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USB Type-C bağlantılı ilk kablosuz fare göründü

Daha hızlı veri ve daha yüksek enerji aktarımı sağlayabilen USB Type-C bağlantı standardı ilk kez bir kablosuz fare üzerinde kendisini gösterdi.
3 yıl
7b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB Type-C bağlantılı ilk kablosuz fare göründü


Son dönemin çiçeği burnunda bağlantı standardı USB Type-C, bilgisayarlar ve taşınabilir depolama istasyonlarında yavaş yavaş boy göstermeye başlamıştı. Standart artık diğer çevre birimlerine de geçiş yapmaya başladı. Şimdi sırada bilgisayar fareleri var.

Çinli üretici Elecom'un M-BL26DBC adındaki ürünü, USB Type-C ile uyumlu ilk kablosuz fare olarak dikkat çekiyor. 10 metreye kadar 2.4GHz radyo frekansını kullanan cihaz BlueLED sensör ile hassas tarama yapabiliyor. 1200dpi-2400dpi çözünürlük arasında geçiş yapabilen ürünün alıcı aksesuarı USB Type-C üzerinden bilgisayarlara bağlanıyor. 

2 adet AA pil ile çalışan fare üzerinde 5 adet buton bulunuyor ve her biri ayrı ayrı programlanabiliyor. 68mm x 108mm x 37.5mm ölçülerine sahip olan fare pil hariç 74 gram ağırlığında. Farenin satışına önümüzdeki günlerde 53$ yaklaşık fiyat etiketi ile başlanacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/first-mice-based-on-usb-type-c-receiver-spotted.html Yorum Yaz
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okty_bcer 3 yıl
Bu bağlantıyla telefonları daha hızlı sarj etmek mumkun olacak mı ?
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Pi 3 yıl
Bu baglanti seylerine gerek var mi? Devir kablosuz devri. Blutut veya wifiden baglansa olmaz mi? Port kapatmamis olur hazir.
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Patren 3 yıl
yakinda oyuncu klavye mouselarida cikar
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Elsa 3 yıl
Elecom dünyanın en iyi tracker ve mause üreticisi olarak ilk 10'a girer. Ürünleri kalitelidir. Fiyat dışında çok güzel bir son kullanıcı faresi olmuş
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musa_unsal2005 3 yıl
O dongle ne arkadaş 2016 ya girecez :)
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Altaylılar 3 yıl
Bu android tellerin şarj kablosu uçları ile aynı değil mi
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Master_Evil 3 yıl
type-c'nin bir an önce yaygınlaşması gerekiyor
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