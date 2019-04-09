Uber, Türkiye’de özel araçlarını azaltıp taksilere odaklanacak

Taksi alternatifi olarak doğan Uber hizmeti ülkemizde sürekli farklı tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar taksiciler ve Uber şoförleri arasında kavgalara kadar vardı. Firma bugün yaptığı açıklama ile Uber XL hizmetinin araç sayısını önemli miktarda azaltacağını belirtti. Çalışmalarına sarı taksi odağında devam edecekler.

“Mevcut durum Uber XL hizmeti verilmesini mümkün kılmıyor”

Uber XL, 8+1 kişilik özel araçlarla sunulan hizmeti kapsıyordu. Henüz İstanbul harici illerde kullanılamasa da müşterilerin en çok tercih ettiği araçlar bunlardı. Hatta ulaşımda Uber tercih edilmesinin ana sebeplerinden biri bile denebilir. Bu hizmeti önemli ölçüde azaltmaktan kasıt büyük ihtimalle yavaş yavaş tamamen sonlandırılması olacak.

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Tabii ki bu durum firmanın ülkemizden ayrılması anlamına gelmiyor. Daha önce de aktardığımız gibi sarı taksi hizmetlerinin devam edeceğini belirttiler. Firmanın açıklaması tam olarak şu şekilde:

“Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye'ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.”

Ayrıca “Uber vergi vermiyor.” söylentilerine değinen firma, e-fatura sistemine geçildiğini ve KDV’nin direkt olarak Türk vergi kurumlarına ödendiğinin altını çizdi. Kısacası Uber’in popüler hizmeti Uber XL azaltılarak yola sarı taksilerle devam edilecek.

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201904091038683041-uber-turkiye-xl-sayisini-azaltacak-sari-taksiye-agirlik-verecek/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle