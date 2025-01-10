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    X, parodi hesapları etiketlemeye başladı

    Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, yanlış bilgilendirmeyi engellemek amacıyla parodi hesapları etiketlemeye başladı. Parodi etiketi, hem hesapta hem de gönderilerde gösterilecek.
    x parodi hesap etiket Tam Boyutta Gör
    X, parodi hesapları diğer hesaplardan ayırt etmek amacıyla etiketler sunmaya başladı. Bazen parodi hesaplardan gelen paylaşımlar gerçek kişi ya da kuruluş tarafından yapılmış gibi yorumlanabiliyor, bu durum sona erecek.

    X güvenlik hesabının paylaşımına göre, parodi etiketi hem hesapların profillerinde hem de paylaştığı gönderilerde gösterilecek.

    X, parodi hesap etiketlerini başlangıçta otomatik olarak eklemeyecek. Parodi hesaplar, Ayarlar ve Gizlilik - Hesabınız - Hesap bilgileri bölümüne giderek “Parodi, yorum ve hayran hesabı” seçeneğini seçerek etiketin profillerine eklenmesini sağlayabilecek.

    X’in özgünlük politikasında hesapların taklit edilmesine izin verilmediği, yalnızca amacı tartışmak, hicvetmek veya bilgi paylaşmak olan Parodi, Yorum ve Hayran (PCF) hesaplarına izin verildiği belirtiliyor.

    X, parodi hesaplar için etiketin zorunlu olacağı zamana ilişkin detayları yakında paylaşacak. Bu önemli bir detay çünkü; parodi hesaplar bu yeni kurallara uymaz ve etiketleri eklenmezse, kullanıcılar arasında gerçek bilgi kaynağını belirleme konusunda yaşanan kafa karışıklığı devam edecek.

    Kaynakça https://help.x.com/en/rules-and-policies/profile-labels https://techcrunch.com/2025/01/09/x-says-it-is-rolling-out-labels-for-parody-accounts/
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