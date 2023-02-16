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    Twitter esrar reklamlarına izin veren ilk büyük sosyal platform oldu

    Popüler sosyal ağ Twitter reklam politikasında bir değişikliğe gitti. Artık platformda belirli kısıtlamalara tabi olacak şekilde esrar reklamı yapmak mümkün olacak.
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    Twitter esrar reklamlarına izin veren ilk sosyal platform oldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, politikasını ABD'li şirketlerin platformda esrar (marijuana) gibi uyuşturucu maddelerin reklamını yapmasına izin verecek şekilde değiştirdi. Söz konusu düzenleme Twitter'ın reklam içerik politikaları sayfasında yer aldı.

    Twitter'ın ücretli reklam ürünleri için geçerli olan politika, belirli kısıtlamalara tabi olacak şekilde ABD ve Kanada'da hedefli kenevir reklamlarının yapılmasına izin veriyor. Tabi bunlar için ruhsat ve ön yetki gibi şartların arandığını belirtelim.

    Twitter esrar reklamlarına izin veren ilk sosyal platform oldu Tam Boyutta Gör

    Sıkı denetim uygulanacak

    Söz konusu reklamlar 18 yaş altı çocuklar ve gençleri özendirecek şekilde yapılamayacak. Ayrıca sağlıkla ilgili iddialarda bulunamayacağı gibi esrar kullanımına ilişkin herhangi bir tasvir gösterilemeyecek. Cazibe, keyif, heyecan, zindelik, risk veya cesaret gibi imajlar uyandırmayacak.

    Twitter politikasındaki bu değişikliğe rağmen bazı kenevir şirketleri çevrimiçi esrar reklamlarını kısıtlayan eyalet yasaları nedeniye bu olanaktan faydalanamayacak.

    Kaynakça https://www.politico.com/news/2023/02/15/twitter-weed-ads-elon-musk-00083026 https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/ads-content-policies/drugs-and-drug-paraphernalia.html
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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