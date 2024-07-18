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    Türksat 6A'nın 5’inci ve son ateşlemesi tamamlandı

    Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, kısa bir süre önce 5’inci ve son ateşleme sürecini tamamladı. Türksat 6A böylece hedeflendiği gibi yörüngesine oturdu.
    Türksat 6A'nın 5’inci ve son ateşlemesi tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 5. ve son ateşlemesi gerçekleştirildi. Böylece Türksat 6A, program kapsamında hedeflendiği gibi nihai yörüngesine yerleştirilmiş oldu. Yapılan son ateşleme geçtiğimiz gece 23.58’de başladı ve 5 dakika 22 saniye sürdü.

    Türksat 6A yörünge yolculuğunu tamamladı

    TÜRKSAT 6A, 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye saati ile 02.30’da ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden, SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Uydu, aynı gün güneş panellerini açarak enerji üretimini maksimum seviyeye taşımayı başarmıştı.

    Ardından 10 Temmuz tarihinde uydu için planlanan manevra serisinin ilki gerçekleştirilerek TÜRKSAT 6A’nın ilk itki ateşlemesi başarıyla tamamlanmıştı. 82 dakika süren bu ateşlemeyi 12 Temmuz tarihinde 70 dakika süren ikinci itki ateşlemesi, 14 Temmuz tarihinde 7 dakika süren üçüncü itki ateşlemesi ve 16 Temmuz tarihinde 38 dakika süren dördüncü ateşleme takip etmişti.

    17 Temmuz saat 23.58’de yapılan son ateşleme ile birlikte TÜRKSAT 6A’nın yörüngesi dairesel hale getirilerek hedeflenen görev yörüngesine yerleştirildi. Türkiye, ilk defa yörüngede ateşleme gerçekleştirerek önemli bir bilgi kazanımı elde ederken TÜRKSAT 6A ise 35 bin 786 kilometre irtifadaki dairesel nihai yörüngesine erişmiş oldu.

    Bundan sonraki aylarda Türksat 6A, yaklaşık 50 derecelik yörüngede çeşitli testleri tamamlayacak. Buradaki testler tamamlandıktan sonra ise Türksat 6A, Ekim ayında 42 dereceye transfer olacak ve 15 yıl boyunca burada hizmet verecek.

    Türksat 6A’nın Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek kıymete sahip teknoloji platformu ve teknoloji ürünü olduğu belirtilirken uydunun üretiminde 23 farklı çeşitte 84 ekipman yerli olarak üretildi. Uydunun testleri TUSAŞ Yerleşkesi'nde bulunan USET Merkezi'nde yapılırken Türksat 6A’nın yerlilik oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti. Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanı dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarının yaşadığı coğrafyalara erişmiş olacak. Özellikle Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland, Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanına dahil olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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