Twitter, kişi profillerine reklam koymaya hazırlanıyor

İnternet dünyasının sunduğu hizmetten gelir elde edebilme konusunda sorun yaşayan önemli isimlerinden Twitter, gelen bilgilere göre kişi profillerine de reklam koymaya hazırlanıyor.

Şimdilik belirli kişilerde test edilmeye başlanan bu yeni reklam süreci, kişisel profil sayfaları içerisine reklam koyulmasına dayanıyor. Profil sayfasında yer alan diğer tweet içeriğinden "Twitter tarafından önerilen" ibaresiyle ayrılacağı belirtilen reklamlar, Google reklamları gibi sayfayı görüntüleyen kişinin ilgi alanına göre görüntülenecek ve yukarıda yer alan fotoğrafta da görülebildiği üzere aşırı bir dikkat çekicilik taşımayacak.

Twitter ayrıca detaylarına burada değindiğimiz üzere yine reklam odaklı otomatik video oynatma özelliğinin de testlerine devam ediyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/04/01/twitter-is-experimenting-with-ads-on-user-streams/