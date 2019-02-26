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Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı

Akıllı telefonlardan sonra Google ile iş birliğini televizyon sektörüne de genişleten Vestel, bahar aylarında Android TV üretimine başlayacak. Hedef Avrupa pazarı.
2 ay
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2019 fuarında Venüs V7 akıllı telefonunu tanıtan ve Venüs Z30 akıllı telefonunu satışa sunan Vestel televizyon tarafında da hareketli. Fuarda Google ile yaptığı yeni Android TV iş birliğini duyurdu.

Dev iş birliği

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Google Android TV ve IoT İş Birlikleri Direktörü Ariel Spivak’ın katıldığı toplantıda yeni nesil Android TV iş birliği ile ilgili detaylar verildi.

Ayrıca Bkz. "Turkcell blok zinciri teknolojisini temel aldığı yeni çözümlerini tanıttı"

İş birliğine göre Android Pie işletim sistemli yeni Android TV üretimini Vestel City’de yapacak olan firma Türkiye’den başlayarak Avrupa’ya ihraç etmeyi planlıyor. İlk televizyonların piyasaya çıkışı Mayıs ayını bulacak.

Televizyon sektöründe global çapta ihracat yapan Vestel’in ürün gamında pek çok akıllı özelliklere sahip televizyon bulunuyor ancak Android TV tarafına biraz uzak kalmıştı. Android 9.0 Pie işletim sistemli televizyonlar ile deneyim üst seviyeye çıkarken Google Assistant entegrasyonu da dikkat çekiyor.

Erdoğan diğer taraftan cep telefonlarında ÖTV’yi yüzde 50 oranına çıkaran yasa tasarısını sonuna kadar desteklediklerini ve bu kararın yerli üretimi artırmak adına çok önemli olduğunun da altını çizdi.

 

https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2199781-vestel-ile-google-dan-ortak-tv-hamlesi Yorum Yaz
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AirSupport 2 ay en beğenilen
Ucuz olacak kaliteli olacaksa neden olmasın? Bende isterim Samsung yerine Vestel veya Türk Markasını almayı ama Vestel diyor ki hem çöp üreteyim hemde sana kazık fiyattan satayım.
Ucuz olacak kaliteli olacaksa neden olmasın? Bende isterim Samsung yerine Vestel veya Türk Markasını almayı ama Vestel diyor ki hem çöp üreteyim hemde sana kaz...
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fuckulteli 2 ay
Telefonları için iyi düşünmesemde, haberi okuyunca televizyonları için iyi niyetli düşünmüştüm ta ki son paragrafı okuyuncaya kadar. Ürettikleri cihazlarınız elinizde patlasın, girdiğiniz pazarlarda zarar edin emi!
Lan %50 ötv'yi yerli üretim için yararlı bulacağına desene; zaten alım gücü düşük halkımız için ötv'yi %25'den %50'ye çıkarmak yerine yerli üretimndeki ötv'yi %10'a düşürebiliriz, niye demiyorsun. Her ikisinde de sana giren çıkan yok. Vatandaşı niye silkeleme derdindesiniz.
Telefonları için iyi düşünmesemde, haberi okuyunca televizyonları için iyi niyetli düşünmüştüm ta ki son paragrafı okuyuncaya kadar. Ürettikleri cihazlarınız el...
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ALKaraca 2 ay
Vatanımı çok seviyorum,Atatürkçüyüm.
Ama sedece Vestel değil tüm Türk şirketlerinden ağızlarıyla kuş tutsalar ki bu zamana kadar olmadı ve bundan sonra da olmayacak televizyon satın almam ve aileme de tavsiye etmem.Çünkü biliyorum ki Türk şirketleri insanlarımızı kazıklama,kandırma ve yolma peşinde.Ayrıca Türk markalarından televizyon alan birisini gördüğüm zaman neden Türk markası aldığını anlayamıyorum.
Vatanımı çok seviyorum,Atatürkçüyüm.Ama sedece Vestel değil tüm Türk şirketlerinden ağızlarıyla kuş tutsalar ki bu zamana kadar olmadı ve bundan sonra da ol...
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5 Yanıt Yanıtla +27
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scorpion20 2 ay
takip
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DH Misafiri 2 ay
vestelden android tv yi bitirme haraketi.
google bindiği dalı kesiyor.
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volkman 2 ay
Boş boş milliyetçilik yapıyorsunuz. Ben de Atatürkçüyüm ve milliyetçiyim. Beyaz eşyalarımı da Türk firmalarından alırım, ama tek uzak durduğum marka Vesteldir. Çünkü Vestel vergileri diye bir konu var.
Milliyetçilik adı altında yandaş yalakaların cebini doldurmak zorunda değilim. Üstelik de halktan ek vergi alınsın diye, hükümete teklif sunan bir firmadan.
Profilo, sağlam ürünler üreten, oldukça iyi bir firma. Onun ürettiği çamaşır ve bulaşık makinelerini sorgulamadan alırım. Gerçekten kaliteli ve sağlam mallar üreten bir firmamız. Arçelik de, eh işte. Sapı elinizde kalmazsa, teknolojiyi kullanmaya çalışan bir firma. Gerçi Beko Avrupa normlarında üretim yapmak zorunda. Koçtan alacaksam, Beko tercih ederim. Ama Vestelin uzağından bile geçmem. Sayelerinde 1.200 TL lik televizyona 3000 TL ödedim. Kendi malları da 1000 TL ye malediyorsa, 2500 TL den satıyorlar.
Vestel vergileri; iç piyasada ürünlerimiz tercih edilmiyor. İthal ürünlerin ÖTV si %7 oranında artırılsın.
Hükümet; Aaaa, biz orayı atlamışız, hepsine %20 ÖTV geçirelim. Ehehhehehe!
Bu mu ülkenin milli değeri?
donanimhaber.com/...
eksisozluk.com/...
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FatihAsl 2 ay volkman
Bizde Milliyetçiler de boş Milliyetçi, Atatürkçülerde boş Atatürkçü, Muhafazakarlarda boş muhafazakar .... Biz tembeliz,
“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Mustafa Kemal Atatürk
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MHEC 2 ay
Son ötv olayından sonra iyice nefret ettim vestelden.
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uykuadam 2 ay
vestel z20 1470 tlye geldi
3 sene götürecek bir telefon
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dark_prince60 2 ay
hangisini alısanız alın günün sonunda açıp Survivor veya yemek programı izlenecek o tv de. ne gerek fazla para vermeye.
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firat_kilic 2 ay
Yurtdışı al bunu Türkiyede Türklere ürettirdim sana 1lira... Ey Türk vatandaşı sana ise 5lira... kimin hoşuna gitti? tokatlandın mı? yanağın mı okşandı? iyi ile kötüyü ayırd edebiliyormusun? Seçebiliyormusun? Sana bırakılan seçim şartları sence demokrasi mi? %50ötvli... yoksa zoraki dandik ve seni yok edecek bir seçenek oluşturulmuş seçim mi? Bunlar ölümüne çıkar. Alkışlıyorsan iyi ölmeler... banada borçsuz vasiyetinden %10 ayırırsın...
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firat_kilic 2 ay
3ncü dünya ülkesi kalmamızı sağlayan VESTEL. Felsefenizin ta....
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enigma98 2 ay
Ben vestel 55ud9650 kullanıyorum memnunum iyikide almışım 3200 tl ye 4k,hdr,dolby vision,va panel,3 yıl garanti nerede bulacaksınız ilk aldığım tvde sorun çıktı hemen değişim verdiler bu kadar da yabancı marka fanatikliği yapmamak gerek sonucunda paramız memleketimizde kalsın...
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DH Misafiri 2 ay
Yoo sen al yerli üreticilerden. Sana alma diyen mi var? Sananane kimin nerden ne marka alacağına? Herkes de akıl var fikir var, kendi kazandığı para da kendine... Sen kim oluyorsun ki kimin ne olduğuna karar veriyorsun? Memleket düşmanıymış... Seni silkelemeye devam etsinler koçum devam et sen yerli malı al...
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