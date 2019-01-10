iPhone fiyatlarında beklenen indirim Çin’de başladı

Her yıl iPhone satışlarını katlayarak arttıran ve rekorlara imza atan Apple için 2018 yılı düşüşün başlangıcı oldu. Genel olarak akıllı telefon pazarındaki durgunluk, büyük pazarlarda yoğun rekabet ve Qualcomm ile olan patent kavgası Apple’ı iyice köşeye sıkıştırmış durumda.

Zaten bekleniyordu

Bu yıl iPhone satışlarının yüzde 15-20 oranında düşeceği tahminleri sonrasında Apple’ın ikinci kez tedarik zincirlerine üretimi azaltma talimatı verdiği iddiası gündeme gelmişti. Bunu doğrular nitelikte indirim haberleri de gelmeye başladı.

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Daha önce Apple belirli ülkelerde çalışır halde eski iPhone modellerini getirenlere yeni iPhone modellerinde kullanılmak üzere indirim çeki verdiği bir kampanyaya başlamıştı. Şimdi ise doğrudan indirim yapılıyor.

Çin’de başlayan indirim iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerini kapsıyor. Modele göre değişen indirimler ortalama 59$ civarında. En büyük indirim ise 66$ ile iPhone XR modelinde görülüyor.

İlginç olan ise resmi Apple mağazaları ve çevrim içi mağazada bu indirimlerin geçerli olmaması. Ülke çapındaki tüm resmi satış noktaları ve lisanslı mağazalarda indirimler geçerli. Bunun nedeni ise bilinmiyor.

Apple zaten Çin’de bir süredir kan kaybediyordu. Yapılan indirimler tüketici ilgisine nasıl yansıyacak merak konusu. Diğer taraftan indirimlerin diğer ülkelere de yaygınlaşması bekleniyor.