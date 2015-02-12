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Twitter, çoklu fotoğraf düzenlerini test ediyor

4 yıl
1,1b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sunduğu genel kullanıcı deneyimini geliştirmek adına çalışmalarına devam eden mikroblog platformu Twitter, son olarak çoklu fotoğraf düzenlerini test etmeye başladı.
Bahsi geçen yeni özelliği sayesinde kişilerin tek bir tweet içerisinde birden fazla fotoğraf paylaşmasını hedefleyen ve bu amacını çoklu fotoğraf düzenleriyle sağlayan servis, basit ancak birçok kişinin oldukça severek kullanacağı bir seçenek hedefliyor. Bu çoklu düzenlerin ilerleyen dönemde harmanlanmış medya paylaşımı için aynı anda GIF, Vine ve standart videoları da destekleyebileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Twitter ayrıca açılan fotoğrafların yukarıya doğru kaydırılarak kapatılması gibi bir özellik üzerinde daha testler yapıyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/02/12/twitter-testing-multi-photo-display-feed/ Yorum Yaz
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