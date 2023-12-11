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    Anlık Bildirim

    Uber Türkiye, her yolculukta artık 20 TL sabit hizmet bedeli alacak!

    Ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında tüketicilere ek maliyet geldi. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte Uber aracılığıyla taksi çağıran kişiler Uber'e 20 lira komisyon ödeyecek.
    Uber Türkiye, 20 TL hizmet bedeli alacak Tam Boyutta Gör
    Uber Türkiye, tepki çeken bir adım atarak ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında tüketicilere ek maliyet getirdi. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte Uber aracılığıyla ticari taksi çağıran kişiler her yolculukta artık 20 TL sabit hizmet bedeli ödeyecek. Uber Türkiye bu bilgilendirmeyi kullanıcılarına bildirim, e-posta ve mesaj yoluyla iletti.

    Uber Türkiye, 20 TL hizmet bedeli alacak

    Uber'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir.”

    Uber Türkiye, her yolculukta 20 TL sabit hizmet bedeli alacak! Tam Boyutta Gör
    Bu hizmet bedeli, hem nakit hem de uygulama içi kredi kartı ödemeli yolculuklarda geçerli olup, yolculuk özetinizde görünecek şekilde nihai yolculuk ücretine eklenecek. Kredi kartı yolculuklarında hizmet bedeli, yolculuk ücretine otomatik olarak yansıyacak. Nakit yolculuklarınızda ise sürücü, yolculuk ücretine eklenecek sabit hizmet bedelini Uber adına sizden tahsil edecek.

    Uber ayrıca hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20 TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağının da altını çiziyor.

    Kaynakça https://twitter.com/gizeemsk/status/1734094071897923712 https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/taksi-ucretlerine-uber-zammi-20-lira-komisyon-odenecek-42374218
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 5 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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