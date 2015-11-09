USB üzerinden veri hırsızlığına kökten (!) çözüm

Bilgisayarlarımızda mevcut olan USB girişler veri aktarımı için hayati önem taşıyor ve bu tür girişlerin olmadığı bir bilgisayardan pratik veri aktarımı yapabilmek imkansız hale geliyor. Bununla birlikte bir bilgisayardan veri hırsızlığı yapabilmek için de en uygun giriş USB olarak öne çıkıyor.





Rus kaynaklı uyanık bir girişimci, veri hırsızlığının önüne geçmek için USB girişlerinizi tamamen kullanılamaz hale getiren kökten bir çözüm bulmuş. Indiegogo üzerinde destek arayan proje USB girişlerinizi kullanım dışı bırakmakla kalmıyor aynı zamanda anakartı da yakma ihtimali var. Yani çok değerli bilgileriniz varsa bilgisayarı komple yakmak uğruna verilerinizi koruyabilirsiniz.





USB Killer adındaki ürün herhangi bir USB bellek görünümünde. Örneğin ofisinize zorla giren şantajcılar dizüstü bilgisayarınızdaki verileri alabilmek için masaüstünde gördüğü USB belleği takmaya yelteniyor. Aslında bu bellek bir USB Killer ve sonuçta hoop tüm USB girişler devre dışı kalıyor. Siz de bu değerli verilerinizi kurtarmış oluyorsunuz. Tabii şantajcılar bu sefer de dizüstündeki depolama birimini çıkarıp götürürse girişlerin yandığıyla kalabilirsiniz.





USB Killer cihazının nasıl çalıştığı açıklanmamış ancak muhtemelen USB girişine takıldığı andan itibaren anakarttaki ilgili kontrolcüye yüksek voltaj uyguluyor ve kontrolcüyü devre dışı bırakıyor. Yüksek voltaj sebebiyle bazen anakart da yanabiliyor. Bu kökten çözüme sahip olmak isteyenlerin 99$ gibi bir bağış yapması gerekiyor.

https://www.indiegogo.com/projects/usb-killer--2#/story