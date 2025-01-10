X, parodi hesapları etiketlemeye başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör X, parodi hesapları diğer hesaplardan ayırt etmek amacıyla etiketler sunmaya başladı. Bazen parodi hesaplardan gelen paylaşımlar gerçek kişi ya da kuruluş tarafından yapılmış gibi yorumlanabiliyor, bu durum sona erecek.

Bluesky hakkında bilinmesi gereken 10 detay 1 hf. önce eklendi

X güvenlik hesabının paylaşımına göre, parodi etiketi hem hesapların profillerinde hem de paylaştığı gönderilerde gösterilecek.

X, parodi hesap etiketlerini başlangıçta otomatik olarak eklemeyecek. Parodi hesaplar, Ayarlar ve Gizlilik - Hesabınız - Hesap bilgileri bölümüne giderek “Parodi, yorum ve hayran hesabı” seçeneğini seçerek etiketin profillerine eklenmesini sağlayabilecek.

X’in özgünlük politikasında hesapların taklit edilmesine izin verilmediği, yalnızca amacı tartışmak, hicvetmek veya bilgi paylaşmak olan Parodi, Yorum ve Hayran (PCF) hesaplarına izin verildiği belirtiliyor.

X, parodi hesaplar için etiketin zorunlu olacağı zamana ilişkin detayları yakında paylaşacak. Bu önemli bir detay çünkü; parodi hesaplar bu yeni kurallara uymaz ve etiketleri eklenmezse, kullanıcılar arasında gerçek bilgi kaynağını belirleme konusunda yaşanan kafa karışıklığı devam edecek.

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