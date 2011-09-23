UBS: iPhone kullanıcılarının %89'u markalarına sadık. İşte ilginç sonuçlar...

Ticari faaliyet gösteren firmaların genelde benzer amaçları bulunur. Bunlara rekabetçi üstünlüğü koruyarak zorlu piyasa koşullarında varlığı sürdürmeyi, konulan finansal hedeflere ulaşmayı ve müşteri sadakati oluşturmayı örnek olarak vermek mümkün. Firmalar izledikleri çeşitli stratejilerle tüketicileri kendilerine bağlayarak sadık birer müşteri haline getirmeyi arzularlar. Peki bunu tam anlamıyla başarabiliyorlar mı? İşte UBS analistleri ağustos ayında yaptıkları son araştırmayla bunun cevabını bulmaya çalışmış.



Analistler seçtikleri 515 kişi üzerinde bir araştırma gerçekleştirmiş. Yapılan araştırma kapsamında bu kişilerin şu anda hangi markayı kullandıklarına ve gelecekte hangi markadan yana tercih yapacaklarına dair sorular yöneltilmiş.



Apple iPhone kullanıcıları %89 gibi muazzam bir oranla marka sadakati en yüksek kesim olarak karşımıza çıkıyor. Apple'ı %39 ile HTC, %33 ile Research in Motion (BlackBerry), %28 ile Samsung, %25 ile Motorola ve en sonda %24 ile Nokia izliyor. Şu anda üçüncü sırada yer alan Research in Motion'ın, 18 ay içinde büyük bir düşüş sergileyerek %62 seviyesinden %28'lere kadar gerilediği bildiriliyor.



Mobil işletim sistemleri bazında ise Android kullanıcılarının %55'i Android ile yola devam edeceklerini belirtirken, %31'lik kesim bir sonraki tercihlerini iPhone'dan yana yapabileceklerini açıklamış.



http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2011/09/22/apple-ubs-telecom-survey-finds-iphone-morea-sticky/