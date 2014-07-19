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Twitter DM geçmişi görüntüleme ve silme konusunda iyileştirmeler yapacak

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter DM geçmişi görüntüleme ve silme konusunda iyileştirmeler yapacak

Mikroblog devi Twitter'ın daha fazla kullanıcı çekmek veya kullanımı kolaylaştırmak adına yaptığı yeniliklerden bu kez de doğrudan mesaj - DM modülü nasibini alıyor. 

Firmadan yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde yapılacak güncellemelerle DM silme daha istikrarlı hale gelecek ve kullanıcılar tüm DM geçmişini görüntüleyebilecekler. Hali hazırda DM silme işlemi bir kaç adımda hallediliyor ve çetrefilli olduğuna dair pek çok şikayet alıyordu. Bazen mobilde silinen doğrudan mesajlar webde yeniden ortaya çıkabiliyordu. 

Bununla birlikte gelen kutusunda en fazla 100 mesaja izin veriliyor ve daha eskiler Twitter'ın veritabanında arşivleniyordu. Artık kullanıcılar tüm DM geçmişlerine erişebilecekler. Güncellemenin hem web hem de mobil tarafta önümüzdkei haftalarda başlaması bekleniyor.  

http://t.co/VNtDXzwuvp Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
twitterda dm arşivini gorunteleyebiliyor muyuz biliyor musunuz?, lütfen yardımcı olun
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Acun_Ilıcalı 4 yıl
Geç bile kaldılar.
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ens.aslan 4 yıl
twitter ın dm platformu gerçekten berbat..
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