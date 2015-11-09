Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

USB üzerinden veri hırsızlığına kökten (!) çözüm

Veri hırsızlığını önlemek için donanım veya yazılım tabanlı pek çok çözüm mevcut. USB Killer ise gemileri yaktıracak cinsten bir çözüm ile karşımıza geliyor.
3 yıl
10,9b
1
25
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
USB üzerinden veri hırsızlığına kökten (!) çözüm

Bilgisayarlarımızda mevcut olan USB girişler veri aktarımı için hayati önem taşıyor ve bu tür girişlerin olmadığı bir bilgisayardan pratik veri aktarımı yapabilmek imkansız hale geliyor. Bununla birlikte bir bilgisayardan veri hırsızlığı yapabilmek için de en uygun giriş USB olarak öne çıkıyor. 

Rus kaynaklı uyanık bir girişimci, veri hırsızlığının önüne geçmek için USB girişlerinizi tamamen kullanılamaz hale getiren kökten bir çözüm bulmuş. Indiegogo üzerinde destek arayan proje USB girişlerinizi kullanım dışı bırakmakla kalmıyor aynı zamanda anakartı da yakma ihtimali var. Yani çok değerli bilgileriniz varsa bilgisayarı komple yakmak uğruna verilerinizi koruyabilirsiniz. 

USB Killer adındaki ürün herhangi bir USB bellek görünümünde. Örneğin ofisinize zorla giren şantajcılar dizüstü bilgisayarınızdaki verileri alabilmek için masaüstünde gördüğü USB belleği takmaya yelteniyor. Aslında bu bellek bir USB Killer ve sonuçta hoop tüm USB girişler devre dışı kalıyor. Siz de bu değerli verilerinizi kurtarmış oluyorsunuz. Tabii şantajcılar bu sefer de dizüstündeki depolama birimini çıkarıp götürürse girişlerin yandığıyla kalabilirsiniz. 

USB Killer cihazının nasıl çalıştığı açıklanmamış ancak muhtemelen USB girişine takıldığı andan itibaren anakarttaki ilgili kontrolcüye yüksek voltaj uyguluyor ve kontrolcüyü devre dışı bırakıyor. Yüksek voltaj sebebiyle bazen anakart da yanabiliyor. Bu kökten çözüme sahip olmak isteyenlerin 99$ gibi bir bağış yapması gerekiyor.  
USB üzerinden veri hırsızlığına kökten (!) çözüm
 

https://www.indiegogo.com/projects/usb-killer--2#/story Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Basteryus 3 yıl en beğenilen
Şantaj yapacak kişi yanında kendi usb belleğini vs getirmeyecek yani
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadowofDeath06 3 yıl
Bana getirin ben 50 ye yakarım sizin kartları

Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bunu böyle yapacağına tam aksini yapsa ya; ana karta benzer bir aparat eklese ve dizüstü sahibinin belirlediği usb bellek haricinde takılan belleklere aynı voltajı verse daha iyi değil mi?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 3 yıl
usb den bilgi çalınmasını istemiyorsan usb leri kapat olsun bitsin. hayır böyle bir veri çalacak adam laptop u götürür. zaman harcamaz kopyalamak bulmak için. riske değmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 3 yıl
Direk hdd yi söksünler. Kaldıki böyle veri hırsızlığı yapacak kişi bilgisayar alemini yalamış yutmuştur zaten hacker falandır yani bilir neyin ne olduğunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simetrik 3 yıl
Bakıyorum artık iş geyiğe dönmüş Bende ciddi ciddi okudum yazıyı :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acr 3 yıl
Ofisini basıp şantaj yapan adam laptopu mu alıp götüremeyecek ? Saçma olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 3 yıl
tırı vırı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReiCheN 3 yıl
videonun sonunda "Have some fun" demişler ya işte tamamen zarar verme amaçlı,eşin dostun bilgisayarını gıcık olduğun birinin bilgisayarını bozmak için yapılmış bir ürün. Ah bu ruslar yok mu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
eski filmler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl
Seneryo oturmuyor.
Hepsinin üzerine birde cihazın üzerinde USB KILLER yazıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreameren 3 yıl
Bence de olmamış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Allah aşkına videoya baksanıza. Adamın ağzını bantlamışlar. Diyorlar ki "Bilgiyi ver".
Sonra akıllarına geliyor, adamın ağzı bağlı. Dur bari çözelim de belki konuşmak istiyordur ama ağzı bağlı diye bir şey diyemiyordur. Ahahahhaa.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 3 yıl
bunu trenlerde vapurlarda falan satsınlar bence. yanında da tarak tükenmez kalem falan hediye etsinler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 yıl
Göle maya çalmışlar " ya tutarsa" diye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10859 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
usb, usb killer ve
4 etiket daha indiegogo Çevre Birimleri Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş 3 yıl Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz 3 yıl Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim