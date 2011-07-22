Twentieth Century Fox Blu-ray filmlerin dijital kopyalarını Android'e getiriyor

Haber Editörü
İnternet üzerinden film kiralama ve online film izleme trendi her geçen gün daha çok ilgi çekiyor ve daha çok firma bu alana yatırım yapmaya başlıyor.
Ücretli içerik yayını konusunda en iyi firmalardan olan Netflix ve Hulu hem masaüstü, hem mobil hem de akıllı TV platformlarında kiralama ve satın alma yoluyla içerikler sunuyor ve büyük bir tecrübeye sahip. Warner Bros geçtiğimiz aylarda Facebook sayfası üzerinden film kiralama hizmetini başlatmıştı. YouTube ise telif hakkı olmayan yapımları ücretsiz sunarken pilot olarak film kiralama servisini başlattı. Bu alanda pek çok seçenek tüketicinin karşısına çıkıyor.
Google ise yenilediği Android Market ile film kiralama piyasasına adım attı. Google root edilmiş yani kırılarak yönetici haklarını elde edilmiş cihazlara film kiralama veya satın alma imkanını vermiyor. Çünkü Android cihazların root edilerek korsan yazılım yüklenmesi nedeniyle yapımcı şirketler bu platforma girmek istemiyordu. Google’da kuralları biraz daha sertleştirerek böylece firmalarla anlaşma yolunu buldu.
Android platformunda Netflix ve Hulu içerik kiralama hizmeti veren uygulamalardan. Ancak onlar da indirme ve satın alma opsiyonu sunmuyor. Sadece iOS platformunda film satın alma ve indirme mümkün. Şimdi dev bir Hollywood şirketi bu tabuyu yıkmak üzere.
Financial Times gazetesinin haberine göre Twentieth Century Fox şirketi film arşivini Android kullanıcılarına sunmak için Google ile el sıkıştı. Anlaşmaya göre firmanın Blu-ray paketlerinden birini satın alan kullanıcılar filmin dijital kopyasını bilgisayarlarına indirebilecek. Sonrasında ise Android cihazlarına yükleyebilecekler.
Firma bu hizmeti hali hazırda iOS platformuna sunuyordu. Ancak Android platformunun önlenemez yükselişi karşısında bu pazara da girme kararı aldı.
Firma tarafından sunulacak ilk Blu-ray paketi X-Men: First Class. İlk ülkeler ise ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olacak. Hizmetin yıl sonunda başlaması bekleniyor.
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92 den beri pc kullanıcısıyım. Türkiye'de ne yazıkki bilgiye ulaşmak okadar zor ve zahmetli ve bir okadar pahalıydıki elin mahkum kadıköy e inip kopya ürünler alıyorsun.bu şekilde yetişen bir nesil büyüdü. son 1 yıla kadarda satış politakaları ve vergilerden dolayı son kullanıcı kırk kanaat geçinip teknolojiyi yakalamak isteyen herkes (paran yoksa uzak kal demek çok yanlış ) birşekilde kopya ürüne başvuruyor. yurt dışından Türkiye'ye baktığında barbar olarak gözüküyorsun. Adam doğal olarak yatırım yapmak istemiyor. gelelim günümüze oyun piyasasında olsun işletim sistemleri yada office programları ciddi anlamda uygun fiyatlara inmeye başladı. AMA burada bizim gibiler devreye giriyor. para verip alana "enayimisin bende var bana usb ni ver yarın veriyim" diyoruz. mutfaktan su almaya gidene kadar filmi download ediyoruz arkadaşlar arasındada bunu hava atma aracı olarak kullanıyoruz. almaya kalksan bir ton işkence. hep bu gözle bakıyoruz. Türkiye'de para ancak çok sevdiğimiz fanatiği olduğumuz ürünlere harcanıyor. daha ne diyim. anlatacak okadar çok şey varki sadece "çünkü satınalmayız" demekle yetinmek zorunda kaldım.
İnanmazsan gir bak. Zotac GTX580 AMP2 Edition Video İncelemenin altında aynen yazmış eleman. Hatta mesajı şu:
Yazmayacaktım ama yazayım dedim.
Yıllardır bu forumdayım. Bu kadar kısa ve öz ama bu kadar doğru bir mesaj görmemiştim. Doğru söze ne hacet.
Satın almayız. Bir çakallığını bulup, bedava nasıl kullanırız diye kafa yorarız. O aklı bir işe harcasak belki de Dünyanın en ileri ülkelerinden birisi olurduk ya nerrdeee.
Geçen gün DonanımHaber'de bir ekran kartının video incelemesi çıktı. Videoda ekran kartının yanında verilen oyunun DVD si de net şekilde görünüyormuş.
Forumdan izleyen birisi de şu mesajı atmış:
"Video incelemedeki ekran kartının yanında verilen oyun DVD'sinin üzerindeki Key'i okuyarak bu oyunu bilgisayarıma kurdum."
Nerde çakallık var bizde...
Yok artık
çünkü satınalmayız :)