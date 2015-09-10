Twitter, yeni bir "bildirim" sürecini test etmeye başladı

Popüler mikroblog platformu Twitter, masaüstü sürümünde yeni bir "bildirim" sürecini test etmeye başladı.

Twitter'ın şimdilik bazı onaylı kullanıcılarda görünen yeni test süreci, kişilerin bildirim merkezi üzerinden en popüler tweetlerini görmesine dayanıyor. Sistem en çok görüntülenen tweete gösterebiliyor ve bu tweetin detaylı içeriklerini (Retweet, detaylara bakma, favori, bağlantıya veya profile tıklama gibi) gözler önene serebiliyor. Servis ayrıca yine bildirim sekmesi altında sizin hakkınızdaki önemli bahsetmeleri (Mentions) gösteriyor ve popüler / tanınmış bir kişi sizi takip ettiği zaman "Top Follow" seçeneğinde ön plana çıkartıyor.

Bildirim merkezini daha etkili hale getirmeyi hedefleyen Twitter'ın, üzerinde çalıştığı altyapıyı yakın zaman içerisinde herkesin kullanıma açması bekleniyor.

http://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/twitter-places-analytics-highlights-in-notifications-tab-in#.ksR4vP9bO