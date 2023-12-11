Uber Türkiye, her yolculukta artık 20 TL sabit hizmet bedeli alacak!

Tam Boyutta Gör Uber Türkiye, tepki çeken bir adım atarak ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında tüketicilere ek maliyet getirdi. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte Uber aracılığıyla ticari taksi çağıran kişiler her yolculukta artık 20 TL sabit hizmet bedeli ödeyecek. Uber Türkiye bu bilgilendirmeyi kullanıcılarına bildirim, e-posta ve mesaj yoluyla iletti.

Uber Türkiye, 20 TL hizmet bedeli alacak

Uber'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir.”

Tam Boyutta Gör Bu hizmet bedeli, hem nakit hem de uygulama içi kredi kartı ödemeli yolculuklarda geçerli olup, yolculuk özetinizde görünecek şekilde nihai yolculuk ücretine eklenecek. Kredi kartı yolculuklarında hizmet bedeli, yolculuk ücretine otomatik olarak yansıyacak. Nakit yolculuklarınızda ise sürücü, yolculuk ücretine eklenecek sabit hizmet bedelini Uber adına sizden tahsil edecek.

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Uber ayrıca hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20 TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağının da altını çiziyor.

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Uber Türkiye, her yolculukta 20 TL sabit hizmet bedeli alacak!