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Twitter, yeni test süreciyle marka profillerine uygulama ekliyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, yeni test süreciyle marka profillerine uygulama ekliyor
Hemen her gün yeni bir test süreciyle gündeme gelen Twitter, bu sefer markaları ilgilendiren bir yapı üzerinde çalışma gösteriyor.
Yapılan bu yeni test süreci markaların resmi onaylı Twitter hesaplarına direkt olarak uygulamalarını indirmeleri için bağlantılar eklemesine dayanıyor. Örneğin resmi Periscope hesabına girildiği zaman alt tarafta uygulamanın akıllı cihaz için indirme bağlantısı beliriyor ve böylece hızlı bir erişim sağlanmış oluyor. Bu uygulama bölümü aynı zamanda uygulamanın market üzerinde aldığı oy oranı ile fiyat bilgisi gibi ufak bilgiler de sağlıyor.
Diğerleri gibi bu yeni test özelliğinin de Twitter tarafından kısa süre içerisinde yaygılaştırılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/twitter/2015/04/10/twitter-is-testing-the-ability-to-pin-apps-to-brand-profiles/ Yorum Yaz
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