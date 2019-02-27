USB 3.2 standardı kullanıma sunuluyor

Bilgisayar dünyasında yüksek veri hızlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Haliyle standart düzenleyiciler de bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. 2017 yılında tanımı yapılan USB 3.2 standardı bu yıl kullanıma sunulacak.

İki kat hızlı

Bilgisayar sistemlerinden Nesnelerin İnterneti sektörüne otomobillere ve mobil cihazlara kadar USB standardı veri aktarımı için vazgeçilmez hale geldi. Ana akım olduğu için de haliyle bu standart üzerinde daha çok duruluyor.

Hali hazırda yaygın olarak iki standart kullanılıyordu. Bunlar 5Gbps hızlarına çıkabilen USB 3.0 veya USB 3.1 Gen1 ile 10Gbps hızlarına çıkabilen USB 3.1 veya USB 3.1 Gen 2 şeklinde sıralanıyordu. USB 3.2 ise isimlendirme konusunda da değişiklik yapıyor.

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USB 3.2 standardı ile 20Gbps teorik hızlara ulaşmak mümkün olacak. Bununla birlikte USB 3.2 teknolojisi USB Tip-C odağında geliştirildi. Tip-C çıkışlarındaki fiziksel bağlantı katmanlarına yapılan bir güncelleme ile tüm kanallar devreye sokuluyor ve 20Gbps elde ediliyor. Yani aslında 2x10Gbps şeklinde de tanımlayabiliriz.

USB Uygulayıcı Forumu yaptığı açıklamada USB 3.2 standardının kontrolcülere ulaşmasının yıl ortasında olacağını bildirdi. Yaz aylarında muhtemelen üst seviye anakart ve kontrolcülerde ilk USB 3.2 bağlantılarını görebileceğiz. Çevre birimlerinin USB 3.2 standardına geçiş yapması ise 2020 yılını bulacak.

Forum isimlendirmede de değişiklik yapıyor. Bundan sonra kullandığımız yüksek hızlı USB bağlantılarını USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2x2 şeklinde isimlendirilmiş göreceğiz. Bununla birlikte kullanıcılarının kafasının iyice karışacağına şüphe yok zira halen USB 3.0 ve USB 3.1 isimlendirmesi daha anlaşılabilir olarak görülüyor.