Twitter'ın yeni logosu daha yukarıyı işaret ediyor

Bölgesel bir mikroblog servisi olarak yayın hayatına başlayan ancak aradan geçen 6 yıl içerisinde dünyanın en popüler mikroblog servisi haline gelen Twitter, bugünden itibaren kullandığı logoyu değiştiriyor.





Twitter'ı ifade etmek için genelde yazı kabartmaları veya mavi kuş ile kombine harfler kullanılmaktaydı. Tüm bunların yerine Twitter logosu kafasını biraz daha yukarı kaldırmış mavi bir kuş ile temsil edilecek.





Kuşun tasarımında 3 daire dizisi kullanılmış. Bunlar ağ, ilgi ve fikir şeklinde belirlenmiş. Yukarıyı işaret ederek uçan kuş teması ise özgürlük, umut ve sınırsızlığı ifade ediyor.





Günde atılan Tweet sayısının 400 milyonu geçtiği açıklanan Twitter, yeni teması ile sosyal ağ platformunda daha yukarısını hedeflediğini gösteriyor.