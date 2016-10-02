USB Tip-C üzerinden ses aktarım standardı tanımlandı

Uzun yıllar mobil cihazlarda ses aktarımı için 3.5mm kulaklık girişi standart port olarak kullanıldı. Aksesuarlar da buna göre şekillendi. Şimdi ise bu gelenek yeni bir trende doğru evriliyor. Artık veri bağlantı noktaları önem kazanmaya başladı.

Hem iOS hem de Android tarafında standart bağlantı girişinden ses aktarımının esas alındığını görüyoruz. Özellikle iOS tarafında Lightning standardının, Android tarafında da USB Tip-C standardının benimsenmesi farklı çözümlerin de önünü açtı.

Intel'in Tip-C üzerinden ses aktarımını destekleyeceğini açıklamasının ardından USB Uygulayıcı Topluluğu da gerekli standartları tanımladığını duyurdu. USB Audio Device Class 3.0 olarak tanımlanan standart aslında USB üzerinden ses aktarımı yapacak tüm iş ve işlemleri kapsıyor. Bunun içerisinde yer alan Audio over USB Type-C ise Tip-C standardını ele alıyor.

Ayrıca Bkz.

"iPhone 7 için kulaklık adaptörü ve yedek batarya bir arada"

3.5mm kulaklık girişi farklı ses yongalarının desteği ile aslında çok yüksek kaliteye ulaşılabiliyor ancak Tip-C üzerinden imkanlar ve kontroller daha fazla. Gelecek için de büyük bir potansiyele sahip. Örneğin bir sanal gerçeklik gözlüğü Tip-C üzerinden bağlandığında video aktarımı ile birlikte ses aktarımı da yapılabilecek. Böylece ek bir kulaklık gerekmeyecek ve gözlüklere entegre edilebilecek.

Elbette bu noktada enerji aktarımı konusu çözülebilmiş değil. Hem iOS hem de Android tarafında Tip-C üzerinden müzik dinlerken şarj etmek sorun oluyor. Uzun kullanım sürelerine sahip telefonlar için belki sorun olmayabilir ancak diğer telefonlar için baş ağrıtacağı kesin. Bunun için şimdilik adaptör çözümleri kullanmak gerekiyor. Ya da gelecekte çift USB girişli cihazlar görebiliriz.