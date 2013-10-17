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Twitter doğrudan mesaj sisteminde değişikliğe gitti

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter doğrudan mesaj sisteminde değişikliğe gitti

Twitter'ın kullanıcılara sunduğu hizmetler arasında yer alan doğrudan mesaj özelliği, birbirini takip eden kişilerin birbirine gönderebildiği veya kullanıcının takipçilerine gönderebildiği özel mesajları kapsıyor.

Ancak Twitter yaptığı bir değişiklikle artık doğrudan mesaj gönderme şartı olarak takip etme işlemini yeterli görmeye başladı. Buna göre kullanıcı takipçilerinden de doğrudan mesaj alabilecek.

Bu özellik isteğe bağlı ve ayarlardan açılıp kapatılabiliyor. Yeni sistemin özellikle markaların kullanıcılardan doğrudan mesaj alabilmesi için hayata geçirildiği belirtiliyor. 

http://www.theverge.com/web/2013/10/15/4840190/twitter-direct-messages-from-any-follower-option Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Poochyena 5 yıl
Güzel Olmuşş Twitter biraz daha yenilik getirmeli bence bu direkt mesaj konusunda
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