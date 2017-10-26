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Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak

Türksat 5A ve 5B uydularının yapımı için çalışmalara başlayan Türkige, Airbus ile yerli katkı konusunun da planlandığı bir yapıda anlaştı. Peki yeni uydu nasıl üretilecek?
1 yıl
2,6b
1
11
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türksat 5A ve 5B uydularının yapımı ve fırlatılması için yaptığı çalışmalarda sona geldi. Bir süredir dünyanın en büyük şirketlerinden teklif toplayan bakanlık, teknik anlamda yeterli görülen 3 tekliften mali açıdan en uygun ve yerli katkı oranı en yüksek olanı seçti.


Bakan Ahmet Arslan’ın açıklamalarına göre Fransız - İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japon Mitsubishi Electronic Corporation ve Kanada - ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral firmalarının teklifleri teknik açıdan yeterli görüldü. Mali açıdan en hesaplı ve yerli katkı oranı en yüksek teklifi ise Airbus Defence and Space verdi.


Ne Zaman Fırlatılacak?

9 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Global SatShow kapsamında İstanbul’da Airbus ile sözleşme imzalanmış olacak ve çalışmalar hemen başlayacak. Türk mühendislerin de etkin rol oynayacağı çalışmalarda bazı parçaların üretimi Türkiye’de yapılacak. Üretilecek iki uydudan Türksat 5A 2020, Türksat 5B ise 2021 yılında uzaya fırlatılacak.


İlk Yerli İletişim Uydusu Türksat 6A Ne Durumda?

31 derece Doğu yörüngesindeki kiralık uydunun yerine konumlandırılacak olan Türksat 5A ve 5B’nin yanı sıra Türksat 6A ile ilgili olarak da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ortak bir çalışma yürütüyor. İlk yerli haberleşme uydusu olacak olan Türksat 6A’da uydunun Yapısal, Isıl ve Kimyasal İtki Alt Sistemleri ile Mekanik Yer Destek Ekipmanlarının Geliştirilmesi, Kablaj Tasarım ve Üretimi TUSAŞ sorumluluğunda geliştirilecek. Ayrıca Tübitak da etkin rol üstlenecek diğer kurumlardan biri.


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muroooo19 1 yıl en beğenilen
bişeylerin yerlileştirilmeye çalışılması çok güzel. Beğendiğimiz hareketler bunlar.
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Leipold 1 yıl
Olumlu bir haber aylar yillar sonra
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tom wong 1 yıl
50
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erturkcan2 1 yıl
Hani kendi uydumuzu üretiyorduk parasını verip bu ürettirme işi ne şimdi??
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emre_virüs 1 yıl
Feto yüzünden Tübitak gibi kurumlardan ayrılmak zorunda kalan çok mühendisimiz, bilginimiz var.
Bu projeye davet etsinler o yetenekli insanları ve 6A uydusunu tamamen o beyinlere emanet etsinler gereken ne ise bütün sınırları zorlamalı
Yurt dışına giden (kaçırdığımız kovaladığımiz gitmek zorunda kalan herkes) bu insanlar davet edilmeli ve ne kadar ciddi olduğumuzu hepsine tek tek anlatmalıyız.
1 Yanıt Yanıtla
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WuLKaS 1 yıl emre_virüs
sadece fetö mü ?
Hatırlatırım ki papaz eriği bilmemnesi gibi saçma bir proje fetö olaylarından sonra çıktı.
ve daha bilimum saçma projeler yine fetö olaylarından sonra da devam etti..
Sahi ya birde şu sorulması gerek.. Bu fetö belasını başımıza kim musallat etmişti ?

Tübitağın saçma projelerinin bir kısmını burada görebilirsiniz.
yarinhaber.net/...
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sniper23 1 yıl
Bence Mitsubishi ile anlaşılsa idi daha iyi olabilirdi. Diğer uydularda hep o vardı.
Malum eleman AB ile bir kriz çıkarırsa teklif gidebilir çünkü.
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likeablex 1 yıl
Türkige mi?

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emir kustirika 1 yıl
ya o diğilde bu 5 serisi uydular tamamen yerli olcaktı ne oldu airbus oldu ne ara onu anlamadım
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infom@n 1 yıl
Eyyyyy Avrupaaaaa.....?
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muroooo19 1 yıl en beğenilen
bişeylerin yerlileştirilmeye çalışılması çok güzel. Beğendiğimiz hareketler bunlar.
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SERDARbdrm 1 yıl
Türkiye olacak, imla hatası düzeltin lütfen.
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