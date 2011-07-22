Twentieth Century Fox Blu-ray filmlerin dijital kopyalarını Android'e getiriyor

İnternet üzerinden film kiralama ve online film izleme trendi her geçen gün daha çok ilgi çekiyor ve daha çok firma bu alana yatırım yapmaya başlıyor.





Ücretli içerik yayını konusunda en iyi firmalardan olan Netflix ve Hulu hem masaüstü, hem mobil hem de akıllı TV platformlarında kiralama ve satın alma yoluyla içerikler sunuyor ve büyük bir tecrübeye sahip. Warner Bros geçtiğimiz aylarda Facebook sayfası üzerinden film kiralama hizmetini başlatmıştı. YouTube ise telif hakkı olmayan yapımları ücretsiz sunarken pilot olarak film kiralama servisini başlattı. Bu alanda pek çok seçenek tüketicinin karşısına çıkıyor.





Google ise yenilediği Android Market ile film kiralama piyasasına adım attı. Google root edilmiş yani kırılarak yönetici haklarını elde edilmiş cihazlara film kiralama veya satın alma imkanını vermiyor. Çünkü Android cihazların root edilerek korsan yazılım yüklenmesi nedeniyle yapımcı şirketler bu platforma girmek istemiyordu. Google’da kuralları biraz daha sertleştirerek böylece firmalarla anlaşma yolunu buldu.





Android platformunda Netflix ve Hulu içerik kiralama hizmeti veren uygulamalardan. Ancak onlar da indirme ve satın alma opsiyonu sunmuyor. Sadece iOS platformunda film satın alma ve indirme mümkün. Şimdi dev bir Hollywood şirketi bu tabuyu yıkmak üzere.





Financial Times gazetesinin haberine göre Twentieth Century Fox şirketi film arşivini Android kullanıcılarına sunmak için Google ile el sıkıştı. Anlaşmaya göre firmanın Blu-ray paketlerinden birini satın alan kullanıcılar filmin dijital kopyasını bilgisayarlarına indirebilecek. Sonrasında ise Android cihazlarına yükleyebilecekler.





Firma bu hizmeti hali hazırda iOS platformuna sunuyordu. Ancak Android platformunun önlenemez yükselişi karşısında bu pazara da girme kararı aldı.





Firma tarafından sunulacak ilk Blu-ray paketi X-Men: First Class. İlk ülkeler ise ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olacak. Hizmetin yıl sonunda başlaması bekleniyor.