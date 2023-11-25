Elon Musk’ın antisemitik tepkisi X platformuna 75 milyon dolar kaybettirebilir

X, reklamverenlerini kaybediyor
Reklamverenlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan X, eğer bir şekilde bunları geri döndüremezse 75 milyon dolara kadar reklam geliri kazancını kaybedebilir. Bu olay, Elon Musk’ın antisemitik bir komplo teorisini kabul ettiği tartışmalı gönderiden sonra patlak verdi.
Musk'ın tweet'ini paylaşmasından kısa bir süre sonra medya izleme kuruluşu Media Matters, web sitesindeki reklamların antisemitik içeriklerin hemen yanında yer aldığını gösteren bir rapor yayınladı. Bunun üzerine X, kuruluş aleyhine bir dava açarak, kuruluşu "reklamverenlerin X Corp. sosyal medya platformundaki paylaşımlarını Neo-Nazi ve aşırı sağcı içeriklerle yan yana gösteren görüntüleri bilerek ve kötü niyetle üretmekle" suçladı.
X, yaptığı şikayette Media Matters'ın platformun en büyük reklamverenlerinden bazılarının reklamlarını "aşırı, uç içeriklerin" yanında göstermek için kasıtlı olarak bir ortam yarattığını söyledi. Şirketin CEO'su Linda Yaccarino bir paylaşımında X'i savundu ve platformda sadece iki kullanıcının Apple'ın reklamını hoş olmayan içeriklerin yanında gördüğünü söyledi. Bunlardan birinin de Media Matters olduğunu sözlerine ekledi.
IBM, Apple ve Disney, olayların ardından reklamlarını X'ten hızla çeken markalar arasında yer aldı. Lionsgate reklam kampanyalarını askıya alma gerekçesi olarak Musk'ın tweet'ini gösterirken, Ubisoft, X'ten reklamlarını çeken ilk video oyun şirketlerinden biri oldu. Airbnb, X'teki 1 milyon dolarlık reklamını durdururken, Netflix de 3 milyon dolarlık reklamını geri çekti. X ayrıca Microsoft'un yan kuruluşlarının kampanyalarını durdurması nedeniyle 4 milyon dolar reklam geliri kaybedebilir. Uber ve Coca-Cola, X'teki reklamlarını askıya almayı seçen diğer iki tanınmış marka arasında yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.