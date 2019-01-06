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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

USB-PD destekli Mophie taşınabilir şarj istasyonları duyuruldu

Powerstation PD ve Powerstation PD XL modelleri USB-PD standardı sayesinde 18W seviyesine kadar enerji aktarımı yapabiliyor. Yeni modeller CES 2019 fuarında sergilenecek.
4 ay
3b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin USB-PD hızlı şarj destekli adaptörünü duyurmasının hemen ardından Mophie de beğenilen Powerstation serisine USB-PD standardını destekleyen iki yeni şarj istasyonu eklediğini duyurdu.

Powerstation PD özellikleri ve fiyatı

Powerstation PD modelleri bir adet standart USB çıkışına sahip ve 12W ile mobil cihazlarınızı belirli bir seviyeye kadar hızlı şarj edebiliyor. USB Tip-C portu ise USB-PD desteği sunuyor ve 18W seviyesine kadar hızlı şarj sağlıyor.

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USB Tip-C portu aynı zamanda istasyonu şarj etmek için de kullanılıyor ve bu durumda 15W üzerinden enerji aktarımı yapılıyor. Priority+ özelliği sayesinde USB-A portundaki cihazın bataryası dolmadan USB Tip-C portunu adaptöre bağlasanız bile istasyona enerji aktarımı yapmıyor.

Yeni modellerden Powerstation PD versiyonu 6700mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 60$ fiyat etiketi ile satılacak. Powerstation PD XL ise 10050mAh batarya kapasitesi sunuyor ve fiyatı da 80$ olarak belirlenmiş. CES 2019 fuarında sergilendikten sonra ürünler piyasaya sürülecek.

 

https://www.phonearena.com/news/mophie-powerstation-pd-pd-xl-power-banks-iphone-android-18w-charging-speeds_id112429 Yorum Yaz
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Ryukk6193 4 ay en beğenilen
Xiaomiye bakında biraz ders alın 29 $’a 20 bin mah powerbankını yeni duyurdu 80 $ nedir !!!!
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ryukk6193 4 ay en beğenilen
Xiaomiye bakında biraz ders alın 29 $’a 20 bin mah powerbankını yeni duyurdu 80 $ nedir !!!!
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