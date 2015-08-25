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Twitter, web sürümünde direkt mesaj bildirimleri vermeye başladı

3 yıl
1,5b
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter, web sürümünde direkt mesaj bildirimleri vermeye başladı


Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağları arasında yer alan Twitter, kısa süre önce direkt mesajlardaki 140 karakter limitini ortadan kaldırmıştı. Sosyal medya devi şimdi ise yine direkt mesajları ilgilendiren faydalı bir özelliği devreye soktu.
Servisin resmi Twitter hesabından duyurulan bu yeni özellik, direkt mesajlara bildirim desteğini getiriyor. Twitter'ın web sürümünde direkt mesaj aldığınız zaman ekranının sağ üst köşesince bir mesaj beliriyor ve buradan hem mesaj okunabiliyor hem de üzerine basılarak cevap verilebiliyor.
Twitter böylelikle büyük önem verdiği özel mesajları biraz daha anlık mesajlaşma servislerine yakınlaştırıyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/08/24/twitter-is-rolling-out-desktop-notifications-for-direct-messages/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
küçük ama etkili bir gelişme beğendim... :)...
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