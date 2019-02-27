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USB 3.2 standardı kullanıma sunuluyor

Bağlantı hızlarını iki kat arttıran USB 3.2 standardı bu yıl hayatımıza giriyor. İlk etapta kontrolcü ve anakart ürünlerinde sonrasında ise çevre birimlerinde bu standardı göreceğiz.
2 ay
5,8b
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27
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB 3.2 standardı kullanıma sunuluyor

Bilgisayar dünyasında yüksek veri hızlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Haliyle standart düzenleyiciler de bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. 2017 yılında tanımı yapılan USB 3.2 standardı bu yıl kullanıma sunulacak.

İki kat hızlı

Bilgisayar sistemlerinden Nesnelerin İnterneti sektörüne otomobillere ve mobil cihazlara kadar USB standardı veri aktarımı için vazgeçilmez hale geldi. Ana akım olduğu için de haliyle bu standart üzerinde daha çok duruluyor.

Hali hazırda yaygın olarak iki standart kullanılıyordu. Bunlar 5Gbps hızlarına çıkabilen USB 3.0 veya USB 3.1 Gen1 ile 10Gbps hızlarına çıkabilen USB 3.1 veya USB 3.1 Gen 2 şeklinde sıralanıyordu. USB 3.2 ise isimlendirme konusunda da değişiklik yapıyor.

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USB 3.2 standardı ile 20Gbps teorik hızlara ulaşmak mümkün olacak. Bununla birlikte USB 3.2 teknolojisi USB Tip-C odağında geliştirildi. Tip-C çıkışlarındaki fiziksel bağlantı katmanlarına yapılan bir güncelleme ile tüm kanallar devreye sokuluyor ve 20Gbps elde ediliyor. Yani aslında 2x10Gbps şeklinde de tanımlayabiliriz.

USB Uygulayıcı Forumu yaptığı açıklamada USB 3.2 standardının kontrolcülere ulaşmasının yıl ortasında olacağını bildirdi. Yaz aylarında muhtemelen üst seviye anakart ve kontrolcülerde ilk USB 3.2 bağlantılarını görebileceğiz. Çevre birimlerinin USB 3.2 standardına geçiş yapması ise 2020 yılını bulacak.

Forum isimlendirmede de değişiklik yapıyor. Bundan sonra kullandığımız yüksek hızlı USB bağlantılarını USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2x2 şeklinde isimlendirilmiş göreceğiz. Bununla birlikte kullanıcılarının kafasının iyice karışacağına şüphe yok zira halen USB 3.0 ve USB 3.1 isimlendirmesi daha anlaşılabilir olarak görülüyor.

USB 3.2 standardı kullanıma sunuluyor
 

https://www.anandtech.com/show/14027/usb-32-at-20-gbs-coming-to-highend-desktops-this-year Yorum Yaz
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gokhan-can 2 ay en beğenilen
İsim babası kim bunların ya. Beyin özürlü müdür nedir? Neden tüketicilerin anlamlandırabileceği cinsten isimler vermiyolar diğer standardlarda olduğu gibi bu USB'de de anlamıyorum. Geri zekalılar... Bari isimlendiriyorsun bu şekilde bari tekrar tekrar 1-2 senede bir isimlerini değiştirip durma.
İsim babası kim bunların ya. Beyin özürlü müdür nedir? Neden tüketicilerin anlamlandırabileceği cinsten isimler vermiyolar diğer standardlarda olduğu gibi bu US...
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Ussuz 2 ay
Daha usb 3.0 bile tam anlamıyla yaygınlaşmış değil. Garip...
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fuckulteli 2 ay
Bu ne saçma bir isimlendirmedir!
3.2 Gen1
3.2 Gen2
3.2x2
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ddsmurat 2 ay
Usb 2.0 akar kanka
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medverdev 2 ay
3.2 genleriyle beraber 10 yıl gider desenize :)
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fakasupi 2 ay
Donanım güçlü olmadıktan sonra hiç verim alınmıyor. Adam usb 3.0 var diye cihazı satıyor veri aktarım hızı 15 mb yi geçmiyor sizde seviniyorsunuz cihazda 3.0 var üç yüz beş yüz atarız diye. Benim için bir şey ifade etmiyor bu yenilikler.
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Like a Sir 2 ay
Thunderbold 3 40Gbit/s ile çalışıyor iken 20 Gbit/s olan iletimi yeni standart diye sunmak ?
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Bloodin 2 ay
Sanki 3.1 yayıldı, ortam usb-c mouselarla, flashlarla doldu da 3.2'yi çıkarıyorlar, halen Type C kullanan donanım yok ortada...
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ipli jeton 2 ay Bloodin
USB C ileride sorun çıkarmaya çok gebe bir konnektör. Minicik konnektörün içine 24 pini tıkıştırmışlar. İleride tak çıkar yapmaktan konnektör boşluk yapmaya başlayınca sorunlar başlayacak. Kısacası bu büyüklükte bir konnektörün içine 24 pin koymak pek sağlıklı değil. Eşek kadar a konnektörde bile konnektör aşınıp gevşeme yaptığında usb aygıtı tanınmadı olayı, en ufak bi harekette bağlantının kopması sorunları oluyor.
Ayrıca bu her nesilde versiyon numarası değiştirme çinli hilekarların ekmeğine yağ sürüyor. Halk arasında USB 3.0 diye bilinen ürünleri, USB 3.1 diye etiketliyorlar. İnsanlara 5Gb lik malı 10Gb lik gibi satıyorlar.
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devrimdoga 2 ay
hiç gen kısmını katmayıp;
3.2
3.3
3.4 şeklinde gitselerdi daha iyi olmaz mıydı?
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adam olun 2 ay
pcie 4 ve drr5 çıksında yeni anakart alalım
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System Lord 2 ay
galiba 2020 den önce pc mi yenilemeyeceğim . ekran kartlarında nvdianın RTX serisi çıktı . İşlemciler de 7nm işlemciler çıktı . usb lerde 3.2 standardı 2020 deniliyor. o zaman geriye kaldı ddr5 ramleri beklemek .
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estrofem 2 ay System Lord
DDR3 varken DDR4 Ramleri 3-4 sene beklediğimi bilirim, sonunda dayanamayıp DDR3'lü sistem topladım.
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Ussuz 2 ay
Daha usb 3.0 bile tam anlamıyla yaygınlaşmış değil. Garip...
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FRAPS_TR 2 ay
Madem bu kablo ile yapılıyordu neden 3.1 çıktığında yapılmadı. Devamlı yeni donanım satma peşindeler.
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