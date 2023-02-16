Twitter esrar reklamlarına izin veren ilk büyük sosyal platform oldu

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, politikasını ABD'li şirketlerin platformda esrar (marijuana) gibi uyuşturucu maddelerin reklamını yapmasına izin verecek şekilde değiştirdi. Söz konusu düzenleme Twitter'ın reklam içerik politikaları sayfasında yer aldı.

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Twitter'ın ücretli reklam ürünleri için geçerli olan politika, belirli kısıtlamalara tabi olacak şekilde ABD ve Kanada'da hedefli kenevir reklamlarının yapılmasına izin veriyor. Tabi bunlar için ruhsat ve ön yetki gibi şartların arandığını belirtelim.

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Sıkı denetim uygulanacak

Söz konusu reklamlar 18 yaş altı çocuklar ve gençleri özendirecek şekilde yapılamayacak. Ayrıca sağlıkla ilgili iddialarda bulunamayacağı gibi esrar kullanımına ilişkin herhangi bir tasvir gösterilemeyecek. Cazibe, keyif, heyecan, zindelik, risk veya cesaret gibi imajlar uyandırmayacak.

Twitter politikasındaki bu değişikliğe rağmen bazı kenevir şirketleri çevrimiçi esrar reklamlarını kısıtlayan eyalet yasaları nedeniye bu olanaktan faydalanamayacak.

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Twitter esrar reklamlarına izin veren ilk sosyal platform oldu