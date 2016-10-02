Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

USB Tip-C üzerinden ses aktarım standardı tanımlandı

Son dönemde trendi giderek yükselmeye başlayan veri bağlantısı üzerinden ses aktarım çözümleri için farklı destekler gelmeye devam ediyor. USB Tip-C için artık standartlar tamamlanmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun yıllar mobil cihazlarda ses aktarımı için 3.5mm kulaklık girişi standart port olarak kullanıldı. Aksesuarlar da buna göre şekillendi. Şimdi ise bu gelenek yeni bir trende doğru evriliyor. Artık veri bağlantı noktaları önem kazanmaya başladı.

Hem iOS hem de Android tarafında standart bağlantı girişinden ses aktarımının esas alındığını görüyoruz. Özellikle iOS tarafında Lightning standardının, Android tarafında da USB Tip-C standardının benimsenmesi farklı çözümlerin de önünü açtı.

Intel'in Tip-C üzerinden ses aktarımını destekleyeceğini açıklamasının ardından USB Uygulayıcı Topluluğu da gerekli standartları tanımladığını duyurdu. USB Audio Device Class 3.0 olarak tanımlanan standart aslında USB üzerinden ses aktarımı yapacak tüm iş ve işlemleri kapsıyor. Bunun içerisinde yer alan Audio over USB Type-C ise Tip-C standardını ele alıyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7 için kulaklık adaptörü ve yedek batarya bir arada"

3.5mm kulaklık girişi farklı ses yongalarının desteği ile aslında çok yüksek kaliteye ulaşılabiliyor ancak Tip-C üzerinden imkanlar ve kontroller daha fazla. Gelecek için de büyük bir potansiyele sahip. Örneğin bir sanal gerçeklik gözlüğü Tip-C üzerinden bağlandığında video aktarımı ile birlikte ses aktarımı da yapılabilecek. Böylece ek bir kulaklık gerekmeyecek ve gözlüklere entegre edilebilecek.

Elbette bu noktada enerji aktarımı konusu çözülebilmiş değil. Hem iOS hem de Android tarafında Tip-C üzerinden müzik dinlerken şarj etmek sorun oluyor. Uzun kullanım sürelerine sahip telefonlar için belki sorun olmayabilir ancak diğer telefonlar için baş ağrıtacağı kesin. Bunun için şimdilik adaptör çözümleri kullanmak gerekiyor. Ya da gelecekte çift USB girişli cihazlar görebiliriz. 

 

http://www.phonearena.com/news/USB-IF-publishes-guidelines-for-audio-over-USB-Type-C_id86044 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Toezy 3 yıl en beğenilen
Artık telefonlara 1 den fazla usb portu konulmalı
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
kullanıcı düşünen yok ki tip-c yayılsın tıp-d çıkar yeniden dönüştürücüler yaniden ek maliyetler çıkacak kullanıcı hep fazla para ödeyecek bunlar bir nevi adam soymak başka nasıl bşr açıklama olur... ilerleyen modeller de 3 portlu tip-c li telefonlar yok 2 portlu tip-c l + 1 port microusb vs.. gider bizde fazla fazla para ödemeye devam ederiz... ek adaptörler için ek ödenek ayırmaya başlayın ey kullanıcılar cünkü büyük hırsızlar pardon ya büyük oyuncular diyorlar artık onlar böyle istiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
adamlar 3,5 mm girişi kaldırdı

her girişten 1 dolar kar etmiş olsa adamların 100 milyon ,phone 7 satma hedefi var

otomatik 100 milyon dolar kar. Az para mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 3 yıl
yazıktır gunahtır bi girişe bu kadar yuklenilmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat-smsk 3 yıl
Artık her işleme tek kablo kullanılacak büyük kolaylık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reactor1111 3 yıl
Degisecekse değişsin ama tüm bağlantılar aynı olsun. iphone daki bağlantı da, android deki baglantida, bilgisayar daki baglantida aynı tip olsun. Birden fazla bağlantı girişi konulup aynı anda hem şarj edilip hemde müzik dinlenebilir. Tüm kulakliklar ve tüm şarj aletleride birbirine uyumlu olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 3 yıl
Yaziklar olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bence değişmemesi lazım yanlış olur type-c ile bağlanırsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
starcloth 3 yıl
Başımıza icat çıkarıp duruyorlar hani Type-C'ye geçince ses kalitesinde artış mı oldu hayır bildiğin hdmi misali hem ses hem enerji için kullanılıyor.İnsanlar mecbur mu dönüştürücü kullanmaya ! İlla geçecem diyorsan koy Type-C'yi ama 3.5 mm'yi çıkartma yeni kulaklıklar ve aksesuarlar da Type-C yaygınlaşınca o zaman çıkartırsın kimse de birşey demez en az 2 yıl 3.5 mm telefonlardan çıkartılmamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Colouse 3 yıl
Tek bir giriş olsun artık. HDMI, DP, Thunderbolt, USB, microUSB, 3.5mm gibi ayrılmış ama tek bir port üzerinden verilebilecek standartlar tek bir çatı altında toplansa hem portlar daha verimli kullanılır hem de çeşitli dönüştürücülerle uğraşmayız. Daha birçok avantajı da mevcut. Yavaş yavaş bu yöne kayılmalı, sanırım öyle de yapılıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 3 yıl
Böyle bir şey sadece firmalara yarar, çünkü daha ucuz. Genel kullanıcıya bakılınca büyük çoğunluk giriş seviyesi hatta giriş seviyesinin de altında olan kulaklıkları kullanıyor.

Müzik olarakda kimse kayıpsız 3dk sı 50-60mb olan flac,wav dinlemiyor, o kadarda hafıza yok zaten telefonlarda. Çoğunlukda ya Stream servisleri (spotify, apple music vs) ya mp3 (ki genelde düşük kaliteli oluyor bu mp3 ler) yada yotube (youtube un ses kaliteside belli zaten) kullanıyor.

Şuan oturmuş ve gayet güzel işleyen kaliteli bir sistem var, aynı kulaklığı hem bilgisayarda hem telefonda hem ses sisteminde vs her yerde adaptörsüz kullanabiliyorum, genel tüketicide zaten ucuz kulaklık istiyor ve kullanırken bu yapılan saçmalık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 3 yıl
Apple da 3.5 u kaldırdı ama ya girişler yada kablolar erken bozulacak. Porta takılan kablonun arkası öyle olduğu sürece cepteyken olan baskı girişi mahveder.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl Lord Melkor
Lord Melkor
Apple da 3.5 u kaldırdı ama ya girişler yada kablolar erken bozulacak. Porta takılan kablonun arkası öyle olduğu sürece cepteyken olan baskı girişi mahveder.

Yeniden kablo satın alacak birsürü insan varken niye böyle bir soruna çözüm üretsin ki Apple?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5597 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
usb, Popüler ve
4 etiket daha audio over usb type-c Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Tesla 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %70 fazla araç teslimi gerçekleştirdi 3 yıl Ben Affleck, yeni Batman filminin ismini açıkladı 3 yıl General Mobile GM5 Plus'da Android 7.0'a bakıyoruz 3 yıl Xiaomi Mi Note 2 de çift kamera ile geliyor 3 yıl BMW'den tamamen elektrikli araç atağı 3 yıl Facebook Messenger Lite kullanıma sunuluyor 3 yıl Müzik listelerinizi Spotify, iTunes, YouTube gibi platformlar arasında taşıyan uygulama 3 yıl Apple’ın OLED ekran tedarik edeceği iddiası Sharp hisselerini yükseltti 3 yıl Toyota'nın sevimli robotu "Kirobo Mini" satışa çıkıyor 3 yıl Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete giriyor 3 yıl Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı 3 yıl Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı 3 yıl Türk Dil Kurumu: Kesme işaretinin kullanımını ilkokul çocukları dahi biliyor 3 yıl GTX 1050 Ti çok yakında geliyor, GTX 1040 sürpriz yapabilir! 3 yıl Kaçak iPhone 7’ler Türkiye’ye girerken gümrükte yakalandı 3 yıl Karayip Korsanları 5'ten ilk fragman: Dead Men Tell No Tales 3 yıl Yeni Nokia telefonları benchmark testlerinde göründü 3 yıl Toyota teknolojiyi kullanmadan önce otonom araçlarının 8.8 milyar mil test edilmesi gerektiğine inanıyor 3 yıl Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı 3 yıl Google Allo bir hafta içerisinde 5 milyon indirme sayısına ulaştı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN USB Tip-C üzerinden ses aktarım standardı tanımlandı Sonraki Facebook, "Messenger Day" ile Snapchat'i kopyalamaya hazırlanıyor 3 yıl Mobilite: iPhone 7 ülkemiz fiyatları, Andromeda işletim sistemi ve dahası... 3 yıl HBO'nun yeni dizisi Westworld, sanal gerçekliğin karanlık yüzünü inceliyor 3 yıl Alfa Romeo orta boy SUV Stelvio sonrası büyük boy bir SUV modeli piyasaya sürecek 3 yıl FaceTime yüzünden Apple’a tazminat cezası 3 yıl Xiaomi Redmi 3S Plus resmiyet kazandı 3 yıl Apple'a sinirlenen adam mağazadaki iPhone ve Macbook’ları parçaladı 3 yıl TP-Link C5 Max akıllı telefon incelemesi "Neffos Serisinin Abisi" 3 yıl Samsung Galaxy A8 2016 duyuruldu 3 yıl Google Bilim Fuarı 2016'da ödül alarak göğsümüzü kabartan iki Türk öğrenci: İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer 3 yıl Usta yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, VR filmi çekiyor 3 yıl Nvidia GTX 1050 ikiye bölünüyor 3 yıl Razer’dan Kraken Pro V2 ve Kraken 7.1 V2 oyuncu kulaklıkları 3 yıl Standart Ethernet kabloları üzerinden 5Gbps hız mümkün oluyor 3 yıl 2si1 "insanlı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Uzay aracı Rosetta kuyruklu yıldıza çarparak veda etti 3 yıl Yenilenen Google Apps artık "G Suite" ismiyle hizmet verecek 3 yıl iPhone 7 Plus Altın ve Siyah Rengi Kutu Açılış Videosu 3 yıl AMD grafik pazarındaki payını arttırıyor 3 yıl GoPro Karma drone ön inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim