Elon Musk X'i kullanarak devletlerin içişlerine karışıyor: Sırada Almanya var

Tam Boyutta Gör Elon Musk Twitter'ı satın almaya niyetlendiği ilk dönemde, bu ihtimal pek çok kişiyi endişelendirmişti. Çünkü kendisi bu anlaşmayla birlikte günümüzün en önemli haberleşme kaynaklarından birinin kontrolünü ele geçirecekti. Diğer yandan sosyal medyada gitgide artan sansürden rahatsız olan ve ifade özgürlüğünün tehlikede olduğuna inan kesimse bu ihtimali heyecanla karşıladı.

Günün sonunda Elon Musk Twitter'ı aldı ve X'e çevirdi. Aradan geçen süre, Musk'ın ifade özgürlüğünün önünü açacağını düşünenleri kısmen haklı çıkardı. İsrail-Filistin meselesi gibi birkaç konuda Elon Musk'ın X'i de sansür mekanizmalarını devreye sokuyor olsa da genel itibarıyla X gerçekten de Twitter'dan daha az sansürün uygulandığı bir platform oldu. Nitekim Elon Musk'ın X'te sağladığı bu özgürlüğün Donald Trump'ın seçimleri kazanmasında da kilit rol oynadığı düşünülüyor.

Ne var ki zaman bu anlaşmaya endişeyle bakanları da haklı çıkaracak gibi görünüyor. Çünkü Elon Musk'ın X'i kullanarak kendisine yarattığı etki alanı ABD ile sınırlı kalmıyor. Musk, son dönemde Venezuela'dan Romanya'ya, Birleşik Krallık'tan Brezilya'ya dünyanın dört bir yanından devletlerin içişlerine karışmaya başladı. Üstelik burada da durmayacak gibi görünüyor. Çünkü şimdi de gözünü Almanya'ya dikmiş durumda.

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Elon Musk, Almanya'da Aşırı Sağcı AfD Partisini İktidara Getirmeye Çalışıyor

Elon Musk'ın X'teki etkisini kullanarak başka ülkelerin içişlerine karışma eğilimini ilk olarak temmuz ayında Venezula'da gerçekleşen seçimlerde gördük. Seçim süreci boyunca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rakibi Edmundo Gonzalez'e destek veren Musk, Maduro seçimi yüzde 51 gibi yakın bir sonuçla kazanınca bu kez de Maduro karşıtlarını örgütleyip sokağa dökmeye çalıştı. Bu çabası günün sonunda başarısız oldu ama Musk'ın Venezuela'daki seçimlere doğrudan müdahil olması tüm dünyada endişe yarattı.

Tam Boyutta Gör Şimdi bunun bir benzerini Almanya'da görüyoruz. Çok yakında erken seçime gidecek olan Almanya'daki seçim sürecine de müdahil olan Musk, X üzerinden mevcut yönetimi eleştirirken, Almanya'nın aşırı sağcı partilerinden AfD'yi açıkça destekliyor. Geçtiğimiz günlerde X üzerinden "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" diye paylaşım yapan Musk, dün de AfD'nin başındaki isim olan Alice Weidel ile X'te bir canlı yayın yaptı. Zirve noktasında 200 bin izleyiciye ulaşan bu canlı yayın sırasında Musk izleyenleri ve takipçilerini AfD'ye oy vermeye davet etti.

Elon Musk'ın seçimlere bu şekilde müdahil olması tahmin edeceğiniz üzere Almanya'da pek hoş karşılanmadı. Nitekim Almanya basını son günlerde Elon Musk'ın ülkenin içişlerine karışmasını konuşuyor. Önce Venezuela'da, şimdi de Almanya'da yaşanan bu durum, Musk'ın önümüzdeki dönemde başka ülkeler için de risk teşkil edebileceğini gösteriyor. Nitekim Musk şu anda bir yandan Almanya'daki seçimlere karışırken, diğer yandan Birleşik Krallık'taki gündeme de yön vermeye çalışıyor. Birleşik Krallık'ın Müslüman göçmenler tarafından ele geçirildiği yönünde algı yaratmaya çalışan Musk, Birleşik Krallık'ta göçmenlerin karıştığı bir toplu tecavüz vakasını günlerdir gündemden düşürmüyor.

Elon Musk Kendi Ekonomik Çıkarlarını Sağcı Politikaların Arkasına Gizliyor Olabilir

AfD partisi daha çok "aşırı sağcı" tanımlamasıyla gündeme geliyor olsa da Musk'ın desteğini alan AfD Başkanı Alice Weidel'in politikalarına baktığımızda baskın olan damarın sağ liberteryenizm olduğunu görüyoruz. Bu da Musk'ın tercihlerine dair önemli bir detayı gün yüzüne çıkarıyor. Kendisi X'teki paylaşımlarında daha çok sağcı, muhafazakâr kanadı arkasına alacak konuları ön plana çıkarıyor olsa da aslında tercihlerine bu meselelerden ziyade ekonomik çıkarların yön verdiği de savunulabilir. Çünkü Musk'ın Arjantin'de desteklediği Javier Milei'nin de benimsediği sağ liberteryenizm, Elon Musk gibi iktidar sahibi zenginler için geniş imkânlar sağlıyor. Alice Weidel'in Almanya için sunduğu politikalara baktığımızda; hükûmet düzenlemelerini azaltma, vergileri düşürme, piyasayı serbestleştirme, ucuz enerji politikalarını destekleme gibi vaatler görüyoruz. Bunlar tam da Elon Musk gibi bu bölgede yatırımları bulunan zenginlerin isteyeceği türden politikalar. Bu yüzden Musk'ın sırf kendi ideolojik duruşuyla örtüşüyor diye aşırı sağcıları desteklemekten ziyade, kendisinin ve Trump ABD'sinin çıkarlarına hizmet edecek isimleri bulup onları destekliyor olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

X Algoritmasının Manipüle Edilmesi Seçimlerde Belirleyici Olabilir

Elon Musk'ın X'teki nüfuzunu kullanarak başka ülkelerin içişlerine karışması hâlihazırda endişe verici ama bu konu çok daha tehlikeli bir noktaya da gidebilir. Çünkü X ve Google gibi şirketlerin algoritmalarını manipüle ederek belli başlı konularda insanların fikirlerine yön verebildiği yıllardır konuşuluyor. Hatta Google bu suçlamalar yüzünden birkaç kez ABD Kongresi önünde kendisini savunmak zorunda kaldı. Şimdi Elon Musk yönetimindeki X'in de algoritmasını manipüle edip platformdaki bilgi akışını kendi istediği şekilde kontrol etmesi, Almanya ve Venezuela gibi ülkelerde seçimlerin gidişatını değiştirebilir. X'in Almanya'daki kararsız seçmenlerin önüne AfD'yi iyi gösteren paylaşımları çıkarıp, aksi yöndeki paylaşımları gizlemesi, seçim sonuçlarını kayda değer ölçüde etkileme potansiyeline sahip. Bu yüzden şimdi sorulması gereken asıl soru, böyle bir şey yapmayacağı konusunda Elon Musk'a güvenilip güvenilmeyeceği.

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Elon Musk devletlerin içişlerine karışmak için X'i kullanıyor