USB Type-C üretime hazır





Geçen yıl USB 3.0 Promoter Group tarafından çerçevesi belirlenen USB 3.1 standardında her iki yöne çevirerek kullanılabilecek yeni bir bağlantı girişinin olduğu açıklanmıştı. USB Type-C adı verilen bu bağlantı artık üretime hazır.





Type-C bağlantısı microUSB tasarımına oldukça benziyor ancak en önemli özelliği her iki yöne çevirerek kullanabilmeniz. Yani Lightning kablosuz gibi Type-C kablonuzun hangi yüzünün alta baktığı önemli olmayacak.





Tasarımın küçülmesi neticesinde artık ilişkili tüm cihaz ve aksesuarlarda da boyutların küçüldüğüne şahit olacağız. Küçük boyutlara rağmen standart 10Gbps veri aktarım hızlarına imkan tanıyabiliyor. Ayrıca cihazdan cihaza 100W gibi devasa bir enerji akımı da sağlanabiliyor.





Grup, Type-C için kabloların ve bağlantıların nihai şekline kavuştuğunu bildirdi. Yani artık satışa çıkmaya hazır. Ayrıca yeni standart Intel'in Broadwell tabanlı Core M işlemcileriyle de uyumlu olacak. İlk kablo örneklerinin ve uyumlu cihazların ise gelecek yıl başlarında piyasada olması bekleniyor.





USB 3.1 piyasaya çıktığında şu an kullandığımız hiç bir dizüstü bilgisayar soket uyumu sağlamayacak ve muhtemelen adaptörler yardımıyla standardı kullanıyor olacağız. Tam randıman almak isteyenler ise yeni bir cihaz almak zorunda kalacak.

http://www.digitaltrends.com/mobile/usb-type-c-ready-to-be-produced-compatible-devices-coming-by-early-2015/#!bCm8e3