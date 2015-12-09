Twitter'dan tepki çeken test

Genel kullanıcı deneyimini arttırmak adına sürekli olarak yeni testler gerçekleştiren ve bunu herkese açık olarak yaparak herkesi şaşırtan Twitter, bu sefer ana akışların kronolojik sıralaması üzerinde ilginç bir değişiklik gerçekleştirmeye başladı.

Bildiğiniz gibi Twitter akışlarında takip ettiğiniz kişiler tarafından atılan tweetler ters kronolojik sıraya göre karşınıza çıkartılıyor. Yani atılan yeni tweetler her zaman en üste geliyor ve bu şekilde geriye doğru sıralama yapılıyor. Twitter'ın yeni test süreci ise birçok kişi tarafından belirtildiği üzere bu alışıldık sıralamayı bozuyor.

Yeni sürecin göründüğü kullanıcılardan hiç de olumlu tepkiler almayan Twitter, takip ettiğiniz kişilerden gelen en ilginç içerikleri ön plana çıkartmak için zaman tünelini zamansal olarak karmaşık bir hale getiriyor. Aşağıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere 9 saat önce atılan bir tweet altına 37 dakika önce atılan getiriliyor, onun altına ise 12 dakika ile 1 saat önce atılanlar eklenerek ilginç bir kronolojik sıralama elde ediliyor.

Şimdilik herkes için aktif hale getirilip getirilmeyeceği belli olmayan bu özellik, sosyal ağın "gün geçtikçe Facebook'a daha çok benziyor" eleştirilerini arttırıyor ve şuan için hoş karşılanmıyor.

http://motherboard.vice.com/read/twitter-is-testing-timelines-that-arent-in-chronological-order