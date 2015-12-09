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Twitter'dan tepki çeken test

Sosyal medyanın karakter limitli sosyal ağlarından Twitter, yeni test süreciyle yine dikkatleri üzerine çekiyor ve daha öncekilerden farklı olarak bu sefer iyi karşılanmıyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'dan tepki çeken test

Genel kullanıcı deneyimini arttırmak adına sürekli olarak yeni testler gerçekleştiren ve bunu herkese açık olarak yaparak herkesi şaşırtan Twitter, bu sefer ana akışların kronolojik sıralaması üzerinde ilginç bir değişiklik gerçekleştirmeye başladı.
Bildiğiniz gibi Twitter akışlarında takip ettiğiniz kişiler tarafından atılan tweetler ters kronolojik sıraya göre karşınıza çıkartılıyor. Yani atılan yeni tweetler her zaman en üste geliyor ve bu şekilde geriye doğru sıralama yapılıyor. Twitter'ın yeni test süreci ise birçok kişi tarafından belirtildiği üzere bu alışıldık sıralamayı bozuyor.
Yeni sürecin göründüğü kullanıcılardan hiç de olumlu tepkiler almayan Twitter, takip ettiğiniz kişilerden gelen en ilginç içerikleri ön plana çıkartmak için zaman tünelini zamansal olarak karmaşık bir hale getiriyor. Aşağıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere 9 saat önce atılan bir tweet altına 37 dakika önce atılan getiriliyor, onun altına ise 12 dakika ile 1 saat önce atılanlar eklenerek ilginç bir kronolojik sıralama elde ediliyor.
Şimdilik herkes için aktif hale getirilip getirilmeyeceği belli olmayan bu özellik, sosyal ağın "gün geçtikçe Facebook'a daha çok benziyor" eleştirilerini arttırıyor ve şuan için hoş karşılanmıyor.
Twitter'dan tepki çeken test
 

http://motherboard.vice.com/read/twitter-is-testing-timelines-that-arent-in-chronological-order Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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TTK YGLort 3 yıl
Yenileşme uğruna düzeni sıvıyorlar
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BekirTemel 3 yıl
teröre destek veren twitter saçmalıyor kısaca
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Reverans! 3 yıl
Kategoriye göre yapmaları daha mantıklı olur. İsteyen en yenıler basta olsun yada en eskıler basta olsun olarak secebılmelı.
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kadirirdem 3 yıl
eski hali daha güzel bence....
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Patren 3 yıl
çok saçma olmuş en son atılan şey her zaman ne üstte olur
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swat882 3 yıl Patren
patren

çok saçma olmuş en son atılan şey her zaman ne üstte olur

DH de bulunan konuların içi öyle değil ama


Şu anda olduğu gibi
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benhuraxu 3 yıl
Kategorilere ayırmak lazim. Facebook gibi "en yeniler" "baslica haberler" gibi.
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maximus8282 3 yıl
Eski hali güzel, eğer yapacaklarsa da isteğe bağlı yapmalılar. Kimisinin de yeni hali hoşuna gidebilir.
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