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Türkiye'nin yeni keşif uydusu Göktürk-2 uzaydaki yörüngesine yerleşti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,9b
1
168
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önceki yıl uzaya fırlatılan RASAT'ın ardından yazılımı ve donanımı yerli üretim olan Türkiye'nin ikinci yer gözlem uydusu Göktürk-2 de bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ işbirliğiyle 2007 yılından beri aynı adlı proje kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden ülkemizin askeri amaçlı ilk keşif uydusu, 19 Aralık'ta uzaya gönderilecekti. Ancak bu tarihte Çin'in Gansu eyaletinin hava şartlarının böyle bir programa uygun olmayacağı öngörülerek fırlatma bir gün erkenden gerçekleştirildi. Jiuquan Uydu Fırlatma Üssü'nden kalkış yapan Chang Zheng-2D adlı fırlatma aracıyla uzaya taşınan Göktürk 2'nin fırlatılışı Tübitak Uzay Merkezi'nden canlı olarak yayınlandı.
409 kilogramlık ağırlığı ve 2.5 metre/piksel çözünürlüğüyle ilk yer gözlem uydumuz RASAT'tan dört kat daha ağır dizayn edilen ve altı kat daha yüksek çözünürlükte çekimler yapabilen Göktürk 2, beş yıllık görev süresince yalnızca Türkiye'ye değil, uzay sistemleriyle ilgili yeni teknolojilerin ve yapıların geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Yazılımının tamamı, donanım parçalarınınsa %80'i Türkiye'de geliştirilen uyduya, milli uçuş bilgisayarı Bilge, gerçek zamanlı görüntü sıkıştırma ve şifreleme donanımı Gezgin-2 ve 100MB/s veri iletim hattı ile 7W güç çıkışına sahip X-Bant verici modülü eşlik edecek. Günlük 15GB görüntü aktarımı gerçekleştirecek Göktürk 2, saniyede 7.5 kilometre hızla dünya çevresindeki bir turunu 98.8 dakikada tamamlayacak. Faaliyetini sürdürmek için gerekli elektriği ise Almanya'da geliştirilen güneş panelleriyle elde edecek.
18:12 sularında havalanan ve başarıyla yörüngesine oturarak Çin'in 174'üncü, Jiuquan Uydu Fırlatma Üssü'nden gerçekleştirilen 56'ncı başarılı fırlatma operasyonu olan Göktürk 2 projesi, hem sivil hem de askeri alanlarda Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda büyük fayda sağlayacak. Yaklaşık 700 kilometre yükseklikte güneşe eş zamanlı bir yörünge izleyen uydu, TSK için istihbarat sağlayacak, doğal afet hasarlarının değerlendirilmesi, coğrafi alanlarda, haritalama ve planlamada, zirai mücadele, tarımsal ürün analizleri, çarpık kentleşme, çevre kirliliği ve su kaynaklarının tespitinde kullanılacak. 
Norveç'in Tromso şehrinden ilk sinyalleri birkaç saat önce alınmaya başlanan uydu, Ankara'yla da başarılı bir şekilde iletişime geçmiş. Dünyanın her yerini görüntüleyebilen Göktürk-2'nin çektiği yüksek çözünürlüklü uydu görselleri 25-30 Aralık tarihlerinde Tübitak Uzay Merkezi'ne ulaşmaya başlayacak. Fırlatış öncesi törende konuşan Başbakan Erdoğan, önceki yıllarda da uzaya birçok kez uydular gönderen Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 25 ülkeden biri olduğunu irdeledi ve Göktürk-2'nin bu alanda ülkemizi iddia sahibi haline getirdiğini ifade etti.

http://www.trthaber.com/haber/bilim-teknik/gokturk-2-yorungede-67551.html Yorum Yaz
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Ulaş-ım 6 yıl en beğenilen

Bu işleri siyasete çekmek de yanlış! Yapılan işi siyasi malzeme yapmak yanlış!
Ancak siyasetten tamamen soyutlamakta yanlış!

İşi yapanlar uzun zamandır projelerini ilgili mercilere iletiyorlardı. Bu potansiyel siyasetten bağımsız kuruluşlarda zaten vardı. Bu yüzden siyasete tamamen çekmek yanlış!

Alınan siyasi kararlar sonucu bu projelere bütçe çıkmasaydı, siyaset bunların yolunu açmasaydı bu işler yine olmazdı! Bu yüzden siyasetten tamamen soyutlamak yanlış!


Tıpkı hidroelektrik santrali gibi... Barajın içi su doluydu, yani potansiyelimiz vardı. Ancak birileri ısrarla yıllar boyu barajın kapaklarını açıp suyun türbinlere gitmesine engel oldular. Yakın zamanda da bu kapaklar açılıp barajdaki potansiyel su jeneratörleri döndüren türbinlere gönderildi o kadar... Olay teknik anlatımla tamamen bundan ibarettir!

Bu işleri siyasete çekmek de yanlış! Yapılan işi siyasi malzeme yapmak yanlış!Ancak siyasetten tamamen soyutlamakta yanlış!İşi ya...
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Yanıtla +19
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sorceress 6 yıl
Bu ülkenin gelişmesini istemeyenler var içimizde. Yazıklar olsun diyorum. ''2023'te uyduları inşallah kendi üslerimizden uzaya göndeririz'' diye yazana bile eksiyi basıyorlar. Allah hidayet versin ne diyelim.
Bu ülkenin gelişmesini istemeyenler var içimizde. Yazıklar olsun diyorum. ''2023'te uyduları inşallah kendi üslerimizden uzaya göndeririz'' diye yazana bile eks...
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TEKADAM. 6 yıl
Bu projeyi siyasete alet ederek ''biz yaptık'' diyenlerde,küçümseyip,dalga geçenlerde benim gözümde komik duruma düşmektedirler.Projeyi yapan kurumlar siyasetten bağımsız kurumlardır.A partisi olmayıp B partisi olsada bu proje yapılırdı.İktidardaki partiyle aynı döneme geldiği için prim yapılması zaten siyasetçilerin sürekli yaptıkları politik oyunlardır.Ülkemiz adına çok güzel bir gelişme.Ne ilkti,ne son olacaktır.
Bu projeyi siyasete alet ederek ''biz yaptık'' diyenlerde,küçümseyip,dalga geçenlerde benim gözümde komik duruma düşmektedirler.Projeyi yapan kurumlar siyasett...
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1 Avatar
interwap 6 yıl
Türkiye'nin mühendisleri donanımı ve yazılımı geliştirdi. Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Türk hükümeti de destek verdi. Daha neyin kavgası bu.
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mert1907 6 yıl
Mobıldeyım ancak elımden geldıgı kadar yazıcam. Oncelıkle bu uydunun fırlatılmasını elestırmıyorum ama mesajlara bakıyorum asıl sız bu hukumetı sevmeyenlerı bu uydu konusu dısında elestrıyorsunuz. Icraat uydu fırlatılması 1 ıse yalnısları 3 oda bır dogruyu goturuyor farketmıyor. Uydunun fırlatılması dogru olsa bıle hemen hemen her konuda bı carpıklık goze carpıyor. Ayrıca ben gecmıse ve gelecege bakarım gecmıste zıhnı farklılıklar olabılır ancam bu gunumuzde de degısmedıyse ve hala devam edıyorsa acıkca karsı cıkarım. Zaten sızın gıbı balık hafızalı ınsanlar yuzunden bu ulke bu hallere gelıyor gecmıste ne yaparsan yap ama gelecekte bısey soyle unuttur sonrasa şakşakcıları arkasındsn gıder. Once kendınızı sorgulayın sonra berram kafayla kıyaslayın Allah sıze o beynı sorgulayın dıye vermıs baskalarının dusuncesının emrıne verın dıye degıl. Ayrıca Habur konusunu TEKADAM arkadasım acıklamıs daha da yazmaya gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Zuko 6 yıl mert1907
mert1907
Mobıldeyım ancak elımden geldıgı kadar yazıcam. Oncelıkle bu uydunun fırlatılmasını elestırmıyorum ama mesajlara bakıyorum asıl sız bu hukumetı sevmeyenlerı bu uydu konusu dısında elestrıyorsunuz. Icraat uydu fırlatılması 1 ıse yalnısları 3 oda bır dogruyu goturuyor farketmıyor. Uydunun fırlatılması dogru olsa bıle hemen hemen her konuda bı carpıklık goze carpıyor. Ayrıca ben gecmıse ve gelecege bakarım gecmıste zıhnı farklılıklar olabılır ancam bu gunumuzde de degısmedıyse ve hala devam edıyorsa acıkca karsı cıkarım. Zaten sızın gıbı balık hafızalı ınsanlar yuzunden bu ulke bu hallere gelıyor gecmıste ne yaparsan yap ama gelecekte bısey soyle unuttur sonrasa şakşakcıları arkasındsn gıder. Once kendınızı sorgulayın sonra berram kafayla kıyaslayın Allah sıze o beynı sorgulayın dıye vermıs baskalarının dusuncesının emrıne verın dıye degıl. Ayrıca Habur konusunu TEKADAM arkadasım acıklamıs daha da yazmaya gerek yok.

Ben de diyorum ki eleştirini git, ilgili konusunda yap.
1 Yanıt Yanıtla
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Ulaş-ım 6 yıl


Eğri otursak bile doğru konuşmak lazım! Bunu yapmazsak ortak noktalarda uzlaşamayız!

O yüzden halâ bu sözlerimin arkasındayım!

Ulaş-ım


Bu işleri siyasete çekmek de yanlış! Yapılan işi siyasi malzeme yapmak yanlış!
Ancak siyasetten tamamen soyutlamakta yanlış!

İşi yapanlar uzun zamandır projelerini ilgili mercilere iletiyorlardı. Bu potansiyel siyasetten bağımsız kuruluşlarda zaten vardı. Bu yüzden siyasete tamamen çekmek yanlış!

Alınan siyasi kararlar sonucu bu projelere bütçe çıkmasaydı, siyaset bunların yolunu açmasaydı bu işler yine olmazdı! Bu yüzden siyasetten tamamen soyutlamak yanlış!


Tıpkı hidroelektrik santrali gibi... Barajın içi su doluydu, yani potansiyelimiz vardı. Ancak birileri ısrarla yıllar boyu barajın kapaklarını açıp suyun türbinlere gitmesine engel oldular. Yakın zamanda da bu kapaklar açılıp barajdaki potansiyel su jeneratörleri döndüren türbinlere gönderildi o kadar... Olay teknik anlatımla tamamen bundan ibarettir!


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depeche35 6 yıl
Daha iyilerini de yaparız inşallah
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halil1980 6 yıl
KARDEŞİM BU UYDU KEŞİF UYDUSU MUDUR YANİ GÖZLEM YANİ İSTİHBARAT YANİ CASUSULUK AMAÇLI BİR UYDU MUDUR !!!???

E MADEM ÖYLEYSE BU UYDUNUN ÇİNDE NE İŞİ VAR KARDEŞİM !? ISTIHBARAT UYDUSU BAŞKA BİR ÜLKEDEN FIRLATILIR MI YAHU ??? ONUN ADINA ISTIHBARAT UYDUSU DENİR Mİ ARTIK YAHU ???? SON İKİ YILDIR HÜKÜMETİMİZİN İZLEDİĞİ DIŞ POLİTİKAYA BAKARSAK , BU UYDUNUN IRANI İZLEME AMAÇLI YANİ BİZ DEĞİL TAM TERSİNE İSRAİLİN GÜVENLİĞİ İÇİN FIRLATILDIĞINI GÖREBİLİRİZ.
ISTIHBARAT UYDUSU FIRLATACAKSAN SS KANUNLARINA GÖRE GEREKİRSE BÜTÇENİN TAMAMINI O İŞE YATIRIP BAŞARILI BİR FIRLATMA TESİSİ KURACAKSIN TÜRK TOPRAĞINDA.
VAN MİNÜT !!!
2 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 6 yıl
ettiği lafa bak fırlama yaw topu topu verdiği vergi kdv ötv 100 150 tl ayıp bea
verecen tabi lea osmanlıdada vardı vergi her devlette sanki fabrika çalıştırıyon :S:S
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hollowman_ 6 yıl
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_ o zamlar dediğiniz enflasyon oranının içinde, oda % 5,9.
Bu sene elektrik ve doğalgaza %5,9 mu zam yapıldı?
kaç yıldır elektriğe zam yapılmıyor? Ben söyleyim en az 5 yıldır. ya ondan önce, ondan öncede 4 yıl zam yapılmadı. kümüle toplasan yıllık % 1 bile etmez.
onurenerji.com.tr/... Bu yıl 1 Nisanda yapılan %9,26lık zam ve 1 Ekimde yapılan %10luk zamları da ekleyin isterseniz. Elektriğe 4-5 yılda bir zam yapılıyormuş. Elektrik, su fiyatından haberi olmayan adamlar şurada ülke ekonomisinden konuşuyor, bir de iyiye gidiyoruz diyor ya.
Mesken elektrik birim fiyat artışları sanayi gibi deil belki daha fazla ama sonuç değişmiyor, bana tek tek kalem kalem artışları saymayın yahu. yok domates şu zaman şu kadar arttı, yok patates bu zaman bu kadar arttı. geçiminiz tamamen petrole ve elektriğe endeskli deil. bütün harcamalarınızın artışını gösteren enflasyon denen bir rakam var deilmi. onunda oranı belli. kendi maaş artışınla onu karşılaştıracaksın, altındamı kalıyorsun, üstünde kümülatif bir artışmı yaşıyorsun hesabını yapacaksın. Ben net rakamları verdim. Hala anlamak istemeyene yapacağım birşey yok ne yazıkki.
Haklısınız flütle, dikenli telle ölçülen enflasyonu baz almalıyım. Yıllık %30 doğalgaz zammını değil, %26lık elektrik zammını değil. Sizin verdiğiniz net rakamlara göre elektriğe 5 yıldır zam yapılmıyor, dünyadan haberiniz yok hala Ben net rakam verdim, siz anlamıyorsunuz. Geçimimiz tamamen petrole ve elektriğe endeksli. Elektrik ve petrol fiyatları yaptığımız her işi etkiler. Eğer etkilemiyorsa o hizmeti sunan kişi zarar ediyordur. Ama ricam daha fazla yormayın kendinizi, iyice komik duruma düşeceksiniz yoksa.
Flüt, dikenli tel diyerek enflasyon hesaplamasını bilmediğinizi göstermişsiniz. Enflasyon hesabı yapılırken 1000 den fazla tüketici kalemi dikkate alınır. tüketiciler arasında anket yapılarak her kalemin enflasyon torbası içindeki ağırlığı belirlenir. Misal ekmek için yapılan ankette 1000 kişiden tamamı ekmeğin temel ihtiyacı olduğunu belirtir. bu kalemlerden bazılarıda senin flüt dediğini örnek alalım misal onuda 1000 kişiden 1 tanesi aylık ihtiyaç listesine yazar. hesap yapılırkende %100 kullanılan ekmeğin hesap çarpanıyla, binde bir kullanılan flütün çarpanı elbet aynı olmaz. Misal Ekmek oranı %10 etkiliyorsa, flüt % 0,01 oranında etkileyebilir. Sonuç olarak bir ailenin bütün giderleri kullanım oranında dikkate alınarak hesaplanır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ha ekonomiye giriş kitabı dahi okumamışlar anlamaz bu işlerden o ayrı konu. Herşeyi benzine elektriğe endeksleyenlerden de enflasyonu flüte, dikenli tele, pinpon topuna yormasından başka birşey beklenmez zaten.
Evet, pek ekonomi bilmem. Pek anlamam da zaten ancak elektriğe 5 yıldır yapılan %88 zamdan haberi olmayan adamdan ekonomi öğrenecek değilim. Benzin ve elektrikle alakası olmayan herhangi bir harcamadan örnek verebilir misiniz?

Takıldı kaldı elektriğe. Toplam maliyet içinde fiyat artışına ne kadar yansıyor ona bakarsın. Sonuç olarak tekrarlıyorum, enflasyon rakamı ortada, senin günlük harcamanı etkileyen rakamın ortalaması 5,9. gittikçede düşecek bu rakam. Geçen sene %4,2 yi gördük. İşin mantığını basit şekilde anlattım.
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TRojka 6 yıl hollowman_
hollowman_

TRojka



hollowman_
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_ o zamlar dediğiniz enflasyon oranının içinde, oda % 5,9.
Bu sene elektrik ve doğalgaza %5,9 mu zam yapıldı?
kaç yıldır elektriğe zam yapılmıyor? Ben söyleyim en az 5 yıldır. ya ondan önce, ondan öncede 4 yıl zam yapılmadı. kümüle toplasan yıllık % 1 bile etmez.
onurenerji.com.tr/... Bu yıl 1 Nisanda yapılan %9,26lık zam ve 1 Ekimde yapılan %10luk zamları da ekleyin isterseniz. Elektriğe 4-5 yılda bir zam yapılıyormuş. Elektrik, su fiyatından haberi olmayan adamlar şurada ülke ekonomisinden konuşuyor, bir de iyiye gidiyoruz diyor ya.
Mesken elektrik birim fiyat artışları sanayi gibi deil belki daha fazla ama sonuç değişmiyor, bana tek tek kalem kalem artışları saymayın yahu. yok domates şu zaman şu kadar arttı, yok patates bu zaman bu kadar arttı. geçiminiz tamamen petrole ve elektriğe endeskli deil. bütün harcamalarınızın artışını gösteren enflasyon denen bir rakam var deilmi. onunda oranı belli. kendi maaş artışınla onu karşılaştıracaksın, altındamı kalıyorsun, üstünde kümülatif bir artışmı yaşıyorsun hesabını yapacaksın. Ben net rakamları verdim. Hala anlamak istemeyene yapacağım birşey yok ne yazıkki.
Haklısınız flütle, dikenli telle ölçülen enflasyonu baz almalıyım. Yıllık %30 doğalgaz zammını değil, %26lık elektrik zammını değil. Sizin verdiğiniz net rakamlara göre elektriğe 5 yıldır zam yapılmıyor, dünyadan haberiniz yok hala Ben net rakam verdim, siz anlamıyorsunuz. Geçimimiz tamamen petrole ve elektriğe endeksli. Elektrik ve petrol fiyatları yaptığımız her işi etkiler. Eğer etkilemiyorsa o hizmeti sunan kişi zarar ediyordur. Ama ricam daha fazla yormayın kendinizi, iyice komik duruma düşeceksiniz yoksa.
Flüt, dikenli tel diyerek enflasyon hesaplamasını bilmediğinizi göstermişsiniz. Enflasyon hesabı yapılırken 1000 den fazla tüketici kalemi dikkate alınır. tüketiciler arasında anket yapılarak her kalemin enflasyon torbası içindeki ağırlığı belirlenir. Misal ekmek için yapılan ankette 1000 kişiden tamamı ekmeğin temel ihtiyacı olduğunu belirtir. bu kalemlerden bazılarıda senin flüt dediğini örnek alalım misal onuda 1000 kişiden 1 tanesi aylık ihtiyaç listesine yazar. hesap yapılırkende %100 kullanılan ekmeğin hesap çarpanıyla, binde bir kullanılan flütün çarpanı elbet aynı olmaz. Misal Ekmek oranı %10 etkiliyorsa, flüt % 0,01 oranında etkileyebilir. Sonuç olarak bir ailenin bütün giderleri kullanım oranında dikkate alınarak hesaplanır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ha ekonomiye giriş kitabı dahi okumamışlar anlamaz bu işlerden o ayrı konu. Herşeyi benzine elektriğe endeksleyenlerden de enflasyonu flüte, dikenli tele, pinpon topuna yormasından başka birşey beklenmez zaten.
Evet, pek ekonomi bilmem. Pek anlamam da zaten ancak elektriğe 5 yıldır yapılan %88 zamdan haberi olmayan adamdan ekonomi öğrenecek değilim. Benzin ve elektrikle alakası olmayan herhangi bir harcamadan örnek verebilir misiniz?




Takıldı kaldı elektriğe. Toplam maliyet içinde fiyat artışına ne kadar yansıyor ona bakarsın. Sonuç olarak tekrarlıyorum, enflasyon rakamı ortada, senin günlük harcamanı etkileyen rakamın ortalaması 5,9. gittikçede düşecek bu rakam. Geçen sene %4,2 yi gördük. İşin mantığını basit şekilde anlattım.

Bu sazla sözle hesaplanan enflasyon rakamına göre zamlanmış bir tane örnek gösteremezsiniz. Destekçisi olduğunuz hükümet yüzeysel rakamlarla laf yapıyor, siz de aynı mamalları bize okuyorsunuz.
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YediyuzYetmisYedi 6 yıl
Sokaklar araba dolu park edecek yer yok evlerin onunde.
13 yasindaki cocugun elinde bile iphone var
Bircogumuz 2 telefon veya telefonun yaninda tablet pc, notebook, pc sahip
Herkes haline sukretsin. Yokluk gormemissinizdir cogunuz
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hollowman_ 6 yıl
elektro_gadget
Petrol demişken buyurun bunu da savunun hadi. Böyle bir uygulama yapan bir devletin vatandaşın iyiliği için çalıştığı düşünülebilir mi? dunya.com/...

kardeşim bunun sebebi, içeride kullanımda olan benzin kaliteli petrol üretimi olup, dışarıdan alınmaktadır. Bu yüzden vergiyle, alım bedeliyle 4 tl ye yükselir. Ama bizim ihraç ettiğimiz, kendi kaynaklarımızla üretilen petrol kalitesi düşük, otomobillerde kullanılamayacak düzeyde olduğundan dışarıya belirtilen piyasa bedeliyle satılır. Bunun mantığı budur.
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hollowman_ 6 yıl
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_ o zamlar dediğiniz enflasyon oranının içinde, oda % 5,9.
Bu sene elektrik ve doğalgaza %5,9 mu zam yapıldı?
kaç yıldır elektriğe zam yapılmıyor? Ben söyleyim en az 5 yıldır. ya ondan önce, ondan öncede 4 yıl zam yapılmadı. kümüle toplasan yıllık % 1 bile etmez.
onurenerji.com.tr/... Bu yıl 1 Nisanda yapılan %9,26lık zam ve 1 Ekimde yapılan %10luk zamları da ekleyin isterseniz. Elektriğe 4-5 yılda bir zam yapılıyormuş. Elektrik, su fiyatından haberi olmayan adamlar şurada ülke ekonomisinden konuşuyor, bir de iyiye gidiyoruz diyor ya.
Mesken elektrik birim fiyat artışları sanayi gibi deil belki daha fazla ama sonuç değişmiyor, bana tek tek kalem kalem artışları saymayın yahu. yok domates şu zaman şu kadar arttı, yok patates bu zaman bu kadar arttı. geçiminiz tamamen petrole ve elektriğe endeskli deil. bütün harcamalarınızın artışını gösteren enflasyon denen bir rakam var deilmi. onunda oranı belli. kendi maaş artışınla onu karşılaştıracaksın, altındamı kalıyorsun, üstünde kümülatif bir artışmı yaşıyorsun hesabını yapacaksın. Ben net rakamları verdim. Hala anlamak istemeyene yapacağım birşey yok ne yazıkki.
Haklısınız flütle, dikenli telle ölçülen enflasyonu baz almalıyım. Yıllık %30 doğalgaz zammını değil, %26lık elektrik zammını değil. Sizin verdiğiniz net rakamlara göre elektriğe 5 yıldır zam yapılmıyor, dünyadan haberiniz yok hala Ben net rakam verdim, siz anlamıyorsunuz. Geçimimiz tamamen petrole ve elektriğe endeksli. Elektrik ve petrol fiyatları yaptığımız her işi etkiler. Eğer etkilemiyorsa o hizmeti sunan kişi zarar ediyordur. Ama ricam daha fazla yormayın kendinizi, iyice komik duruma düşeceksiniz yoksa.

Flüt, dikenli tel diyerek enflasyon hesaplamasını bilmediğinizi göstermişsiniz. Enflasyon hesabı yapılırken 1000 den fazla tüketici kalemi dikkate alınır. tüketiciler arasında anket yapılarak her kalemin enflasyon torbası içindeki ağırlığı belirlenir. Misal ekmek için yapılan ankette 1000 kişiden tamamı ekmeğin temel ihtiyacı olduğunu belirtir. bu kalemlerden bazılarıda senin flüt dediğini örnek alalım misal onuda 1000 kişiden 1 tanesi aylık ihtiyaç listesine yazar. hesap yapılırkende %100 kullanılan ekmeğin hesap çarpanıyla, binde bir kullanılan flütün çarpanı elbet aynı olmaz. Misal Ekmek oranı %10 etkiliyorsa, flüt % 0,01 oranında etkileyebilir.
Sonuç olarak bir ailenin bütün giderleri kullanım oranında dikkate alınarak hesaplanır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ha ekonomiye giriş kitabı dahi okumamışlar anlamaz bu işlerden o ayrı konu. Herşeyi benzine elektriğe endeksleyenlerden de enflasyonu flüte, dikenli tele, pinpon topuna yormasından başka birşey beklenmez zaten.
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TRojka 6 yıl hollowman_
hollowman_

TRojka



hollowman_
TRojka
hollowman_
TRojka
hollowman_ o zamlar dediğiniz enflasyon oranının içinde, oda % 5,9.
Bu sene elektrik ve doğalgaza %5,9 mu zam yapıldı?
kaç yıldır elektriğe zam yapılmıyor? Ben söyleyim en az 5 yıldır. ya ondan önce, ondan öncede 4 yıl zam yapılmadı. kümüle toplasan yıllık % 1 bile etmez.
onurenerji.com.tr/... Bu yıl 1 Nisanda yapılan %9,26lık zam ve 1 Ekimde yapılan %10luk zamları da ekleyin isterseniz. Elektriğe 4-5 yılda bir zam yapılıyormuş. Elektrik, su fiyatından haberi olmayan adamlar şurada ülke ekonomisinden konuşuyor, bir de iyiye gidiyoruz diyor ya.
Mesken elektrik birim fiyat artışları sanayi gibi deil belki daha fazla ama sonuç değişmiyor, bana tek tek kalem kalem artışları saymayın yahu. yok domates şu zaman şu kadar arttı, yok patates bu zaman bu kadar arttı. geçiminiz tamamen petrole ve elektriğe endeskli deil. bütün harcamalarınızın artışını gösteren enflasyon denen bir rakam var deilmi. onunda oranı belli. kendi maaş artışınla onu karşılaştıracaksın, altındamı kalıyorsun, üstünde kümülatif bir artışmı yaşıyorsun hesabını yapacaksın. Ben net rakamları verdim. Hala anlamak istemeyene yapacağım birşey yok ne yazıkki.
Haklısınız flütle, dikenli telle ölçülen enflasyonu baz almalıyım. Yıllık %30 doğalgaz zammını değil, %26lık elektrik zammını değil. Sizin verdiğiniz net rakamlara göre elektriğe 5 yıldır zam yapılmıyor, dünyadan haberiniz yok hala Ben net rakam verdim, siz anlamıyorsunuz. Geçimimiz tamamen petrole ve elektriğe endeksli. Elektrik ve petrol fiyatları yaptığımız her işi etkiler. Eğer etkilemiyorsa o hizmeti sunan kişi zarar ediyordur. Ama ricam daha fazla yormayın kendinizi, iyice komik duruma düşeceksiniz yoksa.




Flüt, dikenli tel diyerek enflasyon hesaplamasını bilmediğinizi göstermişsiniz. Enflasyon hesabı yapılırken 1000 den fazla tüketici kalemi dikkate alınır. tüketiciler arasında anket yapılarak her kalemin enflasyon torbası içindeki ağırlığı belirlenir. Misal ekmek için yapılan ankette 1000 kişiden tamamı ekmeğin temel ihtiyacı olduğunu belirtir. bu kalemlerden bazılarıda senin flüt dediğini örnek alalım misal onuda 1000 kişiden 1 tanesi aylık ihtiyaç listesine yazar. hesap yapılırkende %100 kullanılan ekmeğin hesap çarpanıyla, binde bir kullanılan flütün çarpanı elbet aynı olmaz. Misal Ekmek oranı %10 etkiliyorsa, flüt % 0,01 oranında etkileyebilir.

Sonuç olarak bir ailenin bütün giderleri kullanım oranında dikkate alınarak hesaplanır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ha ekonomiye giriş kitabı dahi okumamışlar anlamaz bu işlerden o ayrı konu. Herşeyi benzine elektriğe endeksleyenlerden de enflasyonu flüte, dikenli tele, pinpon topuna yormasından başka birşey beklenmez zaten.

Evet, pek ekonomi bilmem. Pek anlamam da zaten ancak elektriğe 5 yıldır yapılan %88 zamdan haberi olmayan adamdan ekonomi öğrenecek değilim. Benzin ve elektrikle alakası olmayan herhangi bir harcamadan örnek verebilir misiniz?
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OsmanlıHanedanı 6 yıl
Konu nerelere gelmiş
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