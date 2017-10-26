Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türksat 5A ve 5B uydularının yapımı ve fırlatılması için yaptığı çalışmalarda sona geldi. Bir süredir dünyanın en büyük şirketlerinden teklif toplayan bakanlık, teknik anlamda yeterli görülen 3 tekliften mali açıdan en uygun ve yerli katkı oranı en yüksek olanı seçti.





Bakan Ahmet Arslan’ın açıklamalarına göre Fransız - İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japon Mitsubishi Electronic Corporation ve Kanada - ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral firmalarının teklifleri teknik açıdan yeterli görüldü. Mali açıdan en hesaplı ve yerli katkı oranı en yüksek teklifi ise Airbus Defence and Space verdi.





Ne Zaman Fırlatılacak?

9 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Global SatShow kapsamında İstanbul’da Airbus ile sözleşme imzalanmış olacak ve çalışmalar hemen başlayacak. Türk mühendislerin de etkin rol oynayacağı çalışmalarda bazı parçaların üretimi Türkiye’de yapılacak. Üretilecek iki uydudan Türksat 5A 2020, Türksat 5B ise 2021 yılında uzaya fırlatılacak.





İlk Yerli İletişim Uydusu Türksat 6A Ne Durumda?

31 derece Doğu yörüngesindeki kiralık uydunun yerine konumlandırılacak olan Türksat 5A ve 5B’nin yanı sıra Türksat 6A ile ilgili olarak da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ortak bir çalışma yürütüyor. İlk yerli haberleşme uydusu olacak olan Türksat 6A’da uydunun Yapısal, Isıl ve Kimyasal İtki Alt Sistemleri ile Mekanik Yer Destek Ekipmanlarının Geliştirilmesi, Kablaj Tasarım ve Üretimi TUSAŞ sorumluluğunda geliştirilecek. Ayrıca Tübitak da etkin rol üstlenecek diğer kurumlardan biri.