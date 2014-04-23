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Twitter'ın yenilenen profil sayfaları herkese açıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın yenilenen profil sayfaları herkese açıldı
En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce profil sayfalarını yenilemişti. Başta sadece belirli kişilerin gördüğü bu yeni tasarım, yapılan resmi açıklama ile herkesin kullanımına açıldı.
Detaylarına daha önce de değindiğimiz Facebook benzeri bu yeni tasarımla sayfanın üst bölümünde büyük bir kapak fotoğrafı yer alırken, profil fotoğrafının yer aldığı sol tarafta ise ayrıntılı kişisel bilgiler, takipçiler ve fotoğraflar ile videolar bulunuyor. Genel tweet akışı sayfa ortasında yer alıyor, sağ tarafta ise takip önerileriyle dünya gündemi görünüyor. "Pin" desteğiyle belirlenen tweetlerin sayfanın üst kesimine sabitlenmesine de imkan veren yeni tasarım, görüntülenecek tweetler için filtreleme desteği veriyor ve son olarak bazı önemli içerikleri çok daha büyük olarak kullanıcıların karşısına çıkartıyor.
Twitter'ın yeni tasarımına geçmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

https://about.twitter.com/tr/products/new-profiles Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BroFenomen 5 yıl
Faceboook özentiliğimi bu özgünleşin[>:]
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ylodmr 5 yıl
faceBoklaşma
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bkaakco 5 yıl
Bilmesem Facebook sanacaktım
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Recharged 5 yıl
Yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Başlarda beğenmemiştim fakat sonradan yapılan ufak değişikliklerle daha iyi duruma geldi. Şuan gayet güzel durumda, sadeliğini koruyor.
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