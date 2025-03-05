TUSAŞ ve DeltaV arasında tarihi anlaşma: Yerli uydu, yerli roketle fırlatılacak

- Tarihi görev için imzalar atıldı
- SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri
- Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri
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Tarihi görev için imzalar atıldı
TUSAŞ Uzay Sistemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ile DeltaV Genel Müdürü Dr. Mehmet Kahraman’ın katılımıyla yapılan sözleşme Türkiye için tarihi öneme sahip. Zira Türkiye, ilk defa kendi uydusunu kendi roketiyle uzaya fırlatmış olacak.
Üretilecek Yüksek Çözünürlüklü Mikro Uyduda birçok sistem yerli imkanlarla geliştirilecek. Bu sistemler arasında yer ve uçuş yazılımları, güç ve ara yüz birimleri ve uçuş bilgisayarları yer alıyor. DeltaV ile imzalanan sözleşmeyle birlikte özgün olarak üretilecek mikro uyduda da itki sistemi yine yerli olarak üretilerek uyduya entegre edilecek ve yörüngeye fırlatılacak.
İlk uydunun devreye alınmasının ardından, 0,9m ve 0,5m çözünürlüğe sahip uyduların da geliştirilmesi ve uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte projenin önemli aşamalarından biri olan ön tasarım tanımlama faaliyetlerinin tamamlandığı, kritik tasarım tanımlama aşaması üzerinde yoğunlaşıldığı belirtiliyor. Proje özelinde planlanan uydu komuta kontrol faaliyetleri ise TUSAŞ tesislerindeki “Akıncı Yer İstasyonu” üzerinden gerçekleştirilecek. Proje üzerindeki çalışmalar devam ederken fırlatma için ise henüz bir tarih verilmedi. TUSAŞ mikro uydu projesine 2021 yılında başlamıştı.
SORS Sonda Roket Sistemi özellikleri
- Sistem uzunluğu: 12+ metre
- Sistem çapı: 630 mm
- Katı Yakıt: Parafin
- Oksitleyici: Sıvı Oksijen (LOX)
- Faydalı Yük: 50+ kg
- İrtifa: 100-300 km
- Ağırlık: 2000-3500 kg
- Hız: 4-7+ Mach (Hipersonik)
- Yanma Süresi: 60+ saniye
- İtki kontrol bilgisayarı
- Telemetri sistemi
- Yer istasyonu
- Ayarlanabilir itki
- İtki sonlandırma
- Çoklu ateşleme yeteneği
- Hassas faydalı yüklere uygun düşük ve kontrol edilebilir ivme
Hibrit itki sistemi (HİS) özellikleri
- Yakıt: Yüksek performanslı katı yakıt
- Oksitleyici: Depolanabilir sıvı oksitleyici
- Ateşleme kontrol sistemi
- Isıl kontrol sistemi
- Hata tespit ve ayrıklaştırma sistemi
- Çoklu ateşleme yeteneği
- İtki sonlandırma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım