Türksat 6A'nın 5’inci ve son ateşlemesi tamamlandı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 5. ve son ateşlemesi gerçekleştirildi. Böylece Türksat 6A, program kapsamında hedeflendiği gibi nihai yörüngesine yerleştirilmiş oldu. Yapılan son ateşleme geçtiğimiz gece 23.58’de başladı ve 5 dakika 22 saniye sürdü.

Türksat 6A yörünge yolculuğunu tamamladı

TÜRKSAT 6A, 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye saati ile 02.30’da ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden, SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Uydu, aynı gün güneş panellerini açarak enerji üretimini maksimum seviyeye taşımayı başarmıştı.

Ardından 10 Temmuz tarihinde uydu için planlanan manevra serisinin ilki gerçekleştirilerek TÜRKSAT 6A’nın ilk itki ateşlemesi başarıyla tamamlanmıştı. 82 dakika süren bu ateşlemeyi 12 Temmuz tarihinde 70 dakika süren ikinci itki ateşlemesi, 14 Temmuz tarihinde 7 dakika süren üçüncü itki ateşlemesi ve 16 Temmuz tarihinde 38 dakika süren dördüncü ateşleme takip etmişti.

17 Temmuz saat 23.58’de yapılan son ateşleme ile birlikte TÜRKSAT 6A’nın yörüngesi dairesel hale getirilerek hedeflenen görev yörüngesine yerleştirildi. Türkiye, ilk defa yörüngede ateşleme gerçekleştirerek önemli bir bilgi kazanımı elde ederken TÜRKSAT 6A ise 35 bin 786 kilometre irtifadaki dairesel nihai yörüngesine erişmiş oldu.

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Bundan sonraki aylarda Türksat 6A, yaklaşık 50 derecelik yörüngede çeşitli testleri tamamlayacak. Buradaki testler tamamlandıktan sonra ise Türksat 6A, Ekim ayında 42 dereceye transfer olacak ve 15 yıl boyunca burada hizmet verecek.

Türksat 6A’nın Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek kıymete sahip teknoloji platformu ve teknoloji ürünü olduğu belirtilirken uydunun üretiminde 23 farklı çeşitte 84 ekipman yerli olarak üretildi. Uydunun testleri TUSAŞ Yerleşkesi'nde bulunan USET Merkezi'nde yapılırken Türksat 6A’nın yerlilik oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti. Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanı dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarının yaşadığı coğrafyalara erişmiş olacak. Özellikle Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland, Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanına dahil olacak.

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