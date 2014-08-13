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USB Type-C üretime hazır

4 yıl
2,8b
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30
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB Type-C üretime hazır

Geçen yıl USB 3.0 Promoter Group tarafından çerçevesi belirlenen USB 3.1 standardında her iki yöne çevirerek kullanılabilecek yeni bir bağlantı girişinin olduğu açıklanmıştı. USB Type-C adı verilen bu bağlantı artık üretime hazır. 

Type-C bağlantısı microUSB tasarımına oldukça benziyor ancak en önemli özelliği her iki yöne çevirerek kullanabilmeniz. Yani Lightning kablosuz gibi Type-C kablonuzun hangi yüzünün alta baktığı önemli olmayacak.

Tasarımın küçülmesi neticesinde artık ilişkili tüm cihaz ve aksesuarlarda da boyutların küçüldüğüne şahit olacağız. Küçük boyutlara rağmen standart 10Gbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyabiliyor. Ayrıca cihazdan cihaza 100W gibi devasa bir enerji akımı da sağlanabiliyor.

Grup, Type-C için kabloların ve bağlantıların nihai şekline kavuştuğunu bildirdi. Yani artık satışa çıkmaya hazır. Ayrıca yeni standart Intel'in Broadwell tabanlı Core M işlemcileriyle de uyumlu olacak. İlk kablo örneklerinin ve uyumlu cihazların ise gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor. 

USB 3.1 piyasaya çıktığında şu an kullandığımız hiç bir dizüstü bilgisayar soket uyumu sağlamayacak ve muhtemelen adaptörler yardımıyla standardı kullanıyor olacağız. Tam randıman almak isteyenler ise yeni bir cihaz almak zorunda kalacak.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/usb-type-c-ready-to-be-produced-compatible-devices-coming-by-early-2015/#!bCm8e3 Yorum Yaz
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underlater 3 yıl
GetSomeRest
Çift taraflı yapacağına kulaklık girişi gibi yuvarlak tasarım yapsalar ne olur sanki. Hatta mevcut kulaklık girişini usb çevirsinler

Bence de usb 2.0 için düşünebilirlerdi. Çünkü USB 2.0 konnektörü de 4 telli, mikrofonlu kulaklık fişleri de. Yani aslında dediğin mantıklı. Ama Usb 3.0'a geçildiği zaman fazladan 5 adet daha bağlantı noktası gerekiyor ki kullaklık fişi bunun için uygun değil.
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underlater 3 yıl
Mesudum
5V digital devrelerin gerilim seviyesi.100W güç aktarımı için 20A akım akması gerekir.20A akım aktarmak için en az 1,5mm² kesitli iletken kullanılır.Acaba küçük konnektör ama kalın kablo gibi bir versiyon mu olacak? Bütün Type-C USB kabloların 100W aktarmasına lüzum yok çünkü. Zaten günümüz USB portlarında da güç seviyesi yukarıda olanlar özellikle belirtilirler. Günümüzde:Max. current :0.5–0.9 A (general);5 A (charging devices)

Bunun için 20A değil, 20Volt 5A kullanacaklar. Kablo çok kalın olmayacak ama USB type-c olmayacağı söyleniyor. Type-C sadece 60W destekleyecek. Örnek vermek gerekirse 2000 watlık saç kurutma makinelerine bakın kablo o kadar kalın değil, fırınlarda öyle. Keza yüksek gerilim hatları da aynı şekilde. Yani voltaj artınca kablo kesiti azalıyor galiba. herhalde böyledir.
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Mesudum 4 yıl
5V digital devrelerin gerilim seviyesi.
100W güç aktarımı için 20A akım akması gerekir.
20A akım aktarmak için en az 1,5mm² kesitli iletken kullanılır.
Acaba küçük konnektör ama kalın kablo gibi bir versiyon mu olacak? Bütün Type-C USB kabloların 100W aktarmasına lüzum yok çünkü.
Zaten günümüz USB portlarında da güç seviyesi yukarıda olanlar özellikle belirtilirler. Günümüzde:
Max. current :
0.5–0.9 A (general);
5 A (charging devices)
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DH Misafiri 4 yıl
Bişeyide apple dan önce icat edin :)
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The_Soulless 4 yıl
Çok büyük bir enerji artışı ve aynı oranda veri alışverişi; Bilim-Kurgu filmlerinde gördüğümüz ''gb'larca boyuttaki veriyi saniyeler içinde atmak'' olayı yakın zamanda gerçekleşecek gibi, çoğu sektör için iyi bir gelişme olacak gibi duruyor. Olayı telefona indirgemeyin derim, bu güç ve veri hızı telefonlar için fazla bence, aynı oranda da yakın dönem için gereksiz. micro-usb kullanımı telefonlar için devam etmeli derim.
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fatih-8 4 yıl
Merak ettigim bir sey var. Şimdi cihaza giren kablo değişiyor tamam. Peki bilgisayara giren uç da mı değişiyor ? Hani ezelden beridir gelen büyük dikdortgen uç/giriş?
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Sütü Seven Kamyoncu 4 yıl fatih-8
fatih-8

Merak ettigim bir sey var. Şimdi cihaza giren kablo değişiyor tamam. Peki bilgisayara giren uç da mı değişiyor ? Hani ezelden beridir gelen büyük dikdortgen uç/giriş?

Evet. Daha küçük ve her iki taraftan takılabilecek bir giriş olacakmış.
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lumiax920 4 yıl
100 watt enerji aktarılacak diyor , arkadaşım hangi laptobun anakartında 100 wattlık çıkış olur ki , ayrıca telefonu bununla şarj etmek istesek batarya patlar. 100 watt nedir yahu :))
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xmasx 4 yıl
Madem boyle bir degisiklige gidiliyor, telefonlar uzerindeki mini usb lerde hem tasarim degisikligine hemde her iki yonde calismaliydi?
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shadowtr 4 yıl
Herkes tutturmuş geç kalındı diye... Bu tür yenilikler olmasa nasıl yeni cihaz satacak bu adamlar?
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Gece772 4 yıl
Usb level atladı
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JrMaster 4 yıl
amanın ... çok büyük yenilik :O hemen almalıyız...
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Umutcan 4 yıl
Kullanım kolaylığı ve kalitesini kesinlikle artırıyor, apple'ın lightning konnektör teknolojisi gibi olacak işte, konnektörleri ters düz demeden her türlü bakmadan bile takabileceğiz.
Micro usb kullanan cihazlar için de benzer bir konnektör lazım.
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