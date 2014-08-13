USB Type-C üretime hazır

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Geçen yıl USB 3.0 Promoter Group tarafından çerçevesi belirlenen USB 3.1 standardında her iki yöne çevirerek kullanılabilecek yeni bir bağlantı girişinin olduğu açıklanmıştı. USB Type-C adı verilen bu bağlantı artık üretime hazır.
Type-C bağlantısı microUSB tasarımına oldukça benziyor ancak en önemli özelliği her iki yöne çevirerek kullanabilmeniz. Yani Lightning kablosuz gibi Type-C kablonuzun hangi yüzünün alta baktığı önemli olmayacak.
Tasarımın küçülmesi neticesinde artık ilişkili tüm cihaz ve aksesuarlarda da boyutların küçüldüğüne şahit olacağız. Küçük boyutlara rağmen standart 10Gbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyabiliyor. Ayrıca cihazdan cihaza 100W gibi devasa bir enerji akımı da sağlanabiliyor.
Grup, Type-C için kabloların ve bağlantıların nihai şekline kavuştuğunu bildirdi. Yani artık satışa çıkmaya hazır. Ayrıca yeni standart Intel'in Broadwell tabanlı Core M işlemcileriyle de uyumlu olacak. İlk kablo örneklerinin ve uyumlu cihazların ise gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.
USB 3.1 piyasaya çıktığında şu an kullandığımız hiç bir dizüstü bilgisayar soket uyumu sağlamayacak ve muhtemelen adaptörler yardımıyla standardı kullanıyor olacağız. Tam randıman almak isteyenler ise yeni bir cihaz almak zorunda kalacak.
http://www.digitaltrends.com/mobile/usb-type-c-ready-to-be-produced-compatible-devices-coming-by-early-2015/#!bCm8e3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence de usb 2.0 için düşünebilirlerdi. Çünkü USB 2.0 konnektörü de 4 telli, mikrofonlu kulaklık fişleri de. Yani aslında dediğin mantıklı. Ama Usb 3.0'a geçildiği zaman fazladan 5 adet daha bağlantı noktası gerekiyor ki kullaklık fişi bunun için uygun değil.
Bunun için 20A değil, 20Volt 5A kullanacaklar. Kablo çok kalın olmayacak ama USB type-c olmayacağı söyleniyor. Type-C sadece 60W destekleyecek. Örnek vermek gerekirse 2000 watlık saç kurutma makinelerine bakın kablo o kadar kalın değil, fırınlarda öyle. Keza yüksek gerilim hatları da aynı şekilde. Yani voltaj artınca kablo kesiti azalıyor galiba. herhalde böyledir.
100W güç aktarımı için 20A akım akması gerekir.
20A akım aktarmak için en az 1,5mm² kesitli iletken kullanılır.
Acaba küçük konnektör ama kalın kablo gibi bir versiyon mu olacak? Bütün Type-C USB kabloların 100W aktarmasına lüzum yok çünkü.
Zaten günümüz USB portlarında da güç seviyesi yukarıda olanlar özellikle belirtilirler. Günümüzde:
Max. current :
0.5–0.9 A (general);
5 A (charging devices)
Evet. Daha küçük ve her iki taraftan takılabilecek bir giriş olacakmış.
Micro usb kullanan cihazlar için de benzer bir konnektör lazım.