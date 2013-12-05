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USB 3.1 ile önceki bağlantıları unutun

5 yıl
4,7b
1
68
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB 3.1 ile önceki bağlantıları unutun

90'lı yılların ortalarından itibaren bilgisayar dünyasında yaygınlaşmaya başlayan USB teknolojisi, o günden bu yana vazgeçilmezlerden birisi oldu ve hem masaüstünde hem de farklı formatlarla mobil cihazlarda boy gösterdi. Ancak geriye dönük uyumluluğu bozmamak adına çıkış yuvası hep aynı formatta kaldı.

Aradan geçen 20 yılın ardından USB Forumu radikal bir karar aldı ve USB 3.1 olarak hayatımıza girecek yeni teknolojinin geriye dönük uyumluluk sunmayacağını açıkladı. USB 3.1 standardının ilk duyurulduğu dönemde geriye uyumluluk listede olan bir özellikti. Ancak forum yenilikler sunmak adına klasik USB yuvası tasarımından vazgeçti. 

USB 3.1 standardı Type-C adı verilen yeni bir bağlantı tipi ile geliyor. Bu bağlantı microUSB tasarımına oldukça benziyor ancak en önemli özelliği her iki yöne çevirerek kullanabilmeniz. Yani Lightning kablosuz gibi Type-C kablonuzun hangi yüzünün alta baktığı önemli olmayacak.

Tasarımın küçülmesi neticesinde artık ilişkili tüm cihaz ve aksesuarlarda da boyutların küçüldüğüne şahit olacağız. Küçük boyutlara rağmen standart 10Gbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyabiliyor. Ayrıca cihazdan cihaza 100W gibi devasa bir enerji akımı da sağlanabiliyor.

USB 3.1 standardının bu haline bakıldığında aslında Thunderbolt teknolojisine alan kaptırmamak için yapılmış bir hamle olduğu görülüyor. Zira Intel, Thunderbolt kontrolcülerinde artık 20Gbps hız, bilgisayardan bilgisayara veri aktarımı, 53W ve üzeri seviyelerde enerji transferi gibi yeniliklere önümüzdeki yıldan itibaren yer vermeye hazırlanıyor. 

USB 3.1 hali hazırda üreticilere test amaçlı dağıtılmış durumda ve gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulması hedefleniyor. USB 3.1 piyasaya çıktığında şu an kullandığımız hiç bir dizüstü bilgisayar soket uyumu sağlamayacak ve muhtemelen adaptörler yardımıyla standardı kullanıyor olacağız.  

http://www.geek.com/chips/usb-3-1-spec-solves-first-world-problem-introduces-smaller-reversible-usb-plug-1578815/ Yorum Yaz
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Thomassee 5 yıl en beğenilen
Tek seferde takılsın da gerisi önemli değil
1 Yanıt Yanıtla +66
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kedi bedri 5 yıl
USB 3.0 bile tam manası ile yaygınlaşmamasına rağmen(yeni mobo'ların bile çoğunda front panel 3.0 yok) böyle tamamen farklı bir soket yapısı ile teknoloji üretimi cidden radikal bir karar.

sittin seneye ancak yaygınlaşır bu.
USB 3.0 bile tam manası ile yaygınlaşmamasına rağmen(yeni mobo'ların bile çoğunda front panel 3.0 yok) böyle tamamen farklı bir soket yapısı ile teknoloji üret...
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_BruceWayne_ 5 yıl
Biz hala 2.0 :(
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ulabuneya 4 yıl
Geriye yonelik uyumluluk var sallamayın.

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Behlül 4 yıl
Schrodinger'in USB'si, gözlem anına kadar süperpozisyondadır.

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mamilan 5 yıl
Gercekten heyecan kaynagı :D
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Delikli Nane 5 yıl
apple bunada dava açar lighting kablodaki sistemi kullanıcakları için
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Ekrem_1905 5 yıl
Artık ilk denemede takabileceğiz usb yi :D
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Ekrem_1905 5 yıl
Artık ilk denemede takabileceğiz usb yi :D
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a.f.y. 5 yıl
hep 4k standardını oturtmak için yapılıyor bunlar. 2 sene sonra elimizdekiler çöp demek oluyor bu. çöp olmasa bile çöp etmek için ellerinden geleni yapacaklar. biz yine bizim ihtiyacımız gibi hissedeceğiz 3.1 li donanımları. donanım ve yeni yazılım satışlarındaki düşüşler ilk hamlesini yaptırdı kapitalist sisteme.
bakalım daha ne hamleler gelecek.
yeni slotlar
yeni cpu yuvaları
yeni sata girişleri
...
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crashday 5 yıl
Harici ekran kartı ile ilgili bir çalışma olsa ,7790 gibi bir kartı notebookda ek güç kaynağına ihtiyaç duymadan usb'yi pci-e'ye çevirip takmak çok güzel olurdu.
Ayrıca usb 3.1 geldi diye eski anakartları atmaya gerek yok,şuna benzer şeyler çıkar: connecttech.files.wordpress.com/...
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LeSRiSeL 5 yıl
şuan benim 2008 de aldığım vga cpu = 700mhz 5 yılda bu değer sadece 400mhz artmış durumda donanım teknolojisi resmen damla damla vererek kar elde etmeye calısıyor zira bana bir etkisi yok cunku vga cpu 1500 leri buldugunda pc yenıleyecegım
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Hüsnü008 5 yıl LeSRiSeL
LeSRiSeL

şuan benim 2008 de aldığım vga cpu = 700mhz 5 yılda bu değer sadece 400mhz artmış durumda donanım teknolojisi resmen damla damla vererek kar elde etmeye calısıyor zira bana bir etkisi yok cunku vga cpu 1500 leri buldugunda pc yenıleyecegım

shader sayısı falan hiç önemli değil zaten boşverin siz...
intel zamanında 4 ghz'ı zorladı da ne oldu?.
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montevo 4 yıl
ortalama bir türk kullanıcısı gidip 15 liraya usb bellek yada 10 liralık kutularla usb hdd alıcak sonrada nerede bu 10 gbit hız diyecek
gelişmeyi destekliyorum lakin bi ev kullanıcısı için gereksiz hızlar bunlar
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muratkaya 5 yıl
Ben bir modaya dönüşüp çok hızlı yaygınlaşacağını düşünüyorum. Donanım üreticileri satışları artırmak için özellikle desteklenecektir çünkü çok güçlü bilgisayarı olan insanlar bile USB 3.1 olsun diye güncellemeye gidecektir.
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serayhefe 5 yıl
Kusura bakmayın ama aptalca bir başlık. 3.1 olunca hayatıma ne kadar anlamlı bir katkısı olacak ki uzun yıllar kullandığım 2.0 veya 3.0 unutturacak değeri var. Milleti gaza getirip aşağılık komplekslerinden faydalanıp daha iyisini satmaktan öteye gitmeyecek projeler bunlar. Bir zamanlar bu durma ben de kapıldım ama artık tiksinti verici buluyorum. Belki biraz faydası olabilir o kadar abartılacak bir şey değil.
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