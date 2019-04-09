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Uber, Türkiye’de özel araçlarını azaltıp taksilere odaklanacak

Uber, yaptığı açıklama ile XL isimli özel araç hizmetini önemli miktarda azaltacağını belirtti. Firma Türkiye’deki çalışmalarına sarı taksi odağında devam edecek.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Uber, Türkiye’de özel araçlarını azaltıp taksilere odaklanacak
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Taksi alternatifi olarak doğan Uber hizmeti ülkemizde sürekli farklı tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar taksiciler ve Uber şoförleri arasında kavgalara kadar vardı. Firma bugün yaptığı açıklama ile Uber XL hizmetinin araç sayısını önemli miktarda azaltacağını belirtti. Çalışmalarına sarı taksi odağında devam edecekler.

“Mevcut durum Uber XL hizmeti verilmesini mümkün kılmıyor”

Uber XL, 8+1 kişilik özel araçlarla sunulan hizmeti kapsıyordu. Henüz İstanbul harici illerde kullanılamasa da müşterilerin en çok tercih ettiği araçlar bunlardı. Hatta ulaşımda Uber tercih edilmesinin ana sebeplerinden biri bile denebilir. Bu hizmeti önemli ölçüde azaltmaktan kasıt büyük ihtimalle yavaş yavaş tamamen sonlandırılması olacak.

Ayrıca Bkz. " Yerli kripto birimi Almeela artık POS cihazlarında"

Tabii ki bu durum firmanın ülkemizden ayrılması anlamına gelmiyor. Daha önce de aktardığımız gibi sarı taksi hizmetlerinin devam edeceğini belirttiler. Firmanın açıklaması tam olarak şu şekilde:

“Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye'ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.”

Uber, Türkiye’de özel araçlarını azaltıp taksilere odaklanacak
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Ayrıca “Uber vergi vermiyor.” söylentilerine değinen firma, e-fatura sistemine geçildiğini ve KDV’nin direkt olarak Türk vergi kurumlarına ödendiğinin altını çizdi. Kısacası Uber’in popüler hizmeti Uber XL azaltılarak yola sarı taksilerle devam edilecek.


https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201904091038683041-uber-turkiye-xl-sayisini-azaltacak-sari-taksiye-agirlik-verecek/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz
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Oguz_Cole 1 ay en beğenilen
Fırsatçı, sıfır hizmet anlayışı taksicilerden kurtulmak için kullanıyorduk yine taksiye döndü. Resmen legal kölelere döndük, seçim hakkı yok, alternatif yok. Birileri ne isterse o bunlardan kazançlı çıkanda onlar.
Fırsatçı, sıfır hizmet anlayışı taksicilerden kurtulmak için kullanıyorduk yine taksiye döndü. Resmen legal kölelere döndük, seçim hakkı yok, alternatif yok. Bi...
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esmerbuyucu 1 ay
Hiç iyi bir haber değil. Taksiye alternatif diye tercih ediyorduk. Eğer bir de o sarı taksiler için hava parası ödeyeceklerse, yazık olmuştur.
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b@d0 1 ay
vatandaşın menfaatine yarayacak ne varsa, ortadan kaldırmaya ant içmişler.
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DH Misafiri 1 ay
adamlar korsan taksicilik yapiyorlar, siz de destek olmaya devam ediyorsunuz. sonra da ondan bundan sikayet... once kendinizi duzeltin, sonra sikayet edin...
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Xakler 1 ay
Büyük bir arkadaş grubunuz varsa Uber XL bir nimettir. Nerelerden nerelere gidip kişi başı 5-10 arası veryorduk.
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Ege Fakirullahoğlu 1 ay
keşke türkiyenin çoğu yerinde uber olsa
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hukukturan 1 ay
Yanlış anlaşılmak istemem ama zaten uber çekilmese de mahkeme kararı ile uber türkiyeden men edilecekti , açık ve net haksız rekabet vardı . Uberin türkiyede olmasının tek bir imkanı var o da taksi plakası almak. Başka bir imkan yok daha doğrusu kanunlar öngörmüyor başka bir seçenek
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kenbalx 1 ay
uber i araştırırken gördüm yerli ve milli korsan taksimiz varken elin conisine para kazandırmayın

ruyatransfer.com/...
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maxe 1 ay
Ekrem başkan şu taksilere çeki düzen verse iyi olur
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DH Misafiri 1 ay
o halde BiTaksi candır.
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arekamint 1 ay
kaliteli hizmet bu ülkede tutmuyor
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dr20mouse 1 ay arekamint
Tutmuyor değil tutarda girişleri yanlış oldu. Plaka işine bir çözüm bulup öyle gireceklerdi.
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dr20mouse 1 ay
Demek ki dava aleyhlerine sonuçlanacak taksilere geçtik bizde diyip kalmaya çalışacaklar.
Bu arada şu dava zamanlarında CHP’den milletvekilleride destek için taksicilerle adliyenin önünde bekliyorlardı.
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SEO-Uzmanı 1 ay
AKP yüzünden piyasada esnaf kalmadı yaw ! :)
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