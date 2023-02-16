Twitter esrar reklamlarına izin veren ilk büyük sosyal platform oldu

Twitter'ın ücretli reklam ürünleri için geçerli olan politika, belirli kısıtlamalara tabi olacak şekilde ABD ve Kanada'da hedefli kenevir reklamlarının yapılmasına izin veriyor. Tabi bunlar için ruhsat ve ön yetki gibi şartların arandığını belirtelim.
Sıkı denetim uygulanacak
Söz konusu reklamlar 18 yaş altı çocuklar ve gençleri özendirecek şekilde yapılamayacak. Ayrıca sağlıkla ilgili iddialarda bulunamayacağı gibi esrar kullanımına ilişkin herhangi bir tasvir gösterilemeyecek. Cazibe, keyif, heyecan, zindelik, risk veya cesaret gibi imajlar uyandırmayacak.
Twitter politikasındaki bu değişikliğe rağmen bazı kenevir şirketleri çevrimiçi esrar reklamlarını kısıtlayan eyalet yasaları nedeniye bu olanaktan faydalanamayacak.Kaynakça https://www.politico.com/news/2023/02/15/twitter-weed-ads-elon-musk-00083026 https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/ads-content-policies/drugs-and-drug-paraphernalia.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah