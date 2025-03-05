TUSAŞ ve DeltaV arasında tarihi anlaşma: Yerli uydu, yerli roketle fırlatılacak

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), “Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uydu Sistemi” Projesi kapsamında DeltaV Uzay Teknolojileri ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında TUSAŞ tarafından üretilecek yüksek çözünürlüklü elektro-optik görev yüküne sahip mikro uydu, DeltaV tarafından geliştirilen yerli fırlatma sistemiyle yörüngeye fırlatılacak.

Tarihi görev için imzalar atıldı

TUSAŞ Uzay Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ile DeltaV Genel Müdürü Dr. Mehmet Kahraman’ın katılımıyla yapılan sözleşme Türkiye için tarihi öneme sahip. Zira Türkiye, ilk defa kendi uydusunu kendi roketiyle uzaya fırlatmış olacak.

Üretilecek Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uyduda birçok sistem yerli imkanlarla geliştirilecek. Bu sistemler arasında yer ve uçuş yazılımları, güç ve ara yüz birimleri ve uçuş bilgisayarları yer alıyor. DeltaV ile imzalanan sözleşmeyle birlikte özgün olarak üretilecek mikro uyduda da itki sistemi yine yerli olarak üretilerek uyduya entegre edilecek ve yörüngeye fırlatılacak.

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İlk uydunun devreye alınmasının ardından, 0,9m ve 0,5m çözünürlüğe sahip uyduların da geliştirilmesi ve uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte projenin önemli aşamalarından biri olan ön tasarım tanımlama faaliyetlerinin tamamlandığı, kritik tasarım tanımlama aşaması üzerinde yoğunlaşıldığı belirtiliyor. Proje özelinde planlanan uydu komuta kontrol faaliyetleri ise TUSAŞ tesislerindeki “Akıncı Yer İstasyonu” üzerinden gerçekleştirilecek. Proje üzerindeki çalışmalar devam ederken fırlatma için ise henüz bir tarih verilmedi. TUSAŞ mikro uydu projesine 2021 yılında başlamıştı.

SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri

Tam Boyutta Gör

Sistem uzunluğu : 12+ metre

: 12+ metre Sistem çapı : 630 mm

: 630 mm Katı Yakıt : Parafin

: Parafin Oksitleyici : Sıvı Oksijen (LOX)

: Sıvı Oksijen (LOX) Faydalı Yük : 50+ kg

: 50+ kg İrtifa : 100-300 km

: 100-300 km Ağırlık : 2000-3500 kg

: 2000-3500 kg Hız : 4-7+ Mach (Hipersonik)

: 4-7+ Mach (Hipersonik) Yanma Süresi : 60+ saniye

: 60+ saniye İtki kontrol bilgisayarı

Telemetri sistemi

Yer istasyonu

Ayarlanabilir itki

İtki sonlandırma

Çoklu ateşleme yeteneği

Hassas faydalı yüklere uygun düşük ve kontrol edilebilir ivme

Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri

Yakıt : Yüksek performanslı katı yakıt

: Yüksek performanslı katı yakıt Oksitleyici : Depolanabilir sıvı oksitleyici

: Depolanabilir sıvı oksitleyici Ateşleme kontrol sistemi

Isıl kontrol sistemi

Hata tespit ve ayrıklaştırma sistemi

Çoklu ateşleme yeteneği

İtki sonlandırma

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TUSAŞ ve DeltaV imza attı: Yerli uydu, yerli roketle fırlatılacak