Twitter bir DVR modu sunma düşüncesinde





400 milyonu geçen üye sayısı ve 250 milyona yaklaşan aylık aktif kullanıcı sayısı ile ikinci büyük sosyal ağ olan Twitter, farklı bir hizmeti kullanıcılarına sunmayı amaçlıyor.





Twitter patronu Dick Costolo verdiği bir demeçte, sosyal ağa DVR tarzında bir özellik eklemek istediğini ifade etti. Günümüzde canlı yayınları kaydederek sonraki bir zaman diliminde izlememizi sağlayan DVR özelliği Twitter'da farklı bir anlam kazanacak.





Bilindiği üzere Twitter'da gönderilerin akışı zamana göre yapılıyor. Örneğin bir canlı etkinliğin etiketine tıklandığında zaman sırasına göre saniye saniye kullanıcıların yaptıkları yorumlar ve etkinliğin gidişatı takip edilebiliyor. Ancak zaman bağlı kaldığı için sonraki günlerde bu etiket ve ilgili gönderiler çok alt sıralara inerek kayboluyor.





Costolo DVR özelliğinde önemli etkinliklerin canlı yayın esnasındaki gönderi trafiğini sonraki zaman dilimlerinde yeniden kullanıcıya sunmanın planlarını yapıyor. Böylece kullanıcılar kaçırdıkları etkinliklerdeki ilginç gönderileri de yeniden görme imkanına sahip olacak. Costolo bu yeni hizmet ile ilgili detaylar vermese de kaynaklar çoktan test aşamasına başlandığını belirtiyor.

http://techcrunch.com/2013/06/26/twitter-is-experimenting-with-new-live-events-platform-dvr-mode-for-using-twitter-with-tv-more/