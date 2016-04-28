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UE Boom 2 inceleme "Suya, toza, darbeye dayanıklı bluetooth hoparlör"

3 yıl
69b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cep telefonu hoparlörleri gelişiyor olsa da iyi bir müzik deneyimi için büyük sürücülü hoparlör sistemlerinin yerini tutmaları imkansız. Durum böyle olunca Bluetooth hoparlörler tek seçenek oluyor
Evet cep telefonlarında yer alan hoparlörler gün geçtikçe daha güçlü hale geliyorlar ama amacınız vakit geçirmek değil müzik dinlemek ve eğlenmekse biraz ses gücü ve bas olayı farklı bir boyuta taşıyabiliyor.
 
UE Boom 2, bırakın cep telefonlarını benim diyen bir çok hazır müzik sisteminden daha yüksek ses çıkışı verebilen su geçirmez, darbeye karşı dayanıklı, 360 derece bir taşınabilir bluetooth hoparlör.
Cihazın fiziksel özellikleri ile başlayacak olursak UE Boom 2, 180mm uzunluğunda, 67mm genişliğinde ve 544gram ağırlığında silindirik tasarıma sahip bir hoparlör.
Micro USB portu üzerinden 2.5 saat şarj sonunda firma her ne kadar 15 saat dese de testlerimizde 10 saate yakın müzik deneyimi yaşatabilen hoparlöre dilerseniz 3.5mm kablo üzerinden de bağlantı yapabiliyorsunuz. Su geçirmez yapı nedeniyle portlar kapaklarla koruma altına alınmış durumda.
Hoparlör üzerinde ses açıp kapatma butonları olabildiğince fark edilir şekilde üst köşeye yerleştirilmişken, buluetooth eşleme ve güç tuşu üst kısma konumlandırılmış.
Ses açıp kapatma butonlarının her ikisine birden bastığınızda şarj durumu hakkında sesli bildirim de alabiliyorsunuz.
Tuşların geri bildirimleri gayet iyi ve basıp basmadığınız konusunda şüpheye düşmüyorsunuz.
UE Boom 2’nin üzerine hafifçe vuradak çalan parçayı durdurmek, çift vuruşla bir sonraki parçaya geçmek mümkün ama bu özellik hoparlörü elinizde tutarken işe yarıyor. Masada konumlu olduğu durumlarda tokatlara tepki vermiyor.
Özel yazılımı sayesinde UE Boom 2’de ekolayzer ayarları, pil durumunu görüntüleme ve frimware güncellemeleri akıllı telefon üzerinden yönetilebiliyor.
Dilerseniz aynı cihaza 3 farklı kullanıcıya kadar bağlantı kurup partileri daha eğlenceli hale getirmek de mümkün.
UE Boom 2’nin güzel özelliklerinden biri de 2 farklı UE Boom’un eşlenik çalışabiliyor oluşu. Böylece tek telefon üzerinden 2 farklı hoparlörü aynı anda yöneterek stereo etkisi oluşturabiliyorsunuz.
Malzeme kalitesi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayan hoparlör, biraz ağır ama gücü ve pil süresi düşünüldüğünde bu beklenmedik bir şey değil. E tabi bir hoparlörden söz ettiğimiz göre asıl önemli konu ses kalitesine değinmekte yarar var.
UE Boom 2, sizi hayrete düşürecek bir bas derinliği ve ses çıkış gücü sunuyor. Denemeden videoda söylenenlerle cihazın ses kalitesi hakkında fikir edinmeniz imkansız.
Gidip deneyip neler yapabildiğini kulaklarınızla duymanız gerekli. Evet sesi sonuna kadar açarsanız hafif patlama ve çatlamalarla karşılaşıyorsunuz ama genelde sesi sonuna kadar açmanıza gerek kalmıyor.
Ekolayzır ayarları ses deneyimini etkliyor, programa öylesine konmamış olmaları güzel olmuş. Cihazın bizde kaldığı süre boyunca 1 kere de frimeare güncellemesi geldi ve yükledim fakat ne değiştiği konusunda en ufak bir fikrim yok.
UE Boom 2’nin üzerinde yer alan mikrofon yardımıyla telefon görüşmesi de yapmak mümkün. 1 metre yakınında olmanız kaydı ile ses karşı tarafa sorunsuz iletiliyor karşı tarafın sesi de olabildiğince iyi geliyor.
Eğer şu sıralar bir bluetooth hoparlör alacağım ve buna verecek çok param var diyorsanız UE Boom 2’yi dinlemeden diğerleri için karar vermeyin derim.
Ses çıkış gücü nedeniyle komşularınızla aranızı bozabilir ama su geçirmez yapısıyla duşları bir parti havasında geçirmenizi sağlayabileceğini de bir kez daha belirtelim.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Golden Gate 3 yıl en beğenilen Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Su, toz, darbe dayanıklılığı niye var? Demekki tsunami olacak. Suyun altında binaların enkazlarından gelen toz ve darbeler. Sonra bunun sesi açık kalacak. Arama kurtarma ekipleri de insanları duyamayacak çünkü herkeste bunlardan olacak ve tüm enkazlardan müzik sesi geliyor olacak.

Kılıfsız telefonun cepteyken başkalarını kendi kendine araması kadar rahatsız edici.

Ne alakası var kardeş.

Belki ben bu cihazı forkliftle madende tozun içerisinde çalışırken, bağda bahçede çalışırken, havuz başında dinlenirken , belki denize girerken plajda tozun toprağın içerisinde dinleyeceğim?

Belki yağmur altında müzik dinlemek gibi bir fantezim var?

Ayrıca jbl on beat xtreme modeli var elimde ve yerde duruyordu, annem halı yıkarken içerisine su kaçırmış ve hoparlörü patladı. Tamir ettirmek zorunda kaldım. Ayrıca bu cihazlar masa üstünden kolaylıkla düşebiliyor.

Yazdığın fazla komik kaçıyor.
Tugrul_512bitSu, toz, darbe dayanıklılığı niye var? Demekki tsunami olacak. Suyun altında binaların enkazlarından gelen toz ve darbeler....
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halitozbasli 3 yıl
Teknede dr dre pill vardı teknede kullanıyordum. Üzerine su gelmiş artık mono çalışıyor speakerlerden bir kısmı meftah olmuş arada.
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eyoruk 3 yıl
Hayırlı olsun incelmee için teşekkürler.


Ben UE Boom bakmıştım önce ..Sonra Harman Onyx Studio 2 gördüm..Ve en sonunda da JBL Pulse 2 gördüm denedim..

Onyx diyorum ama taşınabilir olması da tercih nedenim.Onyx pek taşımak mümkün değil
UE mı yoksa JBL mı kararsızım.
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Free WiLL 3 yıl
şu cihazın maliyeti argesi felanca fişmancasıyla 30 $ maliyeti var mıdır acaba ? yazık günah ben hiç birinden memnun kalmamıştım zaten boyutları nedeniyle ses doğal gelmiyor.
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0134 3 yıl
Aylar önce bir etkinlikte deneyimlemiştim. Bayılmıştım. Ama pahalı.
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cansev07 3 yıl
hk onyx studio bundan daha iyi bi hoparlör bunu alıncaya kadar onu almak daha mantıklı bence
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Punpun 3 yıl
20$a aldigim earson 151 den farki ne acaba :)
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zagor_tenay34 3 yıl
şimdi fiyatına baktım da üstüne bira daha koyar Audioengine A2+ alırım o kadar yani...
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aycibin 3 yıl
700TL çok pahalı.iyi ürün ama 300-400 arası olmalıydı bence.
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alito 3 yıl
_RapiD_
5+1 ses sistemi parasındadır şimdi bu

Aynen neredeyse kaliteli bir 5+1 parası tutuyor
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dostum kertenkele 3 yıl
Küçücük telefon kocaman hoparlör taşımak için bim boşeti lazım buna pratik değil yani.
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_RapiD_ 3 yıl
5+1 ses sistemi parasındadır şimdi bu
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Tugrul_512bit 3 yıl
Su, toz, darbe dayanıklılığı niye var? Demekki tsunami olacak. Suyun altında binaların enkazlarından gelen toz ve darbeler. Sonra bunun sesi açık kalacak. Arama kurtarma ekipleri de insanları duyamayacak çünkü herkeste bunlardan olacak ve tüm enkazlardan müzik sesi geliyor olacak.

Kılıfsız telefonun cepteyken başkalarını kendi kendine araması kadar rahatsız edici.
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Golden Gate 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Su, toz, darbe dayanıklılığı niye var? Demekki tsunami olacak. Suyun altında binaların enkazlarından gelen toz ve darbeler. Sonra bunun sesi açık kalacak. Arama kurtarma ekipleri de insanları duyamayacak çünkü herkeste bunlardan olacak ve tüm enkazlardan müzik sesi geliyor olacak.

Kılıfsız telefonun cepteyken başkalarını kendi kendine araması kadar rahatsız edici.

Ne alakası var kardeş.

Belki ben bu cihazı forkliftle madende tozun içerisinde çalışırken, bağda bahçede çalışırken, havuz başında dinlenirken , belki denize girerken plajda tozun toprağın içerisinde dinleyeceğim?

Belki yağmur altında müzik dinlemek gibi bir fantezim var?

Ayrıca jbl on beat xtreme modeli var elimde ve yerde duruyordu, annem halı yıkarken içerisine su kaçırmış ve hoparlörü patladı. Tamir ettirmek zorunda kaldım. Ayrıca bu cihazlar masa üstünden kolaylıkla düşebiliyor.

Yazdığın fazla komik kaçıyor.
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