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    Elon Musk’ın kaç tane “tweet” atacağı bahis konusu oldu

    Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk o kadar çok tweet atıyor ki, insanlar kaç paylaşım yapacağını tahmin etmek için haftalık 1 milyon doların üzerinde bahse giriyor.
    Elon Musk’ın kaç tane “tweet” atacağı bahis konusu oldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medyada platformu X'teki yoğun "tweet"alışkanlığı, yalnızca tartışma yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük miktarlarda paranın döndüğü bir bahis pazarına da ilham kaynağı oluyor. İnternetin “tahmin piyasaları” arasında öne çıkan Polymarket adlı platform, Musk’ın haftalık tweet sayısını doğru tahmin edenlere büyük ödüller sunuyor.

    Bahis hacmi milyon dolarlı geçiyor

    Elon Musk’ın kaç tane “tweet” atacağı bahis konusu oldu Tam Boyutta Gör
    Polymarket kullanıcıları, her hafta Musk’ın kaç tweet atacağını tahmin ederek “hisse” satın alıyor ve bu tahminler üzerinden bahis yapıyor. Örneğin, bu hafta “Elon Musk 400’den fazla tweet atar mı?” veya “Tweet sayısı 800’ü aşar mı?” gibi sorular üzerine yapılan bahislerin toplam hacmi şimdiden 1,9 milyon doları aşmış durumda. Ancak bu, o kadar para kazanacağınız anlamına gelmiyor. Ödemeniz, tweet hacmi tahmininizin doğru çıkması durumunda kaç hisse satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor.
    Elon Musk’ın kaç tane “tweet” atacağı bahis konusu oldu Tam Boyutta Gör
    Polymarket’in kayıtlarına göre, Musk’un tweet davranışları üzerine kurulan bu pazarlar, Haziran ayından beri haftalık olarak düzenleniyor. Kullanıcıların 25 tweet'lik artışlarla 300 ile 550+ arasında değişen tweet sayısına bahis oynayabildiği ikinci bir pazar daha var.

    Kullanıcılar arasında yapılan tartışmalar, bahislerin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Bir kullanıcı, Musk’un günlük ortalama 50 tweet attığını ve haftanın geri kalanında bu sayıyı artırma ihtimalini değerlendirerek Starship test uçuşuna dikkat çekiyor. Polymarket’in ana rakibi Kalshi de Elon Musk üzerine bahisler sunuyor. Ancak Kalshi, Musk’un gelecekteki net serveti veya yeni yönetimdeki rolleri gibi daha geniş bir yelpazede tahminler sunmayı tercih ediyor.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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