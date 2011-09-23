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UBS: iPhone kullanıcılarının %89'u markalarına sadık. İşte ilginç sonuçlar...

Firmalar izledikleri çeşitli stratejilerle tüketicileri kendilerine bağlayarak sadık birer müşteri haline getirmeyi arzularlar. Peki bunu tam anlamıyla başarabiliyorlar mı?
7 yıl
9,4b
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171
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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UBS: iPhone kullanıcılarının %89'u markalarına sadık. İşte ilginç sonuçlar...
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Ticari faaliyet gösteren firmaların genelde benzer amaçları bulunur. Bunlara rekabetçi üstünlüğü koruyarak zorlu piyasa koşullarında varlığı sürdürmeyi, konulan finansal hedeflere ulaşmayı ve müşteri sadakati oluşturmayı örnek olarak vermek mümkün. Firmalar izledikleri çeşitli stratejilerle tüketicileri kendilerine bağlayarak sadık birer müşteri haline getirmeyi arzularlar. Peki bunu tam anlamıyla başarabiliyorlar mı? İşte UBS analistleri ağustos ayında yaptıkları son araştırmayla bunun cevabını bulmaya çalışmış.
Analistler seçtikleri 515 kişi üzerinde bir araştırma gerçekleştirmiş. Yapılan araştırma kapsamında bu kişilerin şu anda hangi markayı kullandıklarına ve gelecekte hangi markadan yana tercih yapacaklarına dair sorular yöneltilmiş.
Apple iPhone kullanıcıları %89 gibi muazzam bir oranla marka sadakati en yüksek kesim olarak karşımıza çıkıyor. Apple'ı %39 ile HTC, %33 ile Research in Motion (BlackBerry), %28 ile Samsung, %25 ile Motorola ve en sonda %24 ile Nokia izliyor. Şu anda üçüncü sırada yer alan Research in Motion'ın, 18 ay içinde büyük bir düşüş sergileyerek %62 seviyesinden %28'lere kadar gerilediği bildiriliyor.
Mobil işletim sistemleri bazında ise Android kullanıcılarının %55'i Android ile yola devam edeceklerini belirtirken, %31'lik kesim bir sonraki tercihlerini iPhone'dan yana yapabileceklerini açıklamış.
UBS: iPhone kullanıcılarının %89'u markalarına sadık. İşte ilginç sonuçlar...
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http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2011/09/22/apple-ubs-telecom-survey-finds-iphone-morea-sticky/ Yorum Yaz
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panelci 7 yıl en beğenilen
Apple çok garip bi marka kullananlarin %90'ı nemnunken kullanmayanlar sürekli şikayetçi..
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pEgaTR 7 yıl
Arkadaşlar siz herkesi neden bir tutuyorsunuz ? PDA kullanıcılarının yüzde kaçı jailbreak veya Android de yapılan Rom lama vs leri yapıyor ? Çoğu kullanıcı alıyor telefonu , sesli arama , mail , msn , mesaj , biraz internet tarayıcısı , facebook, tweeter vs gibi belli başlı şeyleri kullanıyorlar .
Kullanıcı eğer cihaz kabul edilebilir hızda ise , kendine sorun çıkarmıyorsa , zırt bırt kitlenmiyorsa , çökmüyor , donmuyor ve zamanla çalışma hızında ve stabilitesi ile ilgili bir sorun yaşamıyorsa memnun kalıyor ve değiştirmek istemiyor , değişeceksede aynı firmanın yeni ürününü almak istiyor . Neden ? Çünki güveniyor , yeni ürünün teminatı kullandığı ve memnun kaldığı ürün . Bukadar basit .
Yani bunun fanboy luk la alakası yok , memnuniyet meselesi . Bende bir İphone kullanıcısı olarak yakın zamanda bir samsung galaxy Note veya Galaxy S3 macerası yapmayı düşünüyorum . Eğer gerçekten memnun kalırsam kullanırım , neden kullanmiyim ? Sadece kendisini akıllı diğerlerini salak sanan aynaya baksın , salağı uzaklarda aramasın . Kimse her açıdan memnun olduğu , ihtyiyaçlarını karşılayan bir ürünü parasını ve rahatını riske atıpda keyfi değiştirmez ...
Saygılar
Arkadaşlar siz herkesi neden bir tutuyorsunuz ? PDA kullanıcılarının yüzde kaçı jailbreak veya Android de yapılan Rom lama vs leri yapıyor ? Çoğu kullanıcı alıy...
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CONQUER. 7 yıl
Bile bile kazıklanmaya kandırılmaya devam etmek isteyen insan çok sandığımızdan daha çok demek ki...
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emre1393 7 yıl
500 Kişiyle araştırma mı olur. Yapsınlar bi online anket milyonluk. Sonucuna göre konuşulur.
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tamer_kajmeran 7 yıl
adamda iphone var yan tarafta mutfakta piknik tüpünde 2 yumurta kırıp yiyor
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ilkerring 7 yıl
emre1393

500 Kişiyle araştırma mı olur. Yapsınlar bi online anket milyonluk. Sonucuna göre konuşulur.

online anket yaparlarsa apple ı olmayan androidboylar ankete asırı yukleme yapıp anketin güvenlirliğini bozarlar
. apple fanlar android anketini yanıtlamaz ama sırf kotulemek için adroidboylar ipod, imac, iphone, ipad için profesör kesilirler
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ZZ RAT 7 yıl emre1393
emre1393

500 Kişiyle araştırma mı olur. Yapsınlar bi online anket milyonluk. Sonucuna göre konuşulur.

500 kisilik orneklem ile saglikli bir sonuc cikmaz,
ama online hic olmaz,
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FRAPS 7 yıl
MArkaya sadık olabilir ama modele hiç sadık değiller. Bir üst model çıktı mı hemen onu almak için kuyruğa girip elindekini satışa çıkartıyor :)

Burada iphone4 kullanıp şöyle böyle diye anlatanların yarısından fazlası elindekini satıp aRalarında elle tutulur hiçbir fark olmasa dahi ne olursa olsun iphone 5 alacaktır.
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ilkerring 7 yıl
FRAPS

MArkaya sadık olabilir ama modele hiç sadık değiller. Bir üst model çıktı mı hemen onu almak için kuyruğa girip elindekini satışa çıkartıyor :)

Burada iphone4 kullanıp şöyle böyle diye anlatanların yarısından fazlası elindekini satıp aRalarında elle tutulur hiçbir fark olmasa dahi ne olursa olsun iphone 5 alacaktır.

çok iyi bir tespit
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ZZ RAT 7 yıl
FRAPS

MArkaya sadık olabilir ama modele hiç sadık değiller. Bir üst model çıktı mı hemen onu almak için kuyruğa girip elindekini satışa çıkartıyor :)

Burada iphone4 kullanıp şöyle böyle diye anlatanların yarısından fazlası elindekini satıp aRalarında elle tutulur hiçbir fark olmasa dahi ne olursa olsun iphone 5 alacaktır.




bu da isin biraz parada bittigini gosteriyor.
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_KadirşinaS_ 7 yıl
FRAPS

MArkaya sadık olabilir ama modele hiç sadık değiller. Bir üst model çıktı mı hemen onu almak için kuyruğa girip elindekini satışa çıkartıyor :)

Burada iphone4 kullanıp şöyle böyle diye anlatanların yarısından fazlası elindekini satıp aRalarında elle tutulur hiçbir fark olmasa dahi ne olursa olsun iphone 5 alacaktır.

Tespit güzel olabilir de ben konuyla alakasını anlayamadım.Kavramlara farklı anlamlar yükleyerek tespit yapmak pek güzel değil.

Konu başlığı "marka sadakati" kavramıyla alakalı, "ürün sadakati" veya "model sadakati" gibi bir tartışma yok ki.
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Faux Carnival 7 yıl
Memnun olmanin kolelik olmadigini, benim de bundan bahsetmedigimi gayet iyi biliyorsunuz. Ben sadece su konuda yazilanlari hayretle izliyorum. Ozellikle mertgraph, gununun cok buyuk bir kismini pusuya yatmis, aman Apple'a laf gelir mi kaygisiyla gecirmekte. İste bu kolelik, kolelik oldugu kadar tehlikeli de bir durum. Bir de Centauri vardi ama o dunyanin sosyal imkanlarini kesfetti sanirim.
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caves 7 yıl Faux Carnival
Faux Carnival

Ozellikle mertgraph, gununun cok buyuk bir kismini pusuya yatmis, aman Apple'a laf gelir mi kaygisiyla gecirmekte. İste bu kolelik, kolelik oldugu kadar tehlikeli de bir durum. Bir de Centauri vardi ama o dunyanin sosyal imkanlarini kesfetti sanirim.

Dediğiniz arkadaşların pusuya yatıp, "Appe'a laf gelir mi kaygısıyla" gününü burada geçirip geçirmediğini bilmiyorum ama Apple ile ilgili her haberde birilerinin gelip nefretlerini kustuğunu biliyorum.

İşin ölçüsü o kadar kaçmış ki uyuşturucu bağımlılığına kadar ileri gidilmiş... Evrim tartışmalarına girilmiş!

SystemApps nickli arkadaşımız, 1. sayfada Teoman'ın Balans ve Manevra filminden bir bölüme yer vermiş mesajında.

"Ama hala buradasın" repliğininden kendine bir ders çıkaramamış ama... Sürekli Apple forumlarında sağa sola bulaşırken görüyoruz kendisini, diğer tüm Hateboy'lar gibi.

Neden inat eder insan? Herkesin bildiği bazı doğruları yüzlerce yalan ile süsleyip söyleyerek neden kahramanlık yapmaya çalışır?

Zahmet etmesin hiç kimse, en ağır eleştirileri ben yazayım:

1) İOS kapalı sistemdir. Apple tekelcidir.

2) Mac'ler düşük donanımlı ve pahalıdır.

3) Apple kullananlar markanın sağladığı prestij için kullanır.

Bunlara verilecek yüzlerce de cevabım var... Hep verdik...

Ama vermeyelim, "Evet hepsi doğrudur" diyelim.

Gerçekten böyle olsa, dünyada milyonlarca "aptal" olsa sana ne?

Hadi bunu bir kere söyleyip görevini yaptın. Bir kere daha söyledin, bir kere daha. Bakmışsın yıllar geçmiş daha da söyledin.

Artık bir yerden sonra söylemez dedik yine söyledin.

E daha ne?

Başkalarına "aptal" derken "aptallaştığını" farkedemiyor musun?

Nedir bu yel değirmenlerine karşı giriştiğin savaş. Amacın ne?

Amacın beni değişirmek mi? Amacın kendini tatmin etmek.

Amacın ulaşamadığını / ulaşmadığını düşman ilan etmek.

Geçen gün biri yazmış, Tabii ki yine Apple başlığına;

"Eleştiriyordum, eleştiriyorum, eleştireceğim"

Hey mübarek, adam bunu yaşamının amacı haline getirmiş. Şairane şairane konuşuyor.

Helal!

İşte bu yüzden sevgili Faux Carnival kimsenin pusuya yattığı yok. Birilerinin gelip birşeylere kin kusarak insanları irite etmesi var.

Tabii bunun karşılığında bir savunma mekanizması gelişiyor ister istemez.
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C£nq 7 yıl
Apple pahalı zihniyetini anlamak Türkiyede mümkün değil. Kardeşim git bak bakalım aynı seviye Samsung, Htc, Sony ne kadar. Hizmetin para ettiğini zaten Türkiyede pek anlatamazsın. Bu böyledir adam hizmete para vermek istemez. Benim telefonum her işimi görüyor, guncellestirmeleri devamlı ve diğer üreticiler gibi bu konu mevzu bahis edilmiyor. Yok 2.1de son yok 1.6da kaldi vs vs.

Aldım kutudan çıkardım taktım kullanıyorum. Para benim telefon benim, keyif benim. Kimse sana zorla git Apple al diyor mu? Seciminde
özgürsün ve serbest pazar ekonomisi. Sen git Nokia al milletin malına nazar etme! Şöyle 1 hafta iPhone kullan ondan sonra konuş. Hariçten gazel okuma.
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Faux Carnival 7 yıl
Bir markanin bu kadar kolesi olunur ancak...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Faux Carnival

Bir markanin bu kadar kolesi olunur ancak...

Bükemediğin eli öpeceksin.
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Capt. Awesome 7 yıl
10 Liralık mala 100 Lira versem bende üründen memnun kalıp, apple'a sadık olurdum.
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Alkan34 7 yıl

Capt. Awesome
10 Liralık mala 100 Lira versem bende üründen memnun kalıp, apple'a sadık olurdum.


Sanki apple ürünlerini zorla sattiriyor biraz mantikli yorumlar yapalim lütfen
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1 HiT u DowN 7 yıl Capt. Awesome
Capt. Awesome

10 Liralık mala 100 Lira versem bende üründen memnun kalıp, apple'a sadık olurdum.


zaten htc samsung üretim fiyatına satıyor.
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sertacarslan 7 yıl
soar.kerrigan
***Leopard*** Kim ne derse desin Apple.








ilk katilan ben oluyorum sana

Ben eminim ki dunyada apple'dan nefret eden kullanici sayisi toplami Turkiye'dekinden azdir.
Bunun nedeninin %90'i sizin gibi apple kullanicilaridir, %10'u da firsatci distributor cemaati...
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Rusty 7 yıl
iyi %11 lik kısımdayım
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panelci 7 yıl
Konuya bak nereye gelmis,simdi biri çikip vatanini en çok seven smasung kullanandir derse sasirmam..
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AlicanNalbat 7 yıl
panelci
Apple çok garip bi marka kullananlarin %90ı nemnunken kullanmayanlar sürekli şikayetçi..

adam son noktayı koymuş beyler dağılın ! :)
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Statistik 7 yıl
uyusturcu bagimlilari da uyusturucu madde'ye 'sadik'tir.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Statistik

uyusturcu bagimlilari da uyusturucu madde'ye 'sadik'tir.

Bayrağını sevende vatanına "sadık"tır.

uyuşturucu örneğin seviyeyi düşürüyor.
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