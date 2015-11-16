USB Type-C bağlantılı ilk kablosuz fare göründü





Son dönemin çiçeği burnunda bağlantı standardı USB Type-C, bilgisayarlar ve taşınabilir depolama istasyonlarında yavaş yavaş boy göstermeye başlamıştı. Standart artık diğer çevre birimlerine de geçiş yapmaya başladı. Şimdi sırada bilgisayar fareleri var.





Çinli üretici Elecom'un M-BL26DBC adındaki ürünü, USB Type-C ile uyumlu ilk kablosuz fare olarak dikkat çekiyor. 10 metreye kadar 2.4GHz radyo frekansını kullanan cihaz BlueLED sensör ile hassas tarama yapabiliyor. 1200dpi-2400dpi çözünürlük arasında geçiş yapabilen ürünün alıcı aksesuarı USB Type-C üzerinden bilgisayarlara bağlanıyor.





2 adet AA pil ile çalışan fare üzerinde 5 adet buton bulunuyor ve her biri ayrı ayrı programlanabiliyor. 68mm x 108mm x 37.5mm ölçülerine sahip olan fare pil hariç 74 gram ağırlığında. Farenin satışına önümüzdeki günlerde 53$ yaklaşık fiyat etiketi ile başlanacak.

http://www.guru3d.com/news-story/first-mice-based-on-usb-type-c-receiver-spotted.html