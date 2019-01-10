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iPhone fiyatlarında beklenen indirim Çin’de başladı

Yoğun rekabet nedeniyle kan kaybettiği Çin pazarında Apple, son iki yılın iPhone modellerinde önemli indirimler yaptı. İndirimler ortalama 59$ civarında seyrediyor.
4 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl iPhone satışlarını katlayarak arttıran ve rekorlara imza atan Apple için 2018 yılı düşüşün başlangıcı oldu. Genel olarak akıllı telefon pazarındaki durgunluk, büyük pazarlarda yoğun rekabet ve Qualcomm ile olan patent kavgası Apple’ı iyice köşeye sıkıştırmış durumda.

Zaten bekleniyordu

Bu yıl iPhone satışlarının yüzde 15-20 oranında düşeceği tahminleri sonrasında Apple’ın ikinci kez tedarik zincirlerine üretimi azaltma talimatı verdiği iddiası gündeme gelmişti. Bunu doğrular nitelikte indirim haberleri de gelmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Livio AI akıllı işitme cihazı kendi dijital asistanına sahip oldu"

Daha önce Apple belirli ülkelerde çalışır halde eski iPhone modellerini getirenlere yeni iPhone modellerinde kullanılmak üzere indirim çeki verdiği bir kampanyaya başlamıştı. Şimdi ise doğrudan indirim yapılıyor.

Çin’de başlayan indirim iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerini kapsıyor. Modele göre değişen indirimler ortalama 59$ civarında. En büyük indirim ise 66$ ile iPhone XR modelinde görülüyor.

İlginç olan ise resmi Apple mağazaları ve çevrim içi mağazada bu indirimlerin geçerli olmaması. Ülke çapındaki tüm resmi satış noktaları ve lisanslı mağazalarda indirimler geçerli. Bunun nedeni ise bilinmiyor.

Apple zaten Çin’de bir süredir kan kaybediyordu. Yapılan indirimler tüketici ilgisine nasıl yansıyacak merak konusu. Diğer taraftan indirimlerin diğer ülkelere de yaygınlaşması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-XS-Max-XR-8-price-cuts-China_id112591 Yorum Yaz
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Bloodin 4 ay en beğenilen
Beter ol Apple, amiral gemini 700 dolara satamayasın e mi...
İşte böyle dostlar, almayınca düşüyor ;)
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denizhyundai 4 ay
Kepçe ile alıp, kaşık ile geri vermek gibi bir şey olmuş, sadece adı indirim...
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wolwes 4 ay
İnşallah zararına sattığın günleri de görürüz Apple'ın düştüğü duruma bak sadece ios ayakta tutuyor koskoca firmayı zamanında ios gibi bir sistem yapılmasaydı şimdi Nokia gibi elden ayaktan düşmüştü.
İnşallah zararına sattığın günleri de görürüz Apple'ın düştüğü duruma bak sadece ios ayakta tutuyor koskoca firmayı zamanında ios gibi bir sistem yapılmasaydı ş...
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Yanıtla +13
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Y-ZiyA 4 ay
Fiyat arttıkça talep artan mal modeli: en.0wikipedia.org/...
Burada da daha kısaca türkçesi eksisozluk.com/...
Ya da daha kısaca Apple.
p.s. Adamların tasarımı müthiş ama.
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xsw 4 ay
Snapdragon 855 geldiğinde satışları daha da düşecektir.
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DODANLI 4 ay
Ulan bu xr hani çok satıyordu! En fazla indirim xr da olmuş
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Quattro 4 ay
Resmi kanallarda indirim yapmazlar çünkü pahalı marka, indirim yapmayan marka imajı onlar için önemli.
Birkaç ay daha satamazlarsa el altından yine piyasaya ucuza vereceklerdir.
Ticaretin kuralı bu. Önümüzdeki serinin bundan pahalı olmayacağı kesin. :)
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A.B.D(azimBora) 4 ay
Apple sonu acaba nokia gibi olacak mı inovasyon vs şeyler artık geride kaldı telefonlar birbirlerini tekrar eder haldeler.
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expressimo 4 ay
Apple boş yapma miadın doldu Çin firmaları her açıdan elinize veriyor hadi naş bitanesi... Steve i mezardan çıkarmadıkça apple adam olmaz.
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Wilshire 4 ay
Qualcomm daha farklı ulkelerde bindirmelerle sonuna kadar devam etsin, esas o zaman ...kini göreceksin tim cook. yıllardır iphone kullanan birisi olarak söylüyorum bunu. cihazları kullanılabılırlıgı ve macbook ekosisteminden sebep tercih etsemde , bu rakamlara insanları salak yerine koyarak boyayıp boyayıp aynı modellerle dunya paraya satmanın bir dönüşü olmalıydı zaten.. olmalı da.
Qualcomm'la "secret file" olarak imzaladıkları bir cok veriyi, yazılım kodlarını iddia edildiği şekilde eğer gercekten intel'e verdiyseler sağlam şerefsizlik örneği olacaklardır dunya'ya. he değilse de, ates olmayan yerden bu kadar duman cıkmaz zaten. göreceğiz.
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12 Angry Men 4 ay
Adamlar 89 milyar dolar yerine 85 milyar dolar kar yapacaklar. TUrkıye deki tum markaların toplamından daha fazla para kazanıyorlar anlayacagınız. Bu düşüş iyi oldu, seneye daha iyi telefonlar cıkarmak zorunda kalacaklar.
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Sucre Maricruz 4 ay
Apple için sonun başlangıcı geldi.
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Xiaomiseverim 4 ay
Bir telefona 1000 küsur dolar verilmez. 350 dolara snapdragon 845li cihazlar satılıyor senin nasıl bir fazlam var da 3 katına satabiliyorsun? En üst kapasiteli iphone fiyatı 800 dolar olmalı bence.
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