Prisma artık özelleştirilmiş filtrelere izin veriyor

Son dönemin popüler video ve fotoğraf filtreleme uygulamalarından birisi haline gelen Prisma, kullanıcılara yönelik önemli bir özelliği hayata geçiriyor. Bundan böyle kullanıcılar kendi özelleştirilmiş filtrelerini kullanabilecek.

Özelleştirme aracı geliyor

Filtre oluşturma aracı şimdilik web tabanlı olarak devam edecek. Kullanıcılar filtre oluşturmak için önce fotoğrafları sisteme yükleyecek. Prisma, nasıl bir filtre oluşturulacağını anlayabilmek için fotoğrafı analzi edecek. Bu analizin bir saate yakın sürdüğü belirtiliyor. Sonrasında kullanıcı bu yeni filtre üzerinde oynamalar yapabilecek ve son olarak kullanıma hazır hale gelecek.

Prisma yeni özelleştirilmiş filtrelerin etkileşimi arttıracağını düşünüyor. Farklı sosyal mecralarda paylaşılan ve benzersiz olan bu filtreler, diğer kullanıcıların ilgisini çekecek. Böylece kullanıcılar bunu denemek için uygulamaya yönelecek.

Elbette bunlar sonraki aşamalar zira şu anda sadece çok aktif olan küçük bir grup ile pilot denemeler başladı. Zamanla sistem en mükemmel haline gelecek - ki şimdilik çok hantal bir yapıda - ve kullanıcılar hızlı bir şekilde filtre oluşturabilecekler. Yıl içerisinde aracın mobil uygulamalara da geleceği belirtiliyor.

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Diğer taraftan Prisma uygulamasında yeni filtreleri keşfetmek ve indirmek için Store adında yeni bir mağaza sekmesi eklendi.