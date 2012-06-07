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Twitter'ın yeni logosu daha yukarıyı işaret ediyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bölgesel bir mikroblog servisi olarak yayın hayatına başlayan ancak aradan geçen 6 yıl içerisinde dünyanın en popüler mikroblog servisi haline gelen Twitter, bugünden itibaren kullandığı logoyu değiştiriyor.

Twitter'ı ifade etmek için genelde yazı kabartmaları veya mavi kuş ile kombine harfler kullanılmaktaydı. Tüm bunların yerine Twitter logosu kafasını biraz daha yukarı kaldırmış mavi bir kuş ile temsil edilecek.

Kuşun tasarımında 3 daire dizisi kullanılmış. Bunlar ağ, ilgi ve fikir şeklinde belirlenmiş. Yukarıyı işaret ederek uçan kuş teması ise özgürlük, umut ve sınırsızlığı ifade ediyor. 

Günde atılan Tweet sayısının 400 milyonu geçtiği açıklanan Twitter, yeni teması ile sosyal ağ platformunda daha yukarısını hedeflediğini gösteriyor.

http://blog.twitter.com/2012/06/taking-flight-twitterbird.html Yorum Yaz
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sponger87 6 yıl en beğenilen
parayı vurdular, kuş semirdi doğal olarak :)
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TeKNoYDN 6 yıl
Baya değişmiş
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Zenci Forvet 6 yıl
Eskisi daha hoş.
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Zuko 6 yıl
Ben yeniyi beğendim. Tüyleri sevmedim pek.
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jovanovic 6 yıl
Para kuşu bile şaha kaldırmış tıpki bir at gibi...
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thunderwatcher 6 yıl
ALLAHIM BEKLENEN GÜN!!! DEMEK TİVİTIR LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ HA? ÇOK İYİ YA! Tivitırın hisseleri dibe vurdukça kuşu daha bi şevkli ötüyor demek ki.. Eziklik olsa gerek. Kuşun açısını değiştirip erekte edince hisseler artacak diye umut ediyorlarsa kasıklarımı tuta tuta gülerim burda. Allasen tivitır ya güldüm öğlen öğlen... PUHAHAHAHAHA
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E_Aydin35 6 yıl
Twitter, bu ve önceki loosuna bakdığımda evrim geçirdiğini anlatıyor bizelere galiba ? :)
Bebekdi, ergen oldu göğsü kabardı rengi koyulaştı kafasındaki tüyler gitti ve yükseliyor... :)
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reeflavee 6 yıl
Eski logonun kafasındaki tüyleri yenisinde kaldırmasalarmış iyiymiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alikiziltoprak 6 yıl
Devamlı bir değişiklik arayışı içindeler. Logoyu değil işleyişi değiştirmeliler bence.
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dhyorumcusu 6 yıl
Eski logoları hem renk hem de şekil olarak daha sempatik duruyor. Eski logonun kafasındaki tüyleri yenisinde kaldırmasalarmış iyiymiş.
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Guest-194272510 6 yıl dhyorumcusu
dhyorumcusu
Eski logoları hem renk hem de şekil olarak daha sempatik duruyor. Eski logonun kafasındaki tüyleri yenisinde kaldırmasalarmış iyiymiş.

Aynen, eskisi daha sempatik duruyor.
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Recharged 6 yıl
Eskisi daha iyi duruyor sanki.
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tahadn 6 yıl Recharged
Eagle Claw

Eskisi daha iyi duruyor sanki.

Bencede eskisi daha iyi.
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gokooo 6 yıl
Her bölge için yönetim kontrolünde sansür programından sonra özgürlük temalı logo süper olmuş!
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tunewiki 6 yıl
habere bak
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