Türksat 6A'nın 5’inci ve son ateşlemesi tamamlandı

Türksat 6A yörünge yolculuğunu tamamladı
TÜRKSAT 6A, 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye saati ile 02.30’da ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden, SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Uydu, aynı gün güneş panellerini açarak enerji üretimini maksimum seviyeye taşımayı başarmıştı.
Ardından 10 Temmuz tarihinde uydu için planlanan manevra serisinin ilki gerçekleştirilerek TÜRKSAT 6A’nın ilk itki ateşlemesi başarıyla tamamlanmıştı. 82 dakika süren bu ateşlemeyi 12 Temmuz tarihinde 70 dakika süren ikinci itki ateşlemesi, 14 Temmuz tarihinde 7 dakika süren üçüncü itki ateşlemesi ve 16 Temmuz tarihinde 38 dakika süren dördüncü ateşleme takip etmişti.
17 Temmuz saat 23.58’de yapılan son ateşleme ile birlikte TÜRKSAT 6A’nın yörüngesi dairesel hale getirilerek hedeflenen görev yörüngesine yerleştirildi. Türkiye, ilk defa yörüngede ateşleme gerçekleştirerek önemli bir bilgi kazanımı elde ederken TÜRKSAT 6A ise 35 bin 786 kilometre irtifadaki dairesel nihai yörüngesine erişmiş oldu.
Bundan sonraki aylarda Türksat 6A, yaklaşık 50 derecelik yörüngede çeşitli testleri tamamlayacak. Buradaki testler tamamlandıktan sonra ise Türksat 6A, Ekim ayında 42 dereceye transfer olacak ve 15 yıl boyunca burada hizmet verecek.
Türksat 6A’nın Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek kıymete sahip teknoloji platformu ve teknoloji ürünü olduğu belirtilirken uydunun üretiminde 23 farklı çeşitte 84 ekipman yerli olarak üretildi. Uydunun testleri TUSAŞ Yerleşkesi'nde bulunan USET Merkezi'nde yapılırken Türksat 6A’nın yerlilik oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti. Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanı dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarının yaşadığı coğrafyalara erişmiş olacak. Özellikle Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland, Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanına dahil olacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.