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    Elon Musk’ın antisemitik tepkisi X platformuna 75 milyon dolar kaybettirebilir

    Elon Musk'ın antisemitik söylemleri eski adıyla Twitter olan X’e 75 milyon dolar reklam geliri kaybedebilir. Firmaların milyonlarca dolar değerindeki reklamlarını platformdan çektiği bildirildi.
    Elon Musk’ın antisemitik tepkisi 75 milyon dolar kaybettirebilir Tam Boyutta Gör
    Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal ağ X, genelde yılın son aylarında, markalar tatil alışveriş sezonu için reklam kampanyalarını hızlandırdıklarından dolayı daha çok para kazanıyor. Ancak aktarılanlara göre şirketin bu çeyrekteki kazanç raporu her zamankinden farklı görünebilir. Şirket içi belgelere göre 100'den fazla marka ve hatta siyasi adaylar gibi diğer reklamveren türleri web sitesindeki reklamlarını tamamen durdurdu, düzinelercesi ise kampanyalarını geri çekmeyi düşünüyor.

    X, reklamverenlerini kaybediyor

    Reklamverenlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan X, eğer bir şekilde bunları geri döndüremezse 75 milyon dolara kadar reklam geliri kazancını kaybedebilir. Bu olay, Elon Musk’ın antisemitik bir komplo teorisini kabul ettiği tartışmalı gönderiden sonra patlak verdi.

    Musk'ın tweet'ini paylaşmasından kısa bir süre sonra medya izleme kuruluşu Media Matters, web sitesindeki reklamların antisemitik içeriklerin hemen yanında yer aldığını gösteren bir rapor yayınladı. Bunun üzerine X, kuruluş aleyhine bir dava açarak, kuruluşu "reklamverenlerin X Corp. sosyal medya platformundaki paylaşımlarını Neo-Nazi ve aşırı sağcı içeriklerle yan yana gösteren görüntüleri bilerek ve kötü niyetle üretmekle" suçladı.

    X, yaptığı şikayette Media Matters'ın platformun en büyük reklamverenlerinden bazılarının reklamlarını "aşırı, uç içeriklerin" yanında göstermek için kasıtlı olarak bir ortam yarattığını söyledi. Şirketin CEO'su Linda Yaccarino bir paylaşımında X'i savundu ve platformda sadece iki kullanıcının Apple'ın reklamını hoş olmayan içeriklerin yanında gördüğünü söyledi. Bunlardan birinin de Media Matters olduğunu sözlerine ekledi.

    IBM, Apple ve Disney, olayların ardından reklamlarını X'ten hızla çeken markalar arasında yer aldı. Lionsgate reklam kampanyalarını askıya alma gerekçesi olarak Musk'ın tweet'ini gösterirken, Ubisoft, X'ten reklamlarını çeken ilk video oyun şirketlerinden biri oldu. Airbnb, X'teki 1 milyon dolarlık reklamını durdururken, Netflix de 3 milyon dolarlık reklamını geri çekti. X ayrıca Microsoft'un yan kuruluşlarının kampanyalarını durdurması nedeniyle 4 milyon dolar reklam geliri kaybedebilir. Uber ve Coca-Cola, X'teki reklamlarını askıya almayı seçen diğer iki tanınmış marka arasında yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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