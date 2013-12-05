USB 3.1 ile önceki bağlantıları unutun





90'lı yılların ortalarından itibaren bilgisayar dünyasında yaygınlaşmaya başlayan USB teknolojisi, o günden bu yana vazgeçilmezlerden birisi oldu ve hem masaüstünde hem de farklı formatlarla mobil cihazlarda boy gösterdi. Ancak geriye dönük uyumluluğu bozmamak adına çıkış yuvası hep aynı formatta kaldı.





Aradan geçen 20 yılın ardından USB Forumu radikal bir karar aldı ve USB 3.1 olarak hayatımıza girecek yeni teknolojinin geriye dönük uyumluluk sunmayacağını açıkladı. USB 3.1 standardının ilk duyurulduğu dönemde geriye uyumluluk listede olan bir özellikti. Ancak forum yenilikler sunmak adına klasik USB yuvası tasarımından vazgeçti.





USB 3.1 standardı Type-C adı verilen yeni bir bağlantı tipi ile geliyor. Bu bağlantı microUSB tasarımına oldukça benziyor ancak en önemli özelliği her iki yöne çevirerek kullanabilmeniz. Yani Lightning kablosuz gibi Type-C kablonuzun hangi yüzünün alta baktığı önemli olmayacak.





Tasarımın küçülmesi neticesinde artık ilişkili tüm cihaz ve aksesuarlarda da boyutların küçüldüğüne şahit olacağız. Küçük boyutlara rağmen standart 10Gbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyabiliyor. Ayrıca cihazdan cihaza 100W gibi devasa bir enerji akımı da sağlanabiliyor.





USB 3.1 standardının bu haline bakıldığında aslında Thunderbolt teknolojisine alan kaptırmamak için yapılmış bir hamle olduğu görülüyor. Zira Intel, Thunderbolt kontrolcülerinde artık 20Gbps hız, bilgisayardan bilgisayara veri aktarımı, 53W ve üzeri seviyelerde enerji transferi gibi yeniliklere önümüzdeki yıldan itibaren yer vermeye hazırlanıyor.





USB 3.1 hali hazırda üreticilere test amaçlı dağıtılmış durumda ve gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması hedefleniyor. USB 3.1 piyasaya çıktığında şu an kullandığımız hiç bir dizüstü bilgisayar soket uyumu sağlamayacak ve muhtemelen adaptörler yardımıyla standardı kullanıyor olacağız.

http://www.geek.com/chips/usb-3-1-spec-solves-first-world-problem-introduces-smaller-reversible-usb-plug-1578815/