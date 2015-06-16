Twitter, video ve gifler için otomatik oynatma sürecini devreye soktu





Sosyal medyanın büyük ismi Twitter, Facebook ile benzer şekilde video ve gifler için otomatik oynatma sürecini devreye soktu.





Servisin internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümü ile iOS uygulamasında hayata geçirilen otomatik oynatma özelliği, ana akış içerisinde yer alan videoların ya da gif animasyonların (Sadece Twitter'a yüklenen) kaydırma sonucu otomatik olarak oynatılmasına dayanıyor. Bu özellik tabiki mobil kullanımlar hedefinde iptal edilebiliyor veya sessiz şekilde kullanılabiliyor.





Otomatik oynatma özelliğinin kısa zaman içerisinde Android için de geleceği söyleniyor.

http://techcrunch.com/2015/06/16/twitter-now-autoplays-video-and-gifs/?ncid=rss#.vintsy:BhCc