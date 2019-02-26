Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı

MWC 2019 fuarında Venüs V7 akıllı telefonunu tanıtan ve Venüs Z30 akıllı telefonunu satışa sunan Vestel televizyon tarafında da hareketli. Fuarda Google ile yaptığı yeni Android TV iş birliğini duyurdu.

Dev iş birliği

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Google Android TV ve IoT İş Birlikleri Direktörü Ariel Spivak’ın katıldığı toplantıda yeni nesil Android TV iş birliği ile ilgili detaylar verildi.

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İş birliğine göre Android Pie işletim sistemli yeni Android TV üretimini Vestel City’de yapacak olan firma Türkiye’den başlayarak Avrupa’ya ihraç etmeyi planlıyor. İlk televizyonların piyasaya çıkışı Mayıs ayını bulacak.

Televizyon sektöründe global çapta ihracat yapan Vestel’in ürün gamında pek çok akıllı özelliklere sahip televizyon bulunuyor ancak Android TV tarafına biraz uzak kalmıştı. Android 9.0 Pie işletim sistemli televizyonlar ile deneyim üst seviyeye çıkarken Google Assistant entegrasyonu da dikkat çekiyor.

Erdoğan diğer taraftan cep telefonlarında ÖTV’yi yüzde 50 oranına çıkaran yasa tasarısını sonuna kadar desteklediklerini ve bu kararın yerli üretimi artırmak adına çok önemli olduğunun da altını çizdi.