Chang Zheng-2D adlı fırlatma aracıyla uzaya taşınan Göktürk 2'nin fırlatılışı Tübitak Uzay Merkezi'nden canlı olarak yayınlandı.

409 kilogramlık ağırlığı ve 2.5 metre/piksel çözünürlüğüyle ilk yer gözlem uydumuz RASAT'tan dört kat daha ağır dizayn edilen ve altı kat daha yüksek çözünürlükte çekimler yapabilen Göktürk 2, beş yıllık görev süresince yalnızca Türkiye'ye değil, uzay sistemleriyle ilgili yeni teknolojilerin ve yapıların geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Yazılımının tamamı, donanım parçalarınınsa %80'i Türkiye'de geliştirilen uyduya, milli uçuş bilgisayarı Bilge, gerçek zamanlı görüntü sıkıştırma ve şifreleme donanımı Gezgin-2 ve 100MB/s veri iletim hattı ile 7W güç çıkışına sahip X-Bant verici modülü eşlik edecek. Günlük 15GB görüntü aktarımı gerçekleştirecek Göktürk 2, saniyede 7.5 kilometre hızla dünya çevresindeki bir turunu 98.8 dakikada tamamlayacak. Faaliyetini sürdürmek için gerekli elektriği ise Almanya'da geliştirilen güneş panelleriyle elde edecek.

18:12 sularında havalanan ve başarıyla yörüngesine oturarak Çin'in 174'üncü, Jiuquan Uydu Fırlatma Üssü'nden gerçekleştirilen 56'ncı başarılı fırlatma operasyonu olan Göktürk 2 projesi, hem sivil hem de askeri alanlarda Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda büyük fayda sağlayacak. Yaklaşık 700 kilometre yükseklikte güneşe eş zamanlı bir yörünge izleyen uydu, TSK için istihbarat sağlayacak, doğal afet hasarlarının değerlendirilmesi, coğrafi alanlarda, haritalama ve planlamada, zirai mücadele, tarımsal ürün analizleri, çarpık kentleşme, çevre kirliliği ve su kaynaklarının tespitinde kullanılacak.

Norveç'in Tromso şehrinden ilk sinyalleri birkaç saat önce alınmaya başlanan uydu, Ankara'yla da başarılı bir şekilde iletişime geçmiş. Dünyanın her yerini görüntüleyebilen Göktürk-2'nin çektiği yüksek çözünürlüklü uydu görselleri 25-30 Aralık tarihlerinde Tübitak Uzay Merkezi'ne ulaşmaya başlayacak. Fırlatış öncesi törende konuşan Başbakan Erdoğan, önceki yıllarda da uzaya birçok kez uydular gönderen Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 25 ülkeden biri olduğunu irdeledi ve Göktürk-2'nin bu alanda ülkemizi iddia sahibi haline getirdiğini ifade etti.

http://www.trthaber.com/haber/bilim-teknik/gokturk-2-yorungede-67551.html